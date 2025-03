Encontrar consejos de salud en las redes sociales es más fácil que saber en qué afirmaciones confiar

En los rincones de las redes sociales dominados por el contenido de bienestar, los influencers recomiendan una variedad de tratamientos y productos para apoyar la pérdida de peso, combatir el agotamiento o promover otros resultados de salud deseados.

Algunos de los enfoques aprobados pueden ser útiles. Muchos se dejan llevar por modas con escasa evidencia para respaldar las afirmaciones de los entusiastas, dicen los expertos médicos.

Algunos influencers animan a sus seguidores a evitar alimentos específicos, como los aceites de semillas, mientras que otros abogan por apostar por ciertos alimentos, como la dieta carnívora rica en carne.

Hay lanzamientos de video para la berberina, un compuesto químico que se ha promocionado en línea como "el Ozempic de la naturaleza", y para la terapia de vitaminas intravenosas no médicas, que las empresas conocidas popularmente como barras de goteo comercializan como curas para la resaca o la fatiga.

Sin duda, las prácticas de salud alternativas y las curas que carecían del respaldo del establecimiento médico eran parte de la cultura popular mucho antes de la era de Internet. Pero la plétora de consejos compartidos en línea ha provocado llamados a favor de salvaguardas y ha encontrado una medida de aceptación general.

Al nuevo secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., se le suspendió su cuenta de Instagram en 2021 por publicar información errónea sobre la seguridad de las vacunas y el COVID-19, pero muchas de las ideas que defiende tienen muchos seguidores.

Los críticos del Dr. Mehmet Oz lo acusaron de hacer a veces afirmaciones engañosas en el programa de entrevistas que solía presentar; Oz ahora es el nominado por el presidente Donald Trump para dirigir los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare.

Una serie de Netflix estrenada el mes pasado exploró la historia de Belle Gibson, una popular influencer australiana de bienestar que acumuló seguidores hablando sobre curar su cáncer cerebral terminal con un estilo de vida saludable y medicina alternativa. En 2015, Gibson admitió haber mentido sobre tener un diagnóstico de cáncer.

Más tarde, el tribunal federal de Australia la multó por no donar el dinero que, según dijo, se destinaría a la caridad a través de las ventas de su libro de cocina y su aplicación.

Dado que el bienestar personal sigue siendo un tema candente, aquí hay algunos consejos que los expertos en salud tienen para evaluar el material que ve en línea:

Ten cuidado cuando un influencer promocione productos

La mayoría de los influencers tienen o quieren relaciones comerciales con empresas que les permitan obtener ingresos promocionando productos. Los acuerdos no significan necesariamente que los creadores de contenido no crean en lo que están comercializando, pero sí tienen un interés personal en publicitar productos que pueden o no funcionar.

Los creadores pueden recibir pagos por imágenes o videos que promocionen un producto y también ganar comisiones sobre las ventas a través de funciones como enlaces de afiliados.

Los expertos señalan que, por lo tanto, es mejor proceder con precaución cuando alguien te inspira a presionar el botón "comprar", ya sea para suplementos naturales, tés con supuestos beneficios para la pérdida de peso o cualquier otro producto de bienestar que aparezca en tus redes sociales.

Una investigación publicada el mes pasado en el Journal of the American Medical Association mostró que una cantidad considerable de publicaciones de Instagram y TikTok que discutían cinco pruebas médicas populares, en su mayoría, provenían de titulares de cuentas con "algún tipo de interés financiero" en promover las exámenes.

Después de analizar aproximadamente 980 publicaciones en las dos plataformas, los investigadores dijeron que la mayoría de las publicaciones que encontraron eran engañosas y no "mencionaban daños importantes, incluido el sobrediagnóstico" resultante de que las personas de salud se sometieran a resonancias magnéticas de cuerpo completo o pruebas para detectar signos tempranos de cáncer, evaluar microorganismos en el intestino o medir los niveles hormonales.

Promover los complementos dietéticos ha sido un ejercicio particularmente lucrativo para muchos influencers, dijo Timothy Caulfield, profesor de políticas de salud y derecho de la Universidad de Alberta.

Considera que la industria de los suplementos es "la columna vertebral" de la desinformación sobre la salud dirigida a los consumidores y diseñada para generar miles de millones de dólares en ingresos.

"Se ha llegado al punto en que si alguien está vendiendo un suplemento, es una señal de alerta", dijo. "No creo que siempre haya sido así, pero ciertamente lo es ahora".

Comprobar la experiencia

En general, los consumidores deben tomar todas las afirmaciones audaces con cierto grado de escepticismo, dijo Cedric Bryant, director ejecutivo del American Council on Exercise, una organización sin fines de lucro.

El objetivo de los creadores es aumentar el compromiso con su contenido, y algunos influencers pueden verse tentados a hacer afirmaciones no probadas para atraer a más espectadores.

"Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea", dijo Bryant.

Algunos influencers de salud y bienestar tienen formación médica, pero muchos no. Antes de aceptar consejos de salud de alguien en las redes sociales, es una buena idea asegurarse de que tenga la experiencia adecuada o al menos pueda compartir los datos que lo llevaron a recomendar ciertos productos o opciones de estilo de vida.

En el área de acondicionamiento físico, Bryant recomienda verificar si un creador tiene una certificación de una organización de acreditación y luego confirmar la información a través de la base de datos del Registro de Profesionales del Ejercicio de EE. UU.

La Asociación Médica Estadounidense y la Junta Estadounidense de Especialidades Médicas mantienen bases de datos de búsqueda de médicos, lo que puede ayudar a verificar las calificaciones de los creadores que comparten sus nombres legales y ubicaciones generales.

Los estados también operan bases de datos que permiten a los usuarios verificar si alguien tiene licencia para ejercer la medicina o ha sido disciplinado por mala conducta.

Si un influencer que tiene las credenciales adecuadas impulsa ciertos productos, es posible que los consumidores aún quieran considerar si una asociación de marca u otros factores están dando forma a sus recomendaciones.

Las directrices de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) que reflejaban la interpretación de la ley federal por parte de la agencia ordenaban a los influencers que presentaban productos o servicios específicos que revelaran de forma destacada cualquier respaldo.

Sin embargo, los patrocinios y los posibles conflictos de intereses no siempre se revelan.

En 2023, el año en que se emitieron las directrices, la FTC emitió advertencias a una docena de personas influyentes en línea por no divulgar adecuadamente las publicaciones pagadas en las redes sociales que promocionaban "productos que contienen azúcar" y aspartamo, un edulcorante que se encuentra en los refrescos dietéticos, helados y otros alimentos. Algunos de los influencers eran dietistas registrados.

Comparar con el consenso médico prevaleciente

Si un creador cita estudios para respaldar las afirmaciones sobre la salud y la dieta, es mejor verificar y ver si lo que dice se alinea con el último consenso médico basado en la evidencia.

"El hecho de que alguien tenga un 'M.D.' después de su nombre no lo hace completamente digno de confianza", dijo Elias Aboujaoude, psiquiatra y profesor de la Universidad de Stanford que estudia la intersección de la psicología y la tecnología.

Aboujaoude sugiere verificar dos veces las declaraciones de propiedades saludables con fuentes tradicionalmente confiables, como las principales instituciones académicas o agencias gubernamentales de salud. También aconsejó analizar los estudios citados por los creadores y evaluar si se han publicado en revistas de renombre y se han sometido a revisión por pares.

En algunos casos, podría ser demasiado pronto para saber si se debe confiar en los resultados promisorios o no, dijo Katherine Zeratsky, dietista registrada de la Clínica Mayo en Minnesota. Por ejemplo, un estudio podría mostrar los beneficios de un tipo específico de hierba.

Pero eso no significa necesariamente que los hallazgos se hayan replicado en otras investigaciones, un requisito para que los métodos de tratamiento se consideren efectivos probados, dijo.