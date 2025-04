Un niño dominicano de 4 años desaparece tras caer a un río en Massachusetts

Este lunes es el cuarto día de búsqueda de Azriel López, un niño de origen dominicano de 4 años, que cayó a las aguas del río Merrimack en la ciudad de Lowell, Massachusetts (EE. UU.), el pasado Sábado Santo.

"Tengan en cuenta que hoy es posible que los residentes observen un aumento en la actividad de seguridad pública en el río Merrimack, ya que continúa la búsqueda de un niño desaparecido", fue parte del aviso comunitario del Departamento de Policía de Lowell publicado en Facebook la mañana de este miércoles.

El departamento policial pidió a las personas mantenerse alejadas del lugar donde el personal de seguridad pública realiza las labores de búsqueda activa.

De acuerdo con las autoridades locales, el niño fue visto por última vez en el río Merrimack el sábado 19 de abril. Una llamada al 911 alrededor de las 05:44 p.m. informó que el infante se encontraba en el agua junto al Canal Occidental, en la zona de 300 Arcand Drive y el río Merrimack.

Los indicios preliminares apuntaban a que la corriente lo arrastró rápidamente hacia el río.

La tarde del lunes, a la búsqueda del pequeño Azriel se sumaron equipos de buzos, unidades acuáticas y un helicóptero de la policía estatal de Massachusetts, que sobrevolaba las aguas del Merrimack, según informó la cadena de noticias Telemundo.

La familia cuenta cómo ocurrió la tragedia

Azriel, quien fue diagnosticado con autismo, cayó al agua presuntamente después de hacer una rabieta por un juguete, según informó Telemundo.

"Ella (su madre) salió corriendo detrás de él pero no le dio tiempo, cuando entró a la barandilla, había como un canalito, y el como la miró, como 'tú no me vas alcanzar, se tiró'", según el relato de Sumelky Echavarría, una amiga de la familia.

Echavarría dijo sobre el momento de la tragedia que "todo pasó muy rápido", y que la madre del pequeño estaba junto a otros dos hijos, un bebé de 10 meses y otro niño de 3 años.

"Este es un caso que es muy penoso, y debemos recordar que es algo que se le escapa de las manos a cualquier madre o persona que ande con un infante", dijo Manuel Manuel Meléndez, familiar del menor.

La familia regresó el lunes al lugar de tragedia y aseguran no pararan hasta encontrar el cuerpo del niño.

"La esperanza que tenemos en Dios, que podamos en encontrar el cuerpo de nuestro bebé", dijo Joan López, papá del niño.

En Lowell, el jefe de los bomberos dijo que la mayor dificultad es que el agua está turbia y hay muchas rocas, sin embargo, se esperaba que la búsqueda fuera reforzada este miércoles.