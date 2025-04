Medios internacionales se hacen eco del derrumbe en el Jet Set

La tragedia ocurrida la madrugada de este martes en la discoteca Jet Set, ubicada en el Distrito Nacional, ha captado rápidamente la atención de los principales medios de comunicación internacionales. El colapso del techo de la estructura dejó, hasta el momento, un saldo de 58 personas fallecidas.

Agencias noticiosas como Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP) y EFE han informando sobre el hecho.

Asimismo, medios estadounidenses como CNN, The New York Times y New York Post han cubierto la evolución de la tragedia, reportando la cifra de víctimas fatales y las labores de rescate que continúan en busca de sobrevivientes entre los escombros.

CNN ha destacado la labor de los rescatistas en el lugar, quienes trabajan incansablemente para localizar a las personas atrapadas y recuperar los cuerpos. Además, varios medios han confirmado la muerte del exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, quien se encontraba en el establecimiento al momento del colapso.

Por su parte, The New York Times ha detallado el uso de maquinaria pesada y equipos especializados que se están utilizando para remover los escombros de la discoteca Jet Set, en un esfuerzo por agilizar las labores de rescate.

¿Qué pasó?

Durante una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez, cuyo estado aún no ha sido informado oficialmente, el techo de la reconocida discoteca colapsó, provocando una de las tragedias más impactantes en lo que va de año en República Dominicana.

Ascienden las víctimas

El general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que la cifra de fallecidos ascendió a 58.

Añadió que se han realizado 155 traslados a distintos centros de salud, aunque aclaró que este número no representa la misma cantidad de personas, ya que algunos pacientes han requerido múltiples traslados por la gravedad de sus lesiones.

"Nos encontramos en pleno proceso de intervención. El jefe de Operaciones del COE, Erdwin Olivares, trabaja en cinco puntos críticos, de los cuales en tres se han detectado sonidos, razón por la cual se están abordando con mayor urgencia", indicó Méndez.

Las autoridades continúan con las labores de rescate, mientras el país entero sigue con atención y consternación el desarrollo de esta tragedia.