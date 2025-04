Personal de empresa que murió en inundación en Tennessee tuvo tiempo para evacuar, según pesquisa

Los trabajadores de una empresa de plásticos en el este de Tennessee que murieron en las inundaciones provocadas por el huracán Helene del año pasado tuvieron tiempo para evacuar, aunque por "rutas improvisadas", concluyó una investigación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Tennessee publicada el miércoles.

"Se encontró que Impact Plastics, Inc. ejerció una diligencia razonable para despedir a los empleados y dirigirlos a abandonar el sitio en esta situación de emergencia", señaló el informe. "Dado que las muertes de los empleados de Impact Plastics, Inc. no están relacionadas con el trabajo, no se recomiendan citaciones".

Seis personas murieron en la inundación

Cinco empleados y un contratista que limpiaba las oficinas una vez a la semana murieron el 27 de septiembre después de ser arrastrados por las aguas de la inundación. Los abogados de los familiares sobrevivientes disputan vehementemente la conclusión de que fueron despedidos del trabajo con tiempo para evacuar de manera segura.

"El informe de TOSHA ignora el testimonio de múltiples testigos, mensajes de texto cruciales, registros de alertas de emergencia y evidencia fotográfica que cuentan la verdadera historia sobre los fallos fatales de Impact Plastics" afirmó el abogado Alex Little, quien representa a la familia de Johnny Peterson.

"Estamos agradecidos de que en Estados Unidos, los jurados —no los burócratas citando fuentes anónimas— decidirán la verdad basándose en todas las pruebas".

Peterson fue una de las 12 personas que intentaron escapar de las aguas crecientes subiéndose a la cama de un semirremolque cargado con enormes bobinas de tubería de plástico que estaba estacionado fuera de la fábrica.

Cuando las aguas de la inundación finalmente cubrieron el camión, seis personas pudieron usar las tuberías para flotar y fueron rescatadas más tarde. Las otras seis se ahogaron.

TOSHA señala que su investigación se vio obstaculizada por "interrupciones en el servicio telefónico, barreras idiomáticas y otros desafíos". También dice que la inundación destruyó los registros de seguridad laboral de la empresa.

El abogado Luke Widener, quien representa a la familia del contratista Sibrina Barnett y otras víctimas, alegó en un comunicado que muchos registros de seguridad, incluyendo un plan de evacuación de emergencia, nunca existieron. Señaló que los trabajadores de las empresas circundantes en el parque industrial pudieron evacuar de manera segura.

"Si bien estamos de acuerdo con la sugerencia de TOSHA de que Impact Plastics debería mejorar sus planes de emergencia, esto llega demasiado tarde para nuestros clientes", sostuvo Widener.

Empleados escaparon por "rutas improvisadas"

El informe de TOSHA se basa en el hecho de que varios empleados de Impact Plastics lograron escapar de la inundación, a pesar de que la única vía de entrada y salida del parque ya estaba cubierta de agua cuando comenzaron a evacuar.

Algunos pudieron escapar conduciendo o caminando sobre un terraplén hacia una carretera cercana luego que los trabajadores de un negocio vecino desmantelaran una cerca allí.

Otros escaparon conduciendo por un camino improvisado hacia las vías del tren cercanas que un empleado de un negocio vecino creó con un tractor. Otros más pudieron escapar caminando hacia las vías del tren, según el informe.

En respuesta a preguntas sobre estas rutas de escape improvisadas, Chris Cannon, portavoz del Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Tennessee, dijo en un correo electrónico que "la evacuación en auto no era la única ruta de evacuación factible... TOSHA no podría responsabilizar a un empleador por las condiciones de las vías".

Un comunicado de la compañía del abogado Stephen Ross Johnson afirma que Impact Plastics acoge con beneplácito los resultados de la investigación de TOSHA.

"Críticamente, y contrario a lo que fue reportado por algunos en los medios, la OSHA de Tennessee 'no encontró evidencia de que los empleados fueran amenazados con despido o forzados a trabajar más allá de un punto de evacuación seguro'", se lee en el comunicado.

Además de TOSHA, la Oficina de Investigación de Tennessee ha realizado pesquisas sobre las seis muertes. Esa investigación está en curso.