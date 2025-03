Cinco altos funcionarios dejan los CDC, en la más reciente sacudida en la agencia de salud

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) fueron sacudidos el martes por la salida de cinco funcionarios de alto nivel, en la más reciente crisis en la principal agencia de salud pública de la nación.

Las salidas se anunciaron en una reunión de líderes de alto nivel de la agencia. Los CDC, con sede en Atlanta, tienen dos docenas de centros y oficinas. Los jefes de cinco de ellos dejarán la agencia, y ello se produce después de otras tres salidas ocurridas en las últimas semanas.

Esto significa que cerca de un tercio de la alta dirección de la agencia se ha ido recientemente o está a punto de irse.

Las salidas, descritas como jubilaciones, no se anunciaron públicamente. The Associated Press confirmó la noticia con dos funcionarios de los CDC que no estaban autorizados a declarar y hablaron bajo condición de anonimato.

Los anuncios se producen un día después de que la Casa Blanca anunciara la nominación de Susan Monarez como directora de los CDC. Pero no se sabe cuánto influyó eso en la decisión de los líderes, si es que lo hizo.

El gobierno del presidente Donald Trump retiró a principios de este mes su nominación del excongresista de Florida, el doctor David Weldon, justo antes de una audiencia en el Senado.

Los empleados de los CDC, incluidos los líderes de la organización, se han preparado ante las acciones de la administración de Trump para despedir personal y posiblemente reorganizar drásticamente la agencia.

Funcionarios de la Casa Blanca revisan una propuesta de reducción de personal para los CDC y otras agencias federales de salud, la cual se presentó a principios de este mes. Su contenido no ha sido revelado.

Jason Schwartz, investigador de políticas de salud de la Universidad de Yale que estudia a las agencias de salud gubernamentales, afirmó: "Los desafíos para que estas personas hagan su trabajo diario deben ser enormes. El futuro de los CDC está bajo amenaza desde cualquier punto de vista. Es comprensible por qué las personas pueden decidirse a salir en lugar de ver a la agencia disminuida en sus labores, sus recursos y su capacidad para hacer su trabajo".

Pero perder a varios líderes experimentados es, claramente, un golpe adicional para una agencia ya asediada, agregó Schwartz.

Entre las últimas salidas están:

Leslie Ann Dauphin, quien supervisa el Centro de Infraestructura de Salud Pública y sus más de 500 empleados. Ese centro coordina la financiación, estrategia y asistencia técnica de los CDC a los departamentos de salud estatales, locales y territoriales.

La doctora Karen Remley, quien dirige el Centro Nacional de Defectos de Nacimiento y Discapacidades del Desarrollo. Al comienzo del año, el centro tenía más de 220 empleados a tiempo completo.

Sam Posner, quien dirige la Oficina de Ciencia. Más de 100 empleados de los CDC trabajan en investigación y política científica, y publican el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad.

Debra Lubar, quien dirige la Oficina de Política, Desempeño y Evaluación, con 65 empleados.

Leandris Liburd, jefa de la Oficina de Equidad en Salud, con alrededor de 40 empleados. Liburd asumió el cargo en 2020, como parte de un esfuerzo para abordar el desproporcionado número de muertes por la pandemia de COVID-19 entre afroestadounidenses, hispanos y estadounidenses nativos.

A ellos se suman: Kevin Griffis, jefe de la oficina de comunicaciones de los CDC, que dejó el puesto la semana pasada. Robin Bailey, director de operaciones de la agencia, que se fue a finales del mes pasado.

También lo hizo el doctor Nirav Shah, exdirector adjunto principal de los CDC que, el año pasado, fue la voz principal de la agencia sobre una epidemia de gripe aviar en evolución en animales que también ha afectado al menos a 70 personas en Estados Unidos.

Los CDC, con un presupuesto central de más de 9,000 millones de dólares, tienen la responsabilidad de proteger a los estadounidenses de brotes de enfermedades y otras amenazas a la salud pública. Al comienzo de este año, tenían más de 13,000 empleados y casi 13,000 trabajadores contratados adicionales.

Al menos 550 empleados en período de prueba fueron despedidos en febrero, aunque esos despidos fueron impugnados en demandas y dos jueces federales ordenaron que los demandantes fueran reincorporados.

Según algunos de los empleados despedidos, eso aún no ha sucedido, aunque el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ha extendido su pago de licencia administrativa, siguiendo órdenes judiciales.

Schwartz comentó: "Sería imprudente predecir cómo serán los CDC" en unos meses, y aun más en un par de años. Pero es comprensible por qué los líderes de alto nivel "podrían no querer comprometerse con eso", agregó.