El acusado de incendiar la casa del gobernador de Pensilvania planeaba golpearlo, según documentos

Un hombre que, según las autoridades, escaló una valla de seguridad de hierro en plena noche, eludió a la policía y se introdujo en la mansión del gobernador de Pensilvania, donde provocó un incendio, había planeado golpear al gobernador Josh Shapiro con un martillo si lo encontraba, según documentos judiciales publicados el lunes.

El incendio causó daños significativos y obligó a Shapiro, su familia e invitados a evacuar el edificio la madrugada del domingo. El hombre, capturado más tarde ese día, enfrenta cargos que incluyen intento de homicidio, terrorismo, incendio agravado y agresión agravada, dijeron las autoridades.

Durante un interrogatorio policial, las autoridades dijeron que Cody Balmer les contó después de ser detenido que habría golpeado a Shapiro con un pequeño mazo si lo hubiera encontrado, según los documentos.

Balmer había caminado una hora desde su casa hasta la residencia del gobernador, y durante la entrevista policial, "Balmer admitió albergar odio hacia el gobernador Shapiro", según una declaración jurada de la policía, aunque no se indicó por qué.

Shapiro comentó que él, su esposa, sus cuatro hijos, dos perros y otros familiares habían celebrado la festividad judía de la Pascua en la residencia el sábado y fueron despertados por los golpes de los policías estatales en sus puertas alrededor de las dos de la mañana del domingo.

Huyeron y los bomberos extinguieron el incendio, informaron las autoridades. Nadie resultó herido.

Identifican al sospechoso

En una conferencia de prensa el domingo por la noche frente al ala sur gravemente dañada de la residencia del gobernador, el coronel de la Policía Estatal de Pensilvania, Christopher Paris, identificó al hombre detenido como Balmer, de 38 años, de Harrisburg.

Las autoridades no dijeron si Balmer tenía un abogado o dónde estaba detenido, y las llamadas a personas que se cree son familiares no fueron respondidas o devueltas. Una residencia reciente registrada en Harrisburg fue clausurada en 2022.

Shapiro dice que no se deja intimidar

Paris enfatizó que la investigación continúa. Las autoridades no revelaron el motivo del hombre, pero Shapiro, considerado como un posible candidato a la Casa Blanca por el Partido Demócrata en 2028, dijo que no se dejará intimidar.

Shapiro dijo que si Balmer estaba tratando de impedirle hacer su trabajo, entonces trabajaría más duro, y agregó que Balmer no le impedirá practicar su fe.

“Cuando estábamos en el comedor estatal anoche, contamos la historia de la Pascua” y el éxodo de los judíos de la esclavitud en Egipto hacia la libertad, dijo Shapiro.

“Me niego a quedar atrapado por la esclavitud que alguien intenta imponerme atacándonos como lo hicieron aquí anoche. Me niego a dejar que alguien con intenciones malvadas como esa me impida hacer el trabajo que amo", continuó.

La policía dice que el sospechoso saltó la valla de seguridad y entró a la fuerza en la residencia. Las autoridades dijeron que el sospechoso saltó una valla de seguridad de hierro de casi 2.1 metros de altura que rodea la propiedad, eludió a los oficiales que se dieron cuenta de la brecha y entró a la fuerza en la residencia antes de prenderle fuego.

Usó botellas de cerveza llenas de gasolina para hacer las bombas molotov, según los documentos.

El teniente coronel George Bivens dijo que Balmer parecía haber planeado cuidadosamente el ataque. Estuvo dentro de la residencia durante aproximadamente un minuto antes de escapar, dijo Bivens.

Bivens dijo que Balmer fue arrestado más tarde en el área.

Balmer ha enfrentado cargos criminales en la última década, como agresión simple, robo y falsificación, según registros judiciales penales en línea.

“Tenemos que ser mejores que esto”, dice Shapiro. Shapiro dijo que el incendio se inició en la misma habitación donde él y su familia celebraron la Pascua con miembros de la comunidad judía de Harrisburg el sábado por la noche.

“Aún no conocemos el motivo específico de la persona”, dijo Shapiro en la conferencia de prensa. “Pero sí sabemos algunas verdades. Primero: Este tipo de violencia no está bien. Este tipo de violencia se está volviendo demasiado común en nuestra sociedad.

"Y no me importa si viene de un lado en particular o del otro, dirigido a un partido en particular o a otro o a una persona en particular o a otra. No está bien, y tiene que parar. Tenemos que ser mejores que esto”, dijo.

El incendio dañó gravemente el interior de la gran sala que a menudo se utiliza para recibir a multitudes y organizar exhibiciones de arte.

Las grandes ventanas orientadas al oeste y al sur habían perdido todos los cristales, los cristales rotos cubrían los caminos y las puertas se veían abiertas con signos de carbonización. Los marcos de las ventanas y los ladrillos alrededor de las puertas y ventanas estaban ennegrecidos y calcinados.

En el interior, se podía ver un piano carbonizado, mesas, paredes, platos de buffet de metal y otros objetos a través de las ventanas rotas y las puertas ennegrecidas por el fuego.