Dominicanos en Nueva York realizan emotiva vigilia en honor a víctimas del colapso en Jet Set

Decenas de dominicanos residentes en Nueva York se reunieron la noche de este viernes en una vigilia en honor a las víctimas del derrumbe en la discoteca Jet Set, ocurrido en Santo Domingo la madrugada del martes 8 de abril.

La actividad tuvo lugar en la Plaza Quisqueya, ubicada en el 247 de Dyckman Street, y fue organizada por varios líderes dominicanos de la diáspora en Nueva York.

En el lugar del homenaje se observaron arreglos florales, mientras los asistentes ondeaban banderas dominicanas en señal de respeto y unidad. El ambiente estuvo acompañado por música de alabanza, que aportó un tono solemne y esperanzador al acto, mientras los presentes, visiblemente conmovidos, mostraban tristeza y ojos llorosos.

Durante su intervención, el congresista Adriano Espaillat pidió un minuto de silencio por las personas que perdieron la vida en el siniestro.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/12/f55f2169-9119-4139-8d45-ddb42d18e3dc-2054f5db.jpg Personas ondean la bandera dominicana durante la vigilia en Nueva York. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/12/1cb76e58-460f-4d81-9f3f-8a8f5ab7cf79-396809e7.jpg Una joven mientras entona cánticos de alabanzas por las víctimas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/12/9b9e4fa5-f006-4d35-b027-e2135c526764-910801c2.jpg Decenas de personas estuvieron presentes en la vigilia en honor a las víctimas de la tragedia en la discoteca Jet Set. (FUENTE EXTERNA)

"Esos nombres no se pueden olvidar. No pueden quedar anónimos en el futuro y definitivamente no pueden quedar en el anonimato en la diáspora", expresó Espaillat.

El legislador que es de origen dominicano agregó: "Quiero que la República, el pueblo dominicano, sepa que aquí en Nueva York, los hijos e hijas de su tierra, de esta diáspora que tuvo que abandonar el país por diferentes razones, estamos con ellos. No están solos. Su dolor es nuestro dolor, y su clamor, nuestro clamor".

Espaillat subrayó que la diáspora dominicana nunca le dará la espalda a la República Dominicana. "Nuestro sudor aquí, nuestro llanto y nuestro sentimiento de soledad y tristeza es porque seguimos siendo parte íntegra de esa nación", manifestó.

Se desploma el Jet Set

La madrugada del martes, el techo de la discoteca Jet Set, ubicada en la avenida Independencia, Distrito Nacional, se desplomó durante una fiesta en la que se presentaba el merenguero Rubby Pérez. El trágico hecho dejó 222 personas fallecidas y 189 lesionadas.

Entre las víctimas figuran el propio artista, los expeloteros de Grandes Ligas Octavio Dotel y Tony Blanco, la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, así como Guarionex Estrella, hijo del exsenador y exministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, entre otras figuras del ámbito político, financiero y periodístico.