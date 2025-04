El alcalde de Nueva York, Eric Adams, aseguró este lunes que su administración está dispuesta a colaborar en todo lo que el Gobierno dominicano "entienda prudente" en las labores de investigación del derrumbe que ha provocado la muerte a 226 personas en la discoteca Jet Set.

"En nombre del comisionado de la Policía, cualquier experiencia que podamos ofrecer con nuestras investigaciones, desde el Departamento de Edificios, hasta el Departamento de la Policía de Nueva York o consejeros y consejeras, durante esta crisis, estamos dispuestos a ayudar y ofrecer cualquier ayuda que el gobierno dominicano entienda prudente", dijo Adams a la prensa.

El alcalde de Nueva York, que busca la reelección como candidato independiente, subrayó que desde el momento del colapso del techo de la discoteca, las autoridades estadounidenses han estado en comunicación con el Gobierno dominicano para ofrecer apoyo en las labores de búsqueda y rescate.

"Desde el principio hemos estado en contacto con la parte del Gobierno para ofrecer nuestra asistencia en la búsqueda, rescate y la recuperación", agregó.

Un grupo de rescatistas de Puerto Rico se unió a las labores del Centro de Operaciones y Emergencias (COE) tras la gestión de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y la gobernadora de la vecina isla, Jenniffer González.

Visita de solidaridad

Adams se encuentra en la República Dominicana en una visita de solidaridad con el pueblo dominicano tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set.

Durante una rueda de prensa, Adams manifestó su pesar y consuelo a los familiares de los fallecidos y a la población dominicana, destacando el vínculo que une a Nueva York con la isla caribeña.

"Durante las tragedias las familias rezan y se abrazan" dijo Adams.

El alcalde manifestó que en cualquier rincón de la ciudad estadounidense, se unirán con abrazo a todos los dominicanos, en momentos en que se le da el último adiós todos los fallecidos.

"Lamentablemente no podemos volver a la vida a que los seres queridos que se fueron, los hijos, sobrinos, amistades, pero si podemos levantar su nombre y rezar por los miembros que quedan de esas familias. No tenemos la respuestas. Pero todavía cree en Dios y Dios no guiará a salir de este momento tan difícil", señaló.

Peso de los dominicanos en NY

Adams también resaltó el peso de la comunidad dominicana en Nueva York:

"La ciudad de Nueva York es una de muchas comunidades, pero hay una comunidad que se llama dominicana".

Refiriéndose al dolor colectivo, expresó:

"Cuando se pierde alguien de la familia, la familia completa lo que hace es estar con ellos".

No como alcalde...

Agregó que su presencia en el país no obedece a su cargo político, sino como al de un amigo, hermano, tío y allegado.

"El no está aquí como el alcalde, está aquí como el hermano, como el amigo, sobrino, como un tío. El está aquí para rendir el honor a quienes se han ido. El espera que su presencia aquí en la República Dominicana sea un símbolo que sea vea. Está aquí para estar con los dominicanos en ese tiempo tan difícil", expresó el dominicano Ydanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de Nueva York (DOT), quien sirvió como traductor del alcalde.

Previo a su llegada la tarde del domingo, Adams compartió un video a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), en el que se le ve a bordo de un avión rumbo a República Dominicana.

En su publicación, reafirmó el valor de la comunidad dominicana para Nueva York y la necesidad de acompañarlos en este momento de dolor.

"Esta noche, nos dirigimos a la República Dominicana para apoyar a nuestros hermanos y hermanas y llorar junto a ellos después del desgarrador colapso del techo del club nocturno de la semana pasada", escribió.