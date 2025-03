Un pasajero dispara en la cara a un taxista en Nueva York tras una discusión

Un taxista fue herido de un disparo tras una disputa con un pasajero en Canarsie, Brooklyn, durante la madrugada del lunes, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés).

El conductor, identificado como Prince Ezenekwe, de 54 años, explicó que tuvo una discusión con su pasajero, lo que lo llevó a detener el vehículo.

En ese momento, el pasajero descendió del auto. Instantes después, Ezenekwe escuchó un disparo y se percató de que tenía una herida superficial en el rostro, de acuerdo con la policía.

El altercado ocurrió aproximadamente a la 1:40 a. m. en la intersección de la calle 101 Este y la avenida Flatlands, según el informe oficial, según informó Telemundo 47.

A pesar de la herida, el taxista consiguió manejar hasta el Hospital Brookdale, donde se encuentra en condición estable.

De acuerdo con el sindicato de taxistas, la bala estuvo a punto de impactar una arteria vital, lo que pudo haber tenido consecuencias fatales.

Peticiones del gremio

En respuesta a este incidente violento, Ezenekwe se unirá a la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York (NYSFTD, en inglés) en una conferencia de prensa para denunciar el ataque.

Además, el sindicato aprovechará la oportunidad para instar a la gobernadora demócrata, Kathy Hochul, a tomar medidas en relación con la reforma de la fianza.

"Prince es un conductor excepcional; esto no es solo una llamada de atención, sino una exigencia de justicia. Nuestros conductores arriesgan sus vidas cada noche, y hoy, Prince casi lo pagó con su vida. La persona que disparó a Prince debería estar en la cárcel, no en libertad por el fracaso de la reforma de la fianza. Necesitamos acción, no excusas", declaró Fernando Mateo, portavoz del NYSFTD.

Hasta el momento, la policía no cuenta con una descripción del atacante y la investigación sigue en curso. Se desconoce qué motivó la discusión inicial.