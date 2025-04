¿Qué impacto tienen las nuevas medidas estadounidenses en Latinoamérica tras 100 días de Trump?

Donald Trump está por cumplir 100 días como presidente por la segunda vez, y en este tiempo ha aprobado varias medidas cuyo impacto ya se aprecia, sobre todo en los países de Latinoamérica.

El 20 de enero Donald Trump tomaba posesión como presidente de Estados Unidos y ya ese día, el de su investidura, empezó a aprobar decretos con un impacto en los países latinoamericanos, sobre todo el vecino México.

Comercio

Ahora se cumplen tres meses de su llegada a la Casa Blanca, y en este tiempo ha tasado con aranceles los productos extranjeros y ha comenzado las expulsiones de migrantes ilegales.

Carla Martínez Machain, experta en geopolítica de la Universidad de Buffalo, explica cuál es la medida que ha tenido más impacto: "Desde que entró Trump a la Presidencia, hemos visto que ha afectado a Latinoamérica de varias maneras".

"Yo creo que lo que más ha afectado a más países han sido los aranceles. De momento hay varios países que tienen un arancel como del 10%", señala.

Si bien el caso de México es particular porque ambos países tienen "muchísimo comercio, importaciones, exportaciones" y que sus economías se verán afectadas, no es el único país de Latinoamérica en tener vínculos comerciales con Estados Unidos, subraya la experta.

Inmigración

México, Colombia o Venezuela son algunos de los países más afectados de momento por las medidas de Trump, sobre todo relativas a la inmigración y las deportaciones. Aunque en estos meses también se ha ganado aliados dentro del continente.

"Varios de los jefes de Estado de Latinoamérica han estado negociando con él. Pero del que más se está hablando en Estados Unidos es [el salvadoreño Nayib] Bukele, que tiene este acuerdo con Trump en el que Trump está pagándole a El Salvador para que acepte a estos migrantes que están deportando", indica Carla Martínez Machain.

Pero con Milei también "tienen una buena relación", considera, recordando el momento en que Elon Musk salió al escenario con una motosierra para decir "que iban a hacer lo mismo que hizo Milei en Argentina".

Temas no cerrados

La justicia ha anulado algunos de sus decretos y los países intentan negociar los aranceles. México, por ejemplo, cuyo principal mercado de exportación es Estados Unidos.

Según la experta, las políticas de Trump "han sido muy volubles. Un día va a imponer sus aranceles, al otro día no... Me imagino que este tema de los aranceles va a seguir, porque siempre dice que no es que los haya cancelado, que es una pausa".

Además, recalca Martínez Machain, "el tema de los migrantes también va a seguir en Estados Unidos. En la Suprema Corte se está viendo este tema. Hay cierto conflicto interno, pero siento que con los otros países van a tener que seguir negociando".

Todo hace presagiar que las negociaciones de cara a los próximos meses serán duras.

