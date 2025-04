Crecen rumores de un asesino en serie en Nueva Inglaterra, hogar de una gran población dominicana

El hallazgo del cuerpo de una mujer el martes en un sendero para bicicletas en Springfield, Massachusetts, alimenta los rumores sobre un posible asesino en serie en Nueva Inglaterra, debido a los ocho cadáveres, en su mayoría de mujeres, que han sido encontrados desde marzo en Massachusetts, Connecticut y Rhode Island, tres estados vecinos con una gran comunidad dominicana.

El martes el Departamento de Policía de Springfield recibió un informe de una persona inconsciente en la cuadra 1500 de Hall of Fame Avenue. Al llegar encontraron a un mujer que fue declarada muerta poco después.

"La Unidad de Homicidios del SPD, bajo la dirección del capitán Trent Duda, está llevando a cabo una investigación de muerte desatendida junto con la Unidad de Homicidios de @HampdenDA, a la espera de una autopsia por parte del médico forense", informó el portavoz del Ryan Walsh.

De acuerdo con el New York Post, la muerte de la mujer se produce en medio de rumores que circulan en línea sobre un posible asesino en serie en la región de Nueva Inglaterra, pero hasta la tarde del miércoles, las autoridades no habían anunciado ninguna conexión entre las casi 10 muertes de las últimas semanas en los tres estados, que forman parte de dicha región.

El portavoz de la policía de Springfield dijo a Fox News Digital que la causa de la muerte de la mujer será determinada por un médico forense y agregó que "los rumores de Internet son sólo eso".

Origen del rumor

El medio neoyorquino señala que los rumores sobre el presunto asesino serial surgió en un grupo de Facebook llamado "Asesino en Serie de Nueva Inglaterra", el cual cambió de nombre para respetar las nuevas políticas de la red social.

En cuanto a los asesinatos, en los últimos dos meses, se han localizado restos humanos en New Haven, Norwalk, Groton y Killingly, Connecticut; Foster, Rhode Island; y Framingham, Plymouth, y ahora Springfield, Massachusetts, agrega The Post.

En ese sentido, algunos usuarios de redes sociales han vinculado el descubrimiento de los restos humanos, en su mayoría de mujeres, con la presencia de un asesino en serie, a pesar de los esfuerzos de las autoridades de Connecticut de desmentirlo.

"No hay información en este momento que sugiera alguna conexión con descubrimientos de restos similares, y tampoco hay ninguna amenaza conocida para el público en este momento", dijo la semana pasada la policía estatal de Connecticut a Fox News Digital sobre los casos en cuatro de sus ciudades.

Experto descarta conexión

The Post cita a Peter Valentin, director de Ciencias Forenses en la Universidad de New Haven, quien explicó que el hecho de que la policía atendiera un aviso de "persona inconsciente" indica que el cuerpo no presentaba signos post mórtem evidentes, por lo que los agentes debieron comprobar sus signos vitales antes de declararlo muerto.

Agregó que, cuando hay rigor mortis, tomar el pulso resulta innecesario porque la muerte es innegable; por eso, esta víctima falleció hace muy poco, a diferencia de otras atribuidas al supuesto asesino serial de Nueva Inglaterra.

Durante los últimos dos meses se hallaron restos en tres estados de la región. Algunos cuerpos estaban completos e identificados, mientras que otros estaban tan deteriorados que su identificación llevará tiempo. Es decir, que los hallazgos se dieran en un periodo de dos meses no implica que las muertes ocurrieran en fechas cercanas.

Valentin subrayó que la policía de Springfield todavía no ha determinado si se trata de un homicidio.

"Tengo curiosidad por lo que se recuperó alrededor del cuerpo", dijo. "Podría haber parafernalia que sugiera una actividad que resta importancia al homicidio (quizás incorrectamente) a los investigadores, ya que ese artículo es bastante tibio. Está lleno de lenguaje muy cauteloso (seguramente extraído directamente de comunicados de prensa de la policía), lo cual podría ser intencional para no alimentar lo que ahora se está convirtiendo en un intenso escrutinio sobre cada muerte sospechosa en Nueva Inglaterra".

De los ocho casos, al menos cuatro víctimas (dos en Connecticut, una en Rhode Island y otra en Massachusetts) han sido identificadas como mujeres. La policía también cree que la persona hallada en Killingly (Connecticut) era una mujer de entre 40 y 60 años, aunque su identidad no se ha confirmado.

Las víctimas identificadas

Hasta ahora se han identificado los restos de tres mujeres, sin que se hayan divulgado las causas de muerte:

Paige Fannon, 35 años, de West Islip (Nueva York), fue hallada el 6 de marzo en el río Norwalk.

Denise Leary, 59 años, madre de dos hijos, apareció en New Haven.

Michele Romano, 56 años, de Warwick (Nueva York), fue encontrada el 26 de marzo en Foster; estaba reportada como desaparecida.

La Policía Estatal de Connecticut afirmó a Fox News que "No hay información en este momento que sugiera alguna conexión con descubrimientos de restos similares, y tampoco se conoce ninguna amenaza para el público en este momento", y señaló que la investigación "está en sus primeras etapas y continúa activa y en curso".

El grupo de Facebook New England Serial Killer superó los 65,000 miembros tras sumar 15,000 en el último mes, según MassLive.com. Las búsquedas de "asesino en serie de Nueva Inglaterra" en Google se dispararon alrededor del 7 de abril, según datos del buscador.