Incendio en casa de gobernador es el hecho de violencia política más reciente en EE. UU.

El gobernador de Pensilvania Josh Shapiro pidió con enojo el fin de la creciente violencia política solo unas horas después de que un hombre irrumpiera en su mansión y la incendiara, obligando a Shapiro y a su familia a huir en la noche.

Es apenas el más reciente en una serie de ataques políticos en Estados Unidos.

Shapiro expresó: "Este tipo de violencia se está volviendo demasiado común en nuestra sociedad. Y no me importa un comino si proviene de un lado en particular o del otro. Tiene que parar".

Aunque la policía no ha dicho qué pudo haber motivado el ataque, los documentos judiciales dicen que el sospechoso admitió que odiaba a Shapiro y estaba planeando golpearlo con un martillo.

El presidente Donald Trump dijo a periodistas el lunes: "Básicamente, el atacante no era fanático de nadie. Y ciertamente, algo así no puede permitirse que suceda".

Aquí hay un vistazo a otros estallidos de violencia política en todo el país en los últimos años:

Propiedades de Tesla de Elon Musk incendiadas

En los últimos meses, la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk se ha convertido en un objetivo desde que Trump puso a Musk a cargo de reducir el gasto gubernamental. Se han incendiado Cybertrucks, y se han lanzado balas y cócteles Molotov contra salas de exhibición de Tesla.

Intentos de asesinato de Trump

En un mitin de campaña en Pensilvania en julio, Trump fue rozado en la oreja por una bala disparada por un pistolero, que mató a un partidario de Trump e hirió gravemente a otros dos, antes de que la policía lo matara.

Luego, en septiembre, un hombre con un rifle aparentemente planeó matar a Trump, pero fue descubierto en unos arbustos cerca del campo de golf del presidente en Florida y arrestado por agentes del Servicio Secreto.

Sede del Partido Republicano de Nuevo México incendiada

En marzo, la sede del Partido Republicano de Nuevo México fue dañada por fuego y las autoridades lo investigan como un incendio intencional.

Se encontraron materiales incendiarios en el lugar y alguien había pintado las palabras "ICE=KKK" en la pared del edificio, una aparente referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que ha intensificado los esfuerzos de deportación contra personas que viven ilegalmente en el país.

Disparan Contra Oficina del Comité Nacional Demócrata

Alguien disparó balines contra la puerta de vidrio y una ventana de la oficina del Comité Nacional Demócrata en Arizona en tres ocasiones distintas el otoño pasado. Las autoridades dijeron que un hombre arrestado posteriormente tenía más de 120 armas y más de 250,000 cartuchos en su casa.

Esposo de Nancy Pelosi atacado en su casa

El esposo de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, NancyPelosi, fue golpeado con un martillo por un hombre que irrumpió en su casa de San Francisco en 2022.

El hombre admitió posteriormente durante el testimonio del juicio que planeaba tomar como rehén a Pelosi y que su plan era acabar con lo que consideraba corrupción gubernamental.

Disparan contra candidato a alcalde de Louisville

Una persona disparó contra el actual alcalde de Louisville, Craig Greenberg, un demócrata, en su sede de campaña el 14 de febrero de 2022. Greenberg resultó ileso, aunque una bala le rozó el suéter. El hombre que le disparó fue posteriormente condenado y sentenciado a 17 años y seis meses de prisión.

Asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021

Grupos extremistas llevaron a cabo un asalto sin precedentes a la democracia de la nación al asaltar el Capitolio de Estados Unidos para protestar por los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y la derrota de Trump.

Después de recuperar la Casa Blanca, Trump otorgó un indulto general a las más de 1.500 personas acusadas en el motín.

Complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan

Extremistas antigubernamentales fueron arrestados en 2020 en lo que las autoridades dijeron que era un complot para secuestrar a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer en su casa de vacaciones e iniciar una guerra civil.

Dos hombres retratados como los líderes fueron condenados por conspiración dos años después.

Tiroteo en práctica de béisbol republicana

Un atacante abrió fuego con un rifle contra legisladores republicanos que practicaban para un juego de béisbol benéfico en 2017 en el norte de Virginia, hiriendo gravemente al representante Steve Scalise de Luisiana. Las autoridades dijeron que el tirador, que fue abatido por la policía, estaba impulsado por la ira contra Trump y los legisladores del Partido Republicano.