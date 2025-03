Las personas que asisten al centro de visado de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo se mueven entre el caos de las primeras horas del día y un aparente orden, que va mejorando a medida que avanza el día.

No obstante, parece que mientras más temprano sea la cita para acceder a los servicios del VAC -captura de huellas dactilares, toma de fotos, entrega y recogida de documentos-, es más probable que el solicitante encuentre más personas y más caos, que si se presenta más tarde.

Así lo comprobó Diario Libre en varios recorridos durante la semana pasada y la actual, y en los que se pudo comprobar que para las citas a las 7:00 de la mañana hay más personas y una mayor desorganización, que para aquellas que inician entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m.

La semana pasada, una usuaria indicó que logró colarse en la fila para recoger documentos, debido a la cantidad de personas, la desorganización y una aparente falta de control por parte de los empleados del VAC.

Esa misma ciudadana expresó su sorpresa e indiganción por el "caos" que observó en la oficina de servicios de la embajada estadounidense, la ausencia de filas, las personas alrededor, que no sabía si eran familiares o tenían citas y que obstaculizaban el paso para aquellos que si estaban convocados.

"Desde dentro, se escuchaba a un empleado decir a las personas que estaban afuera en la fila, que si no apagaban el celular los iba sacar de la fila y los pondría a hacerla de nuevo", dijo una usuaria.

También se quejó del proceso para recoger el pasaporte, ya que luego de hacer una cita, también la pusieron a firmar un "libro récord" con su firma y cédula.

Una situación parecida ocurrió este jueves, con la diferencia de que las personas que iban a recibir el servicio estaban organizadas una detrás de la otra en una fila que se extendía más allá de las instalaciones del VAC hasta tomar uno de los pasillos aledaños. Incluso, había personas formadas a las afueras de Sambil.

Las personas consultadas dicen no sorprenderse de la cantidad de personas, pero admiten dificultades para entender el protocolo a seguir y atribuyen el cúmulo de personas a un espacio más reducido del local, en comparación con el anterior, también ubicado en una plaza comercial.

"Veo que hay mucha gente, pero no me he ubicado bien. Yo he renovado otras veces, entonces, es lo mismo, mucha gente, haciendo la cola para esperar su turno", señaló una usuaria.

"Yo lo que veo es el espacio más pequeño... más estrecho, más pequeño", consideró otro usuario, comparando el local de Sambil, con su anterior ubicación en Galería 360.

Las horas de orden

En el recorrido de ayer, Miguel, empleado de una preparadora de viajes para el programa Summer Work, aseguró que en las dos últimas semanas ha notado que hay momentos en los que la fila se extiende por el pasillo que da al local, pero que "en cinco minutos" se reduce.

"Avanza bien rápido", dijo sobre la fila el joven, quien acude regularmente al lugar para orientar a los jóvenes que viajarán con su agencia para ocupar un puesto de trabajo en los Estados Unidos por los meses de verano.

Otros jóvenes que hacen los mismo que Miguel, pero para otras agencias, aseguraron que el proceso en el VAC es "muy rápido y práctico", sobre todo para los chicos que preparan para aplicar a las visas no inmigrante del tipo J o para visitantes de intercambio.

Pero para Emelly, el proceso puede ser "más tedioso" para los solicitantes de otras visa por las largas filas y esperar la hora de su cita para entrar, aspecto que, según dice, es más fluido para los jóvenes que buscan trabajar por una temporada en Estados Unidos.

En el caso de Yordy, lo que más extraño fue banquillos para tomar asiento mientras esperaba, pero aseguró que el proceso fue tan rápido que no los vio tan necesario. Es uno de los chicos que aplicaron para el Summer Work.

Otros usuarios del recorrido de ayer, que se extendió de 9:00 a.m. a 10:40 a.m., coincidieron en que el proceso, desde el momento en que se formaron en las filas hasta finalizar el proceso dentro del VAC, fue "muy rápido", cómodo y valoraron positivamente la organización.

Importancia del VAC

La cita en el VAC es el segundo paso, detrás del llenado del formulario DS-160 para solicitud de visas de no inmigrante o de viaje temporal hacia Estados Unidos, y antecede a la entrevista del solicitante ante un funcionario consular, que aprobará o denegará el visado.

Anteriormente, el centro de visado estaba ubicada en Galería 360 y en septiembre del 2024, pasó a Sambil, como parte de un cambio de proveedor de servicios, anunciado por la Embajada de Estados Unidos a mediados de agosto.

Para acudir tanto al VAC como a la sección consular de la misión diplomática es necesario agendar una cita, las cuales son seleccionadas por el solicitante dentro de las previamente aprobadas por las autoridades estadounidenses en la plataforma destinada para ello.

El cambio hacia un nuevo proveedor también incluyó la migración hacia un nuevo sistema de programación y seguimiento de citas.

