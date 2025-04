Las universidades de Texas, entre el miedo y la resistencia a la injerencia de Donald Trump

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense y su administración han estado trabajando para poner en jaque al mundo académico.

El fin de los programas de promoción de la diversidad, la amenaza de recortar la financiación pública, la censura de determinados temas de investigación, los intentos de influir en la docencia, la expulsión de estudiantes extranjeros...

En Texas, un clima de miedo reina en los campus, incluso si los ataques al mundo académico no esperaron al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Pero se está organizando una resistencia, como en la Universidad de Harvard, que atacó a la administración Trump el 21 de abril contra el congelamiento de los subsidios federales.

"Tengo miedo, como todo el mundo. Ya no me atrevo a hablar, ya no me atrevo a criticar al presidente por miedo a que me revoquen la residencia permanente en Estados Unidos": Gabriella* es estudiante de psicología en la Universidad de Houston-Downtown, en Texas.

Tiene 21 años, 20 de los cuales los ha pasado en Estados Unidos, pero aún no tiene la ciudadanía estadounidense ya que nació en Guatemala. Se refiere a los miles de estudiantes extranjeros a los que, en las últimas semanas, se les ha revocado el visado: sólo en Texas hay varios centenares.

Los medios de comunicación estadounidenses han informado ampliamente sobre los casos de estudiantes arrestados y amenazados con la expulsión por organizar o participar en protestas propalestinas en las universidades. La administración Trump lo ha convertido en un asunto de seguridad nacional.

"Los estudiantes que participan en movimientos propalestinos se han convertido en un objetivo: los servicios de migración los están secuestrando y haciendo desaparecer. A una de mis amigas le revocaron la visa y fue sentenciada a lo que yo llamaría exilio político", explica Sofia*, una estudiante pakistaní conocida en una manifestación contra Trump en Austin.

Pero en muchos casos, las razones dadas son aún más triviales. Naina*, una estudiante india de 26 años, llegó a Estados Unidos hace cuatro años. Después de obtener una maestría en ingeniería mecánica, trabajaba para una empresa estadounidense en el área de Dallas durante dos años, según lo permitía su visa.

"Hace 10 días, recibí una llamada telefónica de mi universidad informándome que mi visa había sido revocada, lo que significaba que mi permiso de trabajo también había sido cancelado. No sé por qué, no recibí una explicación. Lo único que me dijeron fue que estaba relacionado con actividades delictivas", cuenta en la cafetería de un supermercado indio.

Entonces, la joven intenta entender de qué se le podría acusar.

"Tuve un accidente automovilístico el año pasado, nadie resultó herido, pero hubo daños a la propiedad y me multaron con $80 porque mi licencia de conducir había caducado. Iba a exceso de velocidad. Y una condena por un delito menor, pero la mención tuvo que ser borrada de mis antecedentes penales después de un curso de educación cívica...", enumera.

Los docentes extranjeros también están preocupados

"Estas son razones completamente inusuales", confirma Matthew Thompson, un abogado de inmigración en Houston cuyo bufete ha sido contactado por varios de estos estudiantes internacionales que enfrentan la deportación.

"Se les ordena salir del país por infracciones de tránsito o por presentar una cédula de identidad falsa: un estudiante menor de 21 años que quiere comprar una cerveza, por ejemplo. Cosas extremadamente pequeñas. Y en al menos dos de cada tres casos, los estudiantes fueron arrestados, pero ni siquiera condenados", agrega.

Naina todavía espera poder impugnar la decisión y continuar sus estudios en Estados Unidos. "Mis padres hipotecaron su casa para pagar mis estudios aquí. Por fin había encontrado un trabajo bien remunerado", dice, desesperada. Ante la perspectiva de apelaciones largas, costosas y muy inciertas, muchos otros estudiantes prefirieron tirar la toalla.

Los profesores extranjeros no son a salvo: se han reportado varios casos de revocaciones de visas, incluyendo al menos uno en Texas.

"Se está volviendo muy difícil hacer mi trabajo porque paso horas todos los días con personas que, en teoría, no tienen motivos para preocuparse. Maestros sin historia que ya no se atreven a salir del país para asistir a una conferencia o visitar a sus familias por temor a que no se les permita regresar. La situación genera mucho miedo", indica Thompson.

Sobre todo desde que la administración Trump ha puesto fin a una política que convertía a ciertos lugares en santuarios: hospitales, iglesias y escuelas.

"No tengo conocimiento de que esta decisión haya llevado a redadas contra migrantes en estos lugares en este momento, pero todas estas instituciones se han visto obligadas a hacerse la pregunta: ¿qué hacemos si los servicios de migración vienen e intentan arrestar a un paciente o a un estudiante?", subraya Thompson.

En los campus, los profesores y estudiantes extranjeros prefieren mantener un perfil bajo. Muchos han limpiado sus redes sociales y ahora se abstienen de expresar públicamente ciertas opiniones.

"A los académicos les aterra que se les asocie con ciertas palabras"

Pero esta autocensura no perdona a los académicos estadounidenses.

Con el pretexto de luchar contra la "ideología woke" que, según Donald Trump, azota a las universidades estadounidenses, el presidente prohíbe ahora la financiación federal de estudios científicos que contengan determinadas palabras o abarquen determinados temas, principalmente relacionados con la sociología del género, los derechos de las minorías o el calentamiento global.

Una auténtica caza de brujas cuyos efectos ya son visibles.

"Estaba entrevistando a una profesora del periódico interno de mi universidad y en un momento dado empezó a hablar de las 'diversas lecturas' que recomendaba a sus estudiantes, y de repente se detuvo y me rogó que usara una palabra que no fuera 'diversa'", cuenta Oliver Engel, estudiante de periodismo en la Universidad de Texas en Austin.

"Ha sucedido muchas veces, los académicos están aterrorizados de ser asociados con ciertas palabras, incluso en un contexto perfectamente inocente", prosigue.

Texas ha servido como laboratorio para algunas de las políticas implementadas hoy por la administración Trump. Este estado conservador ha prohibido a las universidades practicar una política de diversidad e inclusión en su contratación a partir de 2023.

Más gravemente, la censura ahora afecta a la ciencia.

"Estaba escribiendo un artículo sobre los incendios forestales en Texas y me encontré con un estudio científico que mencionaba el vínculo entre el calentamiento global y los incendios forestales. El autor explicó cómo esto dificultó el uso de incendios preventivos, que se volvieron más difíciles de controlar. Estaba justo en mi tema", dice Sofía Alvarado, también estudiante de periodismo en la Universidad de Texas en Austin.

"Pero cuando me puse en contacto con la autora, me sorprendió escuchar su respuesta de que, en el contexto político actual, el departamento de comunicación de su institución no la había autorizado a hablar. Si bien no había nada particularmente controvertido, eran simplemente hechos científicos", señala.

1984 de George Orwell, ¿haciéndose realidad?

Una situación que preocupa a John Schwartz, su profesor y ex periodista del Washington Post y el New York Times.

"Las fuentes que se niegan a hablar siempre les están pasando a los estudiantes y a mí me ha pasado muchas veces en mi carrera como periodista. Pero aquí, no son personas que dicen ´no quiero hablar contigo´, son personas que dicen ´no puedo hablar contigo, tengo miedo de hablar contigo´. ¿Cómo esperas que les enseñe periodismo en estas condiciones?", lamenta.

En un artículo publicado en Columbia Journalism Review, ofrece algunas pistas de comprensión.

"George Orwell escribió 1984 como una advertencia, pero hay personas en esta administración que parecen usarlo como un libro de texto. La idea de un Ministerio de la Verdad que propagaría mentiras, diciendo que ´la ignorancia es una fuerza´, todas estas cosas que Orwell imaginó como una crítica a los regímenes autoritarios ahora forman parte de nuestra vida cotidiana. No les gusta la academia. Dicen que es propaganda de izquierdas, pero creo que la verdad es que sueñan con convertirla en una herramienta de propaganda conservadora", afirma.

A pesar de todo, el catedrático de 68 años quiere ser optimista.

"Hemos visto a muchas personas e instituciones hincar la rodilla, pero afortunadamente también hay un movimiento de resistencia ante este intento de cambiar nuestra cultura. Me alegro de que Harvard haya sido capaz de decir 'no'. Y espero que otras universidades sigan su ejemplo", dice, refiriéndose al tira y afloja con Donald Trump en la universidad más antigua del país.

Esta última se negó a obedecer los mandatos de la administración estadounidense sobre su gestión de los asuntos internos.

"Las universidades continuarán haciendo su trabajo. La ley prohíbe a las universidades ser inclusivas y promover la diversidad en sus programas de reclutamiento. Pero la ley todavía no me prohíbe hablar de estos temas. Mi trabajo es formar a la próxima generación de periodistas, y seguiré haciéndolo", concluye Schwartz.

*Los nombres han sido cambiados.