Arrestan a una jueza acusada de obstruir el trabajo de las autoridades migratorias en EE. UU.

El FBI arrestó este viernes a una jueza de Milwaukee acusado de ayudar a un hombre a evadir a las autoridades de inmigración, intensificando un enfrentamiento entre el gobierno de Trump y el poder judicial por la amplia represión migratoria del presidente republicano.

El director del FBI, Kash Patel, anunció en las redes sociales el arresto de la jueza Hannah Dugan, de quien dijo que "desvió intencionalmente" a los agentes federales de un hombre al que intentaban detener en su juzgado.

"Afortunadamente, nuestros agentes persiguieron al delincuente a pie y ha estado bajo custodia desde entonces, pero la obstrucción de la jueza creó un mayor peligro para el público", escribió Patel.

Dugan compareció brevemente en un tribunal federal en Milwaukee el viernes antes de ser liberada de la custodia. Su próxima comparecencia ante el tribunal es el 15 de mayo.

"La jueza Dugan lamenta y protesta de todo corazón su arresto. No se hizo en interés de la seguridad pública", dijo su abogado, Craig Mastantuono, durante la audiencia. Se negó a comentar a un reportero de The Associated Press después de su comparecencia ante el tribunal..

Ejecutivo vs. justicia

El arresto se produce en medio de una creciente disputa entre la administración Trump y el poder judicial sobre las políticas de aplicación de la ley de inmigración de la Casa Blanca.

El Departamento de Justicia había señalado previamente que iba a tomar medidas enérgicas contra los funcionarios locales que frustren los esfuerzos federales de inmigración.

Los documentos judiciales que detallan el caso contra el juez no estuvieron disponibles de inmediato, y el Departamento de Justicia no hizo comentarios de inmediato el viernes.

Una persona que contestó el teléfono el viernes en la oficina de Dugan dijo que no podía hacer comentarios. The Associated Press dejó un correo electrónico y un mensaje de voz el viernes por la mañana en busca de comentarios del juez principal de los tribunales del condado de Milwaukee, Carl Ashley.

En enero, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales que investigaran posibles cargos penales contra funcionarios estatales y locales que obstruyan o impidan las funciones federales. Como posibles vías para el enjuiciamiento, un memorándum citó un delito de conspiración, así como una ley que prohíbe albergar a personas ilegales en el país.

Perfil de la jueza

Dugan fue elegida en 2016 para la Sección 31 del tribunal del condado. También se ha desempeñado en las divisiones civil y de sucesiones de la corte, según su biografía de candidata judicial.

Antes de ser elegido para un cargo público, Dugan ejerció en Legal Action of Wisconsin y en la Legal Aid Society. Se graduó de la Universidad de Wisconsin-Madison en 1981 con una licenciatura en artes y obtuvo su Doctorado en Jurisprudencia en 1987 de la escuela.