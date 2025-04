De NY a Madrid: dominicanos se unen en oración en honor a las víctimas de la discoteca Jet Set

Los dominicanos residentes en el exterior se unirán este fin de semana en una cadena de vigilias y misas desde Nueva York a Madrid para despedir a las más de 200 víctimas que dejó el colapso del techo de la discoteca Jet Set y presentar sus condolencias a las familias destrozadas por el trágico incidente.

La serie de vigilias han sido organizadas por las oficinas del Instituto de Dominicanos y Dominicanas (Index) en Nueva York, Pensilvania, Orlando, Barcelona, Madrid, Puerto Rico, Panamá, Países Bajos, Montreal y Toronto, en colaboración con organizaciones dominicanas.

"En honor a las víctimas de la reciente tragedia que ha marcado a nuestro país, nuestras oficinas del Index en el exterior, junto a otras misiones dominicanas, estarán realizando vigilias y misas de solidaridad, abiertas a toda la comunidad", escribió en sus redes sociales el organismo gubernamental.

"Te invitamos a unirte a este acto de unión, fe y memoria colectiva", exhorta el Index en la publicación.

A continuación los datos sobre los actos de solidaridad que se llevarán a cabo por ciudad:

Viernes

Pensilvania: la vigilia de este viernes en Hunting Park dio inicio a esta serie de eventos en honor a las víctimas.

Sábado

Toronto, Canadá: misa en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, 624 Weston RD. 10:00 a.m.

Nueva York: acto de solidaridad en el 809 Restaurant Bar and Grill, 112 Dycman St. New York. 5:00 p.m.

Orlando: misa en la St. Catherine of Sienna 2750 E. Osceola Pkwy, Kissimmee, Fl. 6:00 p.m.

Panamá: misa de la Iglesia de Piedra, Rio Abajo. 6:00 p.m.

Domingo

Montreal, Canadá: misa en la Iglesia Misión Católica de Montreal Nuestra Señora de Guadalupe. 11:00 a.m.

Puerto Rico: misa en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. 11:00 a.m.

Países Bajos: misa en la Mary Star of the Sea Catholic Parish, St. Agnes. Beeklaan 188. 11:30 a.m. a 1:30 p.m.

Barcelona: vigilia en la Plaza Cataluña de Barcelona. 17:00 horas.

Madrid: vigilia en la Glorieta de Cuatro Caminos. 19:00 horas.