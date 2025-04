Más de 200,000 haitianos acogidos a parole humanitario de Biden deberán dejar EE. UU. el 30 de abril

El programa de permiso humanitario creado por Joe Biden en beneficio de los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela podría finalizar este mes, dejando a más de medio millón de personas de los países más inestables de la región con solo dos opciones: la autodeportación o quedar a merced de los agentes de inmigración.

A diciembre de 2024, el último mes completo de gestión de Biden, bajo el programa habían ingresado a Estados Unidos 531,690 nacionales de estos cuatro países Solo desde Haití llegaron 211,040 personas, representando el 40 % de todos los beneficiarios.

Esto significa que, a menos que un juez frene la disposición o los cientos de miles haitianos tengan otra protección legal, deberán abandonar voluntariamente Estados Unidos a más tardar el 30 de abril, con el uso de la aplicación CBP Home, ampliamente promocionada por el gobierno, o enfrentarse al arresto para la deportación acelerada.

El gran dilema es que estas personas aplicaron al programa como un alivio a la crisis que arropa a Haití, un país que no ha celebrado elecciones generales desde 2016 y más de un millón de personas han sido desplazadas por la violencia de las pandillas, que controlan más del 80 % de la capital.

Datos sobre el parole humanitario

El beneficio temporal inició en octubre de 2022 para los venezolanos, con el fin de reducir el flujo migratorio por la frontera con México, y en enero siguiente se amplió para los cubanos, haitianos y nicaragüenses, desde entonces se conoce con las siglas CHNV de los países que incluye.

Los beneficiarios necesitaban un patrocinador financiero en Estados Unidos, cubrir su pasaje aéreo y pasar controles de salud y antecedentes. Desde enero de 2023, unos 30,000 migrantes ingresaron cada mes bajo este programa.

Una vez eran aprobados para ingresar al país, los beneficiarios tenían dos años para vivir y trabajar.

Este martes el Registro Federal anunció que el programa desaparecerá al finalizar el mes de abril, alegando que no ofrece "un beneficio público significativo, no son necesarios para reducir la inmigración ilegal, no mitigaron adecuadamente sus efectos en el país, no cumplen con sus propósitos y son incompatibles con la política exterior de esta administración".

El pasado 20 de febrero, la Administración Trump también anunció la decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (conocido como TPS por sus siglas en inglés) a más de medio millón de haitianos. Estas protecciones expirarán en agosto.

Su estatus había sido renovado por el gobierno de Biden, que expandió en gran medida ese tipo de visa humanitaria.

El lunes, un juez pausó los planes del gobierno para dar fin a la protección legal temporal de cientos de miles de venezolanos, una semana antes de la fecha programada para que expiraran. El juez otorgó una semana al gobierno para apelar, así como para que los defensores también sometieran la pausa para los haitianos.

¿A dónde irán?

Con su país sumido en una crisis de larga data y un pasaporte que solo permite el ingreso a 52 naciones, incluidos solo dos en América (Bolivia y Surinam), los haitianos enfrentan opciones limitadas si deciden abandonar Estados Unidos.

De acuerdo con El Nuevo Herald, la situación para los ciudadanos que no pueden regresar a su país no es del todo clara, pero señala que el gobierno de Trump asegura que ha negociado con países latinoamericanos para que acepten a los deportados.

Un ejemplo de ello es Panamá, que el 16 de febrero recibió un avión militar con 119 deportados de diversas nacionalidades.

Según el aviso de este martes, una vez finalizado el programa, el DHS tiene la intención de deportar de inmediato a quienes no salgan voluntariamente ni cuenten con estatus legal.