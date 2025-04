Aeropuerto de Miami suspende operaciones para que el presidente Trump pueda aterrizar

El Air Force One aterrizando en el aeropuerto de Miami. ( FUENTE EXTERNA )

El Aeropuerto Internacional de Miami suspendió la semana pasada todas sus operaciones para que el presidente Donald Trump pudiera aterrizar, dejando varados cientos de vuelos en el aire y en la tierra, hasta que ese saliera de las instalaciones.

En el acto parlante, se escucha a una empleada pidiendo paciencia a los viajeros. "No está pasado nada malo", dice, "tenemos al presidente Trump aterrizando y todas las operaciones del aeropuerto fueron suspendidas, ningún vuelo sale ni aterriza hasta que el presidente no abandone el aeropuerto", continúa el mensaje en inglés y en español.

"Visitar el counter no hará que la situación mejore o que su vuelo salga antes, por favor mantenga la calma", concluye el mensaje mientras los pasajeros comienzan a inquietarse.

Una empleada del aeropuerto dijo a Diario Libre que cada dos semanas, los jueves de manera específicamente, el presidente visita su residencia de Mar-a-Lago, provocando caos y largos retrasos.

"Eso es cada vez que el viene, así fue en su período pasado, pero en dos horas todo vuelve y se normaliza. Nosotros los empleados aprovechamos y descansamos mientras todo pasa, porque no hay nada que hacer", dijo.

La trabajadora del aeropuerto contó que una vez el presidente aterriza, suele ser trasladado en helicóptero, o en su defecto, es trasladado por tierra hasta su residencia.

"Los vuelos que van a aterrizar se tienen que quedar en el aire dando vueltas hasta que se les autorice, y si se están quedando sin combustible deben pedir permiso para aterrizar en el otro aeropuerto que está cerca de aquí que es Fort Lauderdale, ya uno está acostumbrado a eso", indicó.

Las quejas

Los reclamos de los pasajeros no se han hecho esperar. Varios medios de comunicación estadounidenses aseguran que las visitas de Trump a Mar-a-Lago provocan con frecuencia complicaciones en la ciudad, tales como bloqueos viales, pérdidas por las restricciones en el espacio aéreo.

Además del temor de las autoridades de la ciudad de que los gastos que asumen en materia de seguridad no se les reembolse desde el gobierno federal.

Durante la estadía presidencial, la Administración Federal de Aviación emite una restricción temporal de vuelo en un espacio de 30 millas náuticas (unos 55 kilómetros), según resalta la agencia EFE.

Una pasajera dominicana contó su odisea a este medio, mientras se encontraba el jueves pasado en el aeropuerto de Miami, esperando su vuelo a la República Dominicana. La señora debió llegar a su tierra natal a la 1:00 p.m. pero debido a unos tornados en Kentucky, estado donde reside, su vuelo se retrasó varias veces.

Tras por fin llegar a Miami, se encontró con el retraso de su próximo vuelo gracias a la llegada de Trump.

"Vengo con vuelos retrasados desde las siete de la mañana y ahora me encuentro con esto, es increíble, ya no aguanto más, voy a Dominicana por unos pocos días y encima me encuentro con esto, increíble", detalló.

EFE también señaló que los vecinos de Trump se quejan constantemente de las visitas del mandatario, que generan ruido ambiental y pérdidas económicas a los negocios cercanos, debido al cierre de las autopistas.