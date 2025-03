Acusan de asesinato a dos adolescentes por el atropello fatal de un ciclista en EE. UU.

La comisaría central de Albuquerque en Albuquerque, Nuevo México. Un niño de 11 años también está involucrado en el atropello fatal, pero no podrá ser juzgado por asesinato. ( AP/SUSAN MONTOYA BRYAN )

Un adolescente de 13 años ha sido acusado de asesinato por el atropello fatal de un ciclista en Albuquerque que fue capturado en video desde el interior del automóvil robado del niño, informaron las autoridades el lunes.

El joven, que se cree que era el conductor, y otro de 15 años han sido acusados de asesinato, conspiración para cometer asesinato, abandono de la escena de un accidente que implica grave daño corporal o muerte y posesión ilegal de un arma de fuego, según un comunicado de la Policía de Albuquerque.

Un niño de 11 años, que según la policía también estuvo involucrado, es demasiado joven para ser acusado de asesinato.

“Los detectives de la APD (Policía de Albuquerque) están trabajando con la fiscalía del distrito y el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias para determinar qué cargos podría enfrentar y si puede ser detenido por esos cargos”, según el comunicado.

Se espera que el joven de 13 años sea ingresado en un centro de detención juvenil. Los detectives están buscando al joven de 15 y al de 11 años.

Scott Dwight Habermehl, de 63 años, se dirigía a su trabajo en el Laboratorio Nacional Sandia temprano en la mañana de mayo cuando fue atropellado por un automóvil que se desvió hacia el carril para bicicletas, según la policía.

Evidencia del crimen

El accidente fue grabado desde el interior del automóvil y circuló en las redes sociales.

En la grabación se puede escuchar una voz que se cree que es la del adolescente de 13 años diciendo que está a punto de atropellar al ciclista, según las autoridades. El automóvil parece acelerar y una voz que se cree que es la del joven de 15 años dice: “Solo golpéalo, hermano”.

El conductor pregunta: “¿Como golpearlo?”.

Un pasajero dice: “Sí, solo golpéalo. Ve como a… 15… 20”.

Luego se pueden oír ruidos fuertes en la grabación, incluyendo “metal doblándose”, según las autoridades.

El video fue publicado en redes sociales y reportado a la policía. Un director de una escuela secundaria también denunció el video a la policía después de que un estudiante lo señalara.

Los nombres de los adolescentes involucrados en el caso se omiten, ya que la agencia que trabajó en esta nota, The Associated Press, no suele identificar a personas menores de 18 años acusadas de un delito.