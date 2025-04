Marco Rubio reafirma que Latinoamérica y el Caribe son prioridad para Trump a 100 días de su mandato

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró este jueves que la región de las Américas ocupa un lugar importante en la agenda del presidente Donald Trump, que se acerca a cumplir sus primeros 100 días en la Casa Blanca, tras un histórico regreso.

"Estamos colocando nuestra región en primer lugar. Estamos fortaleciendo los lazos con amigos y socios en nuestro hemisferio, incluyendo el Caribe", reza un mensaje compartido por la Embajada de EE. UU. y atribuido a Rubio, la primera persona de origen latino en dirigir la diplomacia estadounidense.

Desde que asumió el liderazgo de la diplomacia estadounidense, Rubio ha insistido en el interés del presidente Donald Trump en trabajar con sus socios del Hemisferio Occidental, sobre todo en temas como la inmigración irregular.

La elección de Rubio de viajar a El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Guatemala como parte de su primer viaje oficial también fue presentado como una prueba del objetivo del gobierno del republicano de hacer del sigo XXI "un gran siglo americano", en palabras del encargado de la política para América Latina, Mauricio Claver-Carone.

"No hay región del mundo que afecte más las vidas individuales de cada americano que Latinoamérica, que las Américas", expresó Claver-Mauricio en enero al hablar sobre el primer viaje a la región de Rubio.

Desde el nombramiento de Rubio como jefe de la diplomacia estadounidense ya se anticipaba una mayor atención del gobierno republicano hacia la región.

Los roces de la administración con la región

No obstante, el interés del Estados Unidos de Donald Trump en América Latina no ha sido favorable en otros aspectos, con algunos países que no han quedado exentos de la actitud incendiara del líder estadounidense.

En los primeros meses del gobierno, la Casa Blanca de Trump ha tenido inconvenientes con varios países de la región, como su choque diplomático con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por el traslado de migrantes, hasta sus desencuentros con Panamá por la administración y la presunta influencia china en el canal y sus provocaciones a México por el cambio de nombre del golfo.

Además, Trump ha incluido a varios países de la región en la guerra comercial impulsada por la aplicación de aranceles del 10 % a los productos de República Dominicana, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú, Costa Rica y Nicaragua.

Los países de las Américas tampoco han quedado inmune de los efectos indirectos de algunas de sus medidas, como el congelamiento de la ayuda exterior y el desmantelamiento de la Usaid.

Perfil de Rubio y segundo viaje al Caribe

Rubio nació en Florida en el seno de una familia de exiliados cubanos, habla un español perfecto y ha defendido sus orígenes latinos.

Su ascenso al Departamento de Estado contó con el apoyo tanto de republicanos como demócratas, siendo el primero de los funcionarios de Trump en ser confirmado en la posición a la que fue nominado. Antes, representó por varios años a Florida en el Senado estadounidense.

Después de su viaje a estos cinco países estrátegicos para Estados Unidos, Rubio también visitó en marzo a Jamaica, Guyana y Surinam, en esa ocasión con el objetivo de reducir la dependencia de estas naciones caribeñas del petróleo venezolano y combatir la inmigración ilegal.