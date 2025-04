AstroBosco inició como un grupo creado por tres jóvenes estudiantes para la divulgación científica dentro del Instituto Salesiano Don Bosco, pero hoy reúne a 13 estudiantes y seis mentores que en su debut en el Desafío Rover de Exploración Humana de la NASA 2025 (HERC, por sus siglas en inglés), lograron dos premios y un puñado de esperanzas para regresar el próximo año y obtener la más alta distinción de la competencia dentro de su categoría.

El equipo, compuesto por estudiantes de cuarto a sexto de bachillerato, recibió dos premios:

Social Media Award, por su estrategia de comunicación social durante el desarrollo de la competencia.

STEM Engagement Award, por su impacto en la promoción de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas entre estudiantes de nivel secundario.

La llegada de los AstroBosco a Alabama, Estados Unidos, a principios de abril, se debió a la combinación de varios factores, como la participación de sus miembros fundadores en una charla espacial en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), donde conocieron a su actual mentora, Alba Vásquez, y a Eduardo Ortega, el hombre que logró el visto bueno del director del centro educativo.

En cuestión de meses

Los chicos, todos estudiantes del área de informática, excepto una, que estudia mercadeo, aplicaron para participar en el Desafío Rover de Exploración Humana en agosto pasado.

Recibieron la confirmación por parte de la NASA en octubre y a principio de abril viajaron a Estados Unidos para presentar el resultado de sus meses de trabajo duro.

Para la competencia, abierta para los estudiantes de diferentes universidades y de secundaria de todo el mundo, los equipos deben diseñar, construir y conducir un vehículo espacial o rover.

"AstroBosco más que un equipo, es una familia, y siempre alguien encontraba el apoyo o el sustento en otra persona del equipo, y había momentos que estábamos cansados con todo el trabajo, las responsabilidades, ...pero siempre seguimos hacia adelante" Rubén Salcedo Miembro de AstroBosco “

Orgullo de RD

Los premios de AstroBosco se sumaron a los seis conseguidos por las divisiones Apolo 27 del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) para un total de ocho galardones para la representación de la República Dominicana.

El Ministerio de Educación destacó en redes sociales que los AstroBosco son el primer grupo dominicano del sector público en participar en la nueva división de secundaria Remote Control en los Estados Unidos.

Diario Libre recibió al equipo y habló con tres de los miembros: la mentora oficial, Alba Vásquez; Geisy Camilo, la líder de equipo, y Rubén Salcedo.

¿Cómo se sintieron cuando se enteraron que tenían que viajar a EE. UU. para participar?

GC: Estresada. Fue una combinación de emociones muy fuerte, porque es entre nerviosismo, ansiedad, emoción, y la expectativa de qué nos depara allá, porque como somos nuevos, es una categoría nueva, es todo nuevo, y muchos del equipo, incluso si es la primera vez que están viajando, eran una combinación de emociones, de expectativa enorme.

RS: Realmente no es solamente que vamos a participar ante la NASA, sino es que tenemos unos zapatos muy grandes que llenar en ese momento, porque ya hay equipos que han participado anteriormente con logros muy, muy grandes, y a nosotros nos tocaba llevar nuestro equipo hasta ese nivel para poder seguir representando a la República Dominicana de la manera que lo hizo anteriormente en esa competencia.

Y al momento de escuchar su nombre en la premiación, ¿Cuáles fueron sus emociones?

RS: Fue sumamente emocionante, dado que sabíamos que todos nuestros meses de trabajo habían dado fruto, aunque teníamos la sospecha de que podíamos ganar ese premio, aún así sigue siendo increíble que digan tu nombre y que tú sepas que por todo lo que ha trabajado vale la pena.

SC: Yo creo que se vio representado en los videos en las redes sociales, la emoción del equipo de ver que al final la NASA está reconociendo tu esfuerzo de nueve largos meses, de levantarte de madrugada a llevar tu conocimiento o lo que acabas de aprender a nuevos niños de otras provincias.

AV: Realmente fue una experiencia muy, muy bonita, porque no solamente celebramos nosotros, en la competencia había cinco equipos dominicanos y cada vez que un equipo dominicano ganaba algo, se paraba todo el mundo con la bandera, con cornetas, fue un momento realmente muy bello.

¿Y qué creen ustedes que los hizo resaltar de todos los equipos internacionales?

GC: Allá en la competencia creo que lo que más nos destacó a nosotros fue ir a conversar y a socializar con otros equipos allá en la competencia. El tener esas ganas de conocer otras culturas, que conozcan la tuya, de no ver la competencia como algo quizá contradictorio, competitivo, sino como una nueva oportunidad de conocer nuevas personas, nuevos pensamientos, incluso ingenieros de la NASA.

El no quedarnos solo en nuestra zona de confort, sino salir a conocer otras personas y otras experiencias.

¿Y cuál consideran que fue el mayor reto durante todo el proceso de preparación y la competición?

AV: Yo entiendo que el reto más grande que tuvieron los chicos fue aprender todo sobre la marcha, porque sí, están estudiando informática. Sin embargo, este proyecto conllevaba muchas cosas de ingeniería, la manufactura, tuvieron que aprender a utilizar maquinaria, tuvieron que aprender de electrónica, de telemetría, tuvieron que aprender muchísimas cosas. Es un programa que te lleva a ser muy integral con todo lo que tiene que ver con la ingeniería y yo creo que ese fue el reto más grande para los chicos.

¿Cuáles habilidades o conocimientos pudieron desarrollar durante todo el proceso y qué les servirá en el futuro?

RS: Al haber distintas áreas, cada área desarrolla distintas habilidades, pero en general todos desarrollamos habilidades de trabajo en equipo, principalmente de liderazgo, de comunicación clara, que es algo muy importante en esta competencia.

¿Y hubo algún momento en el que pensaron que no lo iban a lograr?

GC: Yo creo que personalmente no hubo ningún momento en el que nosotros pensáramos de que lo vamos a dejar, pero sí hubo momentos donde la cantidad de cosas que se te sumaban, cosas personales, el tener que seguir siendo aplicado con el colegio, y lo que conllevaba estar en el proyecto, lo hacían sumamente difícil, pero personalmente nunca llegó la idea de 'vamos a dejarlo hasta aquí'.

¿Por qué? ¿Cuál fue la motivación?

RS: Como equipo definitivamente hubo momentos que no pensamos en dejar la toalla, pero el camino se puso muy cuesta arriba, pero AstroBosco más que un equipo, es una familia, y siempre alguien encontraba el apoyo o el sustento en otra persona del equipo, y había momentos que estábamos cansados con todo el trabajo, las responsabilidades, ...pero siempre seguimos hacia adelante y definitivamente es algo que nos hace muy especial como equipo.

¿Algún consejo para los jóvenes del país que quieran seguir con las carreras de tecnología, ciencia e ingeniería?

GC: Quisiera aconsejarles con una frase que siempre nos acompañó al equipo gracias a mi mamá Heidi Valenzuela, que era 'al final todo sale bien y si no, no es el final'. Personalmente motivaría a todos los jóvenes, incluso a los adultos dominicanos, que se motiven a participar, no solo en este tipo de competencias, sino que se involucren con la ciencia y las STEM en general, porque realmente es un mundo hermoso que nadie debería morir con la duda de qué te depara más allá, de lo que quizás tus límites te digan.

¿Y qué sigue para los AstroBosco?

RS: Como equipo ahora mismo tenemos proyectado poder competir otro año más en el HERC, tener un mejor rendimiento para el año que viene y aprender de nuestros errores.

Sobre la competencia

¿Cómo se gana la competencia?

AV: Para ganar, por así decirlo, es acumulando puntos. Se acumulan puntos de dos partes, de los documentos que se envían previamente, que son la revisión del diseño y la revisión operacional del robot, y los puntos que se acumulan en la competencia al pasar los obstáculos y completar las tareas. Y los puntos también de la entrega del documento de STEM.

¿Cómo funciona su robot?

AV: Desde antes de comenzar el diseño, primero se seleccionan las tareas que nosotros queremos hacer allá, entonces nuestro diseño siempre fue orientado a las tareas que queríamos cumplir. Desde un primer momento seleccionamos la de enlace, la de medición de distancia y otra que es una aspiradora, por así decirlo, que consiste en tomar dos muestras diferentes sin que se junten. Eso fueron muchas horas de cabeza dado que nos costó un poquito que todo funcionara como queríamos, pero al final se logró.

RS: Nuestro rover está inspirado en uno de los rovers de la NASA, en el Curiosity específicamente, dado que fue el diseño que nosotros sentimos más factible para poder competir en los obstáculos de la competencia.

¿Por qué ganaron?

AV: En el caso nuestro, nuestro robot no necesariamente se destacó por la parte técnica, sino que nosotros nos destacamos más por la parte de los documentos y la parte STEM. Antes de uno llegar allá, ya uno tiene una base de puntos, porque uno va entregando distintos documentos. Es una competencia más allá del robot, es de ingeniería.

Cuando llegamos allá, teníamos un muy buen puntaje, debido a que nosotros entregamos todo esto de manera correcta, y eso fue lo que nos llevó a destacarnos más que los otros equipos en los galardones que obtuvimos. Sin embargo, la parte técnica del robot tenemos mucho que mejorar todavía, ya los chicos se anotaron, y el año que viene, Dios mediante, regresamos.

¿Cuáles son esos "detallitos" que tienen que resolver? ¿Cuáles serían los retos?

AV: Es prestar un poquito más de atención a lo que tiene que ver con la terminación en la manufactura, porque le pasó a varios equipos, a nosotros también, que hay cositas que se iban desmoronando en el camino, porque son obstáculos que realmente están simulando superficies planetarias, de otro planeta, claro, o sea, piedras, tierra, todo esto. Y creo que el año que viene nos toca, número uno, probar mejor todo antes de irnos, prestar muchísima más atención al detalle.

Apoyo entre instituciones

¿Cuál es la conexión con Intec?

AV: La conexión que tenemos con Intec es principalmente con Apolo 27. Nuestro equipo es completamente independiente de lo que es Apolo 27. Sin embargo, hemos recibido mucho apoyo, mucha orientación. Principalmente de parte de Ezequiel Díaz, que es el team advisor de ese equipo. No le ha temblado la mano para ayudarnos con lo que necesitemos.

Igualmente, hay mentores de este equipo que son miembros de Apolo 27 o lo han sido. Como Eduardo Ortega y Ángel Peña. Que han sido miembros en ocasiones anteriores. Y este año Eduardo Ortega fue mentor de Apolo 27 también. Igualmente, Mario Martínez y Eugenio Perdomo son estudiantes de Intec. Aunque no estén en Apolo 27. Es decir, que Intec se ha encargado bastante de apoyarnos de una forma u otra.