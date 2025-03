Embajador expulsado de Sudáfrica regresa y dice que sanción de EE. UU. es un 'símbolo de dignidad'

El embajador sudafricano que fue expulsado de Estados Unidos y declarado persona non grata por la administración Trump recibió una bienvenida de héroe a su regreso el domingo, cuando cientos de seguidores se reunieron en un aeropuerto y cantaron canciones en su honor.

Las multitudes en el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo rodearon a Ebrahim Rasool y a su esposa Rosieda cuando emergieron en la terminal de llegadas en su ciudad natal, y la pareja necesitó una escolta policial para ayudarlos a abrirse paso por el edificio.

"Una declaración de persona non grata está destinada a humillarte", indicó Rasool a los seguidores mientras se dirigía a ellos con un megáfono. "Pero cuando regresas a multitudes como esta, y con calidez... como esta, entonces llevaré mi persona non grata como una insignia de dignidad".

"No fue decisión nuestra volver a casa, pero regresamos sin arrepentimientos".

Rasool también dijo que era importante para Sudáfrica arreglar su relación con Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump castigara al país y lo acusara de adoptar una postura antiestadounidense incluso antes de la decisión de expulsar a Rasool.

Trump emitió una orden ejecutiva el mes pasado cortando toda financiación a Sudáfrica, alegando que su gobierno está apoyando al grupo palestino Hamás e Irán, y aplicando políticas anti-blancas en casa.

"No venimos aquí para decir que somos antiestadounidenses", declaró Rasool a la multitud. "No estamos aquí para pedirles que desechen nuestros intereses con EstadosUnidos".

Fueron los primeros comentarios públicos del exembajador desde que la administración Trump lo declaró persona non grata hace más de una semana, le retiró sus inmunidades y privilegios diplomáticos, y le dio hasta este viernes para abandonar Estados Unidos.

Es muy inusual que Estados Unidos expulse a un embajador extranjero.

Rasool fue declarado persona non grata por el secretario de Estado Marco Rubio, en una publicación en X el 14 de marzo. Rubio dijo que Rasool era un "político que incita al odio racial" que odia a Estados Unidos y a Trump.

La publicación de Rubio enlazaba a una historia del sitio de noticias conservador Breitbart que informaba sobre una charla que Rasool dio en un seminario web organizado por un grupo de reflexión sudafricano.

En su charla, Rasool habló en lenguaje académico sobre las represiones de la administración Trump a los programas de diversidad y equidad e inmigración y mencionó la posibilidad de un Estados Unidos donde pronto los blancos ya no serían la mayoría.

"El asalto supremacista a la titularidad, lo vemos en la política interna de Estados Unidos, el movimiento MAGA, el movimiento Make America Great Again, como una respuesta no simplemente a un instinto supremacista, sino a datos muy claros que muestran grandes cambios demográficos en Estados Unidos en los que se proyecta que el electorado votante en Estados Unidos será 48 % blanco", sostuvo Rasool en la charla.

A su regreso a casa el domingo, dijo que se mantenía firme en esos comentarios y los caracterizó como simplemente alertando a los intelectuales y líderes políticos en Sudáfrica de que Estados Unidos y su política habían cambiado.

Comentario de Rassol luego de la expulsión

"No es el Estados Unidos de Obama, no es el Estados Unidos de Clinton, es un Estados Unidos diferente y por lo tanto nuestro lenguaje debe cambiar", señaló Rasool. "Me mantengo firme en mi análisis porque estábamos analizando un fenómeno político, no una personalidad, no una nación, y ni siquiera un gobierno".

También dijo que Sudáfrica resistiría la presión de Estados Unidos —y de cualquier otro— para abandonar su caso en la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de genocidio contra los palestinos en Gaza. La administración Trump ha citado ese caso como una de las razones por las que alega que Sudáfrica es antiestadounidense.

La historia de Breitbart que Rubio citó al anunciar la expulsión de Rasool fue escrita por Joel Pollak, editor senior de origen sudafricano, quien es judío y aliado de la administración Trump. Según los medios sudafricanos, Pollak es candidato para ser el nuevo embajador de Estados Unidos en Sudáfrica.

Algunos de los seguidores que dieron la bienvenida a Rasool, quien es musulmán, a su hogar en Ciudad del Cabo ondearon banderas palestinas y corearon "liberen Palestina".

"Al estar aquí, los bombardeos (en Gaza) han continuado y los disparos han continuado, y si Sudáfrica no estuviera en la (Corte Internacional de Justicia), Israel no estaría expuesto, y los palestinos no tendrían esperanza", afimó Rasool.

"No podemos sacrificar a los palestinos... pero tampoco renunciaremos a nuestra relación con Estados Unidos. Debemos luchar por ella, pero debemos mantener nuestra dignidad".