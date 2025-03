Archivos sobre la muerte de JFK sugieren que un supuesto grupo de la CIA estuvo involucrado

Tras la publicación por parte del gobierno de Donald Trump de decenas de miles de archivos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, muchas personas comenzaron a buscar nuevas pistas sobre el crimen ocurrido hace 62 años, lo que permitió confirmar información ya conocida desde hace tiempo.

El escritor Gerald Posner, autor del famoso libro de 1993 Caso cerrado: Lee Harvey Oswald y el asesinato de JFK, expresó en una entrevista con The New York Post que había leído unas 22,000 páginas de los archivos recientes, pero que no había encontrado ninguna prueba sorprendente.

"Todavía no he visto nada realmente novedoso, pero eso no significa que no haya algo. La pregunta más importante que me hago al revisar esto es: '¿Por qué se mantuvieron clasificados durante tantos años?'. Es bastante absurdo", dijo Posner.

Entre las teorías encontradas en los documentos se menciona que "un pequeño grupo" de la CIA estuvo involucrado en los trágicos eventos del 22 de noviembre de 1963, así como una aparente investigación del Comité para la Seguridad del Estado, o KGB, agencia de seguridad de la Unión Soviética, para determinar si Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy, era un agente secreto ruso, según expresó The Post.

¿Quién fue Gary Underhill y qué descubrió?

De acuerdo con Posner, un memorando de junio de 1967 revela que Gary Underhill, exoficial de inteligencia del ejército estadounidense, huyó de Washington, DC, "muy agitado" al día siguiente del asesinato de Kennedy y le dijo a un amigo que una "pequeña pandilla dentro de la CIA" estuvo involucrada en el crimen.

"Al día siguiente del asesinato, Gary Underhill abandonó Washington a toda prisa. A última hora de la noche, se presentó en casa de un amigo en Nueva Jersey", señala el memorando citado por The Post.

El documento continúa explicando que Underhill estaba muy alterado y confesó que un "pequeño grupo" de la CIA fue responsable del asesinato. También expresó que temía por su vida y probablemente tendría que salir del país.

Menos de seis meses después, Underhill fue hallado muerto a tiros en su apartamento de Washington, y el forense determinó que fue un suicidio. Se decía que Underhill, graduado de Harvard y excapitán del ejército de EE. UU., quien trabajó como periodista y oficial de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial, mantenía una relación cercana con altos mandos del Pentágono y contactos íntimos con varios funcionarios de alto rango de la CIA.

The Post cita a la revista izquierdista Ramparts, que publicó el memorando, donde se alega que los amigos que Underhill vio antes de su muerte dijeron que se encontraba sobrio, aunque algo afectado.

Afirmaron que él atribuía el asesinato de Kennedy a un grupo de la CIA que se dedicaba al "lucrativo" negocio del tráfico de armas, narcóticos y otros contrabandos.

El informe señala que el grupo de la CIA supuestamente mató al 35º presidente de los Estados Unidos porque Oswald descubrió sus tramas y fue "asesinado antes de que pudiera denunciarlas".

La muerte del exagente Gary Underhill también fue puesta en duda, ya que lo encontraron con una herida de bala detrás de la oreja izquierda, pero un compañero de escritura identificado como Asher Brynes declaró que Underhill era diestro.

The Post subraya que, de manera anticlimática, el memorando —elaborado en respuesta a una criticada investigación de 1967 sobre el asesinato, dirigida por el fiscal de distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison— describió la conexión de Underhill con dicha investigación como "débil" y no abordó en ningún momento las afirmaciones de Ramparts.

Agente de la Unión Soviética o KGB

En uno de los archivos publicados este martes, un teletipo de informe de inteligencia estadounidense fechado el 20 de noviembre de 1991 indicaba que un funcionario de la KGB, identificado como Nikonov o "Slava", investigó a Oswald para saber si pertenecía a la KGB.

El archivo resalta que el funcionario de la Unión Soviética, Nikonov, estaba seguro de que Oswald no era un agente controlado por la KGB. "Dudaba de que alguien pudiera controlar a Oswald, pero señaló que la KGB lo vigilaba de cerca y constantemente mientras estaba en la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)".

Meses antes del asesinato, Oswald visitó el consulado de Cuba en Ciudad de México, donde estableció contacto con la embajada soviética para solicitar una visa de viaje.

Otro de los archivos publicados mostró que la CIA rastreó un artículo de un periódico italiano que alegaba que la propia agencia estaba detrás del asesinato de Kennedy.

La investigación inicial

La investigación inicial, liderada por el presidente de la Corte Suprema, Earl Warren, concluyó que Oswald actuó solo al disparar a Kennedy con un rifle de alto poder desde el sexto piso del Depósito de Libros Escolares de Texas, con vista a Dealey Plaza, mientras la caravana presidencial pasaba por debajo.

Sin embargo, la conclusión oficial ha generado controversia. Las encuestas muestran consistentemente que una mayoría de estadounidenses cree que Kennedy fue asesinado como parte de una conspiración, con teorías que involucran a la mafia, la CIA, exiliados cubanos descontentos, entre otros.