Trump dice estar "muy enojado" con Putin y advierte "bombardeos" a Irán si no hay acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo 30 de marzo a la cadena NBC que estaba "muy enojado" con el presidente ruso, Vladímir Putin, por cuestionar el futuro de Volodímir Zelenski como mandatario de Ucrania. Respecto a Irán, advirtió que en ausencia de un acuerdo nuclear, podrían producirse "bombardeos".

Con sus declaraciones marca un brusco cambio de tono en un momento en el que Washington trata de poner fin a la guerra en Ucrania.

Kristen Welker, de la NBC, afirmó que, en un diálogo telefónico, Trump le expresó su enfado por el hecho de que Putin cuestionara el futuro del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como líder. No obstante es algo que el propio Trump ha hecho.

Welker, en su programa de la NBC 'Meet The Press' el domingo, citó directamente la conversación telefónica a primera hora de la mañana con el presidente.

Según Welker, Trump le dijo:

"Si Rusia y yo no somos capaces de llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, y si creo que fue culpa de Rusia", entonces impondría "aranceles secundarios a todo el petróleo que salga de Rusia".

Welker afirma que Trump le aseguró que "estaba muy enfadado" por los recientes comentarios de Putin sobre la credibilidad de Zelenski y de un nuevo liderazgo en Ucrania.

Trump ha estado presionando para poner fin rápidamente a la guerra de más de tres años desde que asumió el cargo, pero su Administración no ha logrado un avance a pesar de las conversaciones con ambas partes.

Putin rechazó un plan conjunto de Estados Unidos y Ucrania para un alto el fuego de 30 días y el viernes sugirió la destitución de Zelenski como parte del proceso de paz.

Ucrania ha acusado a Rusia de alargar las conversaciones sin intención de detener su ofensiva, con un nuevo ataque el fin de semana en la ciudad fronteriza nororiental de Járkiv.

Trump declaró a la NBC que Putin sabe que está enfadado, pero afirmó que tiene "una muy buena relación con él" y que "el enfado se disipa rápidamente... si hace lo correcto".

Lazos entre Washington y Moscú

El calentamiento de los lazos entre Washington y Moscú desde el regreso de Trump a la Presidencia y sus amenazas de dejar de apoyar a Kiev han reforzado a Rusia en el campo de batalla mientras persigue su tambaleante invasión.

Putin, en el poder desde hace 25 años y elegido repetidamente en votaciones sin competencia, ha cuestionado a menudo la "legitimidad" de Zelenski como presidente, después de que el mandato inicial de cinco años del líder ucraniano finalizara en mayo de 2024.

Según la ley ucraniana, las elecciones se suspenden en tiempos de conflicto militar importante y todos los oponentes internos de Zelenski han dicho que no deberían celebrarse votaciones hasta después del conflicto.

No obstante, el propio Trump ha tenido relaciones difíciles con Zelenski, al que llamó "dictador" y con el que se enfrentó en directo ante las cámaras en la Casa Blanca el mes pasado.

"Durante demasiado tiempo, la propuesta estadounidense de un alto el fuego incondicional ha estado sobre la mesa sin una respuesta adecuada por parte de Rusia" Zelenski Presidente de Ucrania “

"Ya podría haber un alto el fuego si hubiera una presión real sobre Rusia", añadió, agradeciendo a los países "que lo entienden" y han intensificado las sanciones sobre el Kremlin.

Tanto Moscú como Kiev aceptaron el concepto de una tregua en el mar Negro tras las conversaciones con funcionarios estadounidenses a principios de esta semana, pero Rusia expresó que el acuerdo no entraría en vigor hasta que los aliados de Ucrania levantaran ciertas sanciones.

Explicando la amenaza de aranceles secundarios, Trump dijo a la NBC: "eso sería que si compras petróleo de Rusia, no puedes hacer negocios en Estados Unidos".

"Habrá un arancel del 25% sobre todo el petróleo, un arancel de 25 a 50 puntos sobre todo el petróleo", añadió, sin dar más detalles.

Trump también apuntó amenazas con bombardear Irán si persiste en el desarrollo de armas nucleares.

"Si no llegan a un acuerdo, habrá bombardeos"

"Si no llegan a un acuerdo, habrá bombardeos", dijo en la misma entrevista, añadiendo que también podría castigar a Irán con lo que llamó "aranceles secundarios".

El lenguaje de Trump representó una agudización de su comentario de unos días antes de que si Teherán se negaba a negociar un nuevo acuerdo nuclear, "cosas malas, muy malas le van a pasar a Irán".

No estaba claro si Trump amenazaba con bombardear utilizando solo aviones estadounidenses o tal vez en una operación coordinada con Israel.

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, declaró a Politico a finales del mes pasado que "para detener un programa nuclear iraní antes de que se convierta en un arma, debe ponerse sobre la mesa una opción militar fiable".

Los analistas han afirmado que Irán podría estar a pocas semanas de fabricar un arma nuclear capaz de ser lanzada, aunque Teherán niega estar construyendo este tipo de armamento. En cualquier caso, un ataque de este tipo conlleva el riesgo de extenderse a un conflicto más amplio.

Trump retiró en 2018 a Estados Unidos de un acuerdo para aliviar las sanciones a Irán a cambio de frenar su programa nuclear.

Aunque ha dicho que está abierto a conversaciones sobre un nuevo acuerdo que podría reducir el riesgo de una escalada militar, ha seguido adelante con su programa de "máxima presión" de sanciones adicionales y la amenaza de una acción militar.

El tercer mandato

Trump también dijo durante la entrevista que no estaba bromeando sobre la posibilidad de buscar un tercer mandato presidencial -prohibido por la Constitución de EE.UU.-, pero que era demasiado pronto para pensar en hacerlo.

"No, no estoy bromeando. No estoy bromeando" dijo Trump, pero añadió que "es demasiado pronto para pensar en ello".

"Hay métodos con los que se podría hacer, como saben", dijo.

Con AFP y Reuters