Unos 15 fallecidos por tres accidentes aéreos en los últimos cuatro días en Estados Unidos

Al menos 15 personas han fallecido en tres accidentes aéreos diferentes en Estados Unidos en los últimos cuatro días, en una nueva serie de eventos desafortunados en la aviación civil del país norteamericano, que inició el año con varios desastres aéreos, incluyendo la colisión entre un avión comercial y un helicóptero con saldo de 67 muertos.

El accidente más reciente fue el de una avioneta bimotor que se estrelló el sábado en un terreno pantanoso al norte del estado de Nueva York, según informaron desde la oficina del sheriff del condado de Columbia.

Se presume que las seis personas que estaban a bordo del avión murieron, según un funcionario familiarizado con el accidente, que no pudo discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con la agencia de noticias The Associated Press bajo condición de anonimato.

Es, a su vez, el segundo accidente aéreo en el estado de Nueva York en cuestión de días, después de que la tarde del pasado jueves un helicóptero impactara contra aguas del río Hudson (entre la ciudad de Nueva York y Jersey City) dejando cinco españoles y un piloto estadounidense fallecidos.

Solo estos dos accidentes han dejado un saldo de 12 muertos en menos de 48 horas.

Además de los dos siniestros aéreos registrados en el estado de Nueva York, una avioneta se estrelló el viernes por la mañana en Boca Ratón (Florida, EE.UU.) dejando tres víctimas mortales. Aumentando a 15 los fallecidos en Estados Unidos por estas tragedias en los últimos días

Congresistas reportan leve accidente

Varios congresistas estadounidenses de Nueva York y Nueva Jersey, incluyendo al de origen dominicano Adriano Espaillat, informaron la tarde del jueves que el avión comercial en el que viajaban tuvo un roce con otra aeronave, cuando circulaban en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington.

Los congresistas demócratas sugirieron que los recientes fallos en la aviación estadounidense se deben a los despidos masivos de la Administración Trump han ejecutado desde su inauguración el pasado 20 de enero y que han afectado a diversas aéreas como parte de su plan para reducir el gasto federal.

Un año marcado por desastres aéreos

Desde inicio de año, los Estados Unidos ha sufrido una oleada de desastres aéreos y situaciones de riesgo que ha generado preocupación sobre los peligros de viajar en avión, incluso en otros países como la República Dominicana.

La colisión del 29 de enero entre un avión de pasajeros de American Airlines y un helicóptero del Ejército estadounidense ha sido el más grave en lo que va de año, el accidente provocó la muerte de todas las personas a bordo de ambas aeronaves.

Fue declarado el peor accidente aéreo en Estados Unidos desde el 12 de noviembre de 2001, cuando un avión cayó en un barrio de la ciudad de Nueva York justo después de despegar, matando a las 260 personas a bordo y a cinco en tierra.

No había habido un accidente mortal de ningún tipo que involucrara a una aerolínea estadounidense desde febrero de 2009.

Dos días después, una ambulancia aérea se estrelló en Filadelfia el 31 de enero, matando a las seis personas a bordo y a otra persona en tierra. Ese Learjet generó una enorme bola de fuego cuando se estrelló contra el suelo en un barrio poco después de despegar de un aeropuerto cercano.

Una semana después del accidente de American, el 6 de febrero, una avioneta Cessna de un solo motor que se estrelló en Alaska, dejando a diez personas muertas, incluido su piloto.

También en febrero, hubo un avión de Japan Airlines que rozó un Delta estacionado cuando lo remolcaban en el aeropuerto de Seattle y un avión de United Airlines se incendió durante el despegue en el aeropuerto de Houston después de que un problema en el motor provocó un incendio en el ala.

Además, un avión de pasajeros de la aerolínea estadounidense Delta sufrió un aparatoso accidente cuando aterrizaba en el aeropuerto Pearson de Toronto, en Canadá, donde quedó volcado, sin que se haya informado de víctimas mortales.

¿Cuánto debería preocuparme?

Los accidentes mortales atraen una atención extraordinaria, en parte porque son inusuales. El historial de las aerolíneas estadounidenses es notablemente seguro, como lo demuestra el largo periodo entre este tipo de accidentes.

Pero accidentes mortales han ocurrido más recientemente en otras partes del mundo, incluido uno en Corea del Sur que mató a las 179 personas a bordo en diciembre. También hubo dos accidentes mortales que involucraron al problemático avión 737 Max de Boeing en 2018 y 2019. Y el pasado enero, un tapón de puerta se desprendió de un 737 Max mientras estaba en vuelo, generando más interrogantes sobre el avión.

Posibles causas

Funcionarios estadounidenses han expresado durante años preocupaciones sobre un sistema de control de tráfico aéreo sobrecargado y con falta de personal, especialmente después de una serie de situaciones de riesgo entre aviones en aeropuertos de Estados Unidos.

Entre las razones que han citado para la escasez de personal están los salarios no competitivos, los largos turnos, el intenso entrenamiento y las jubilaciones obligatorias.

El presidente Donald Trump aumentó esas preocupaciones cuando en febrero culpó a la colisión en el aire al sistema de control de tráfico aéreo "obsoleto" en el que confían los aeropuertos y prometió reemplazarlo.

Pero incluso con todo eso, el secretario de Transporte, Sean Duffy, apareció en Fox News y trató de asegurar a los espectadores que viajar en avión es "mucho más seguro que viajar en coche o tren. Este es el modo de transporte más seguro".

Y las estadísticas lo respaldan.

El Consejo Nacional de Seguridad estima que los estadounidenses tienen una probabilidad de 1 entre 93 de morir en un accidente de vehículo motorizado, mientras que las muertes en aviones son demasiado inusuales para calcular las probabilidades. Las cifras del Departamento de Transporte cuentan una historia similar.