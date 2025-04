Los pasos para solicitar una visa para estudiar en los Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo compartió este lunes los pasos para solicitar una visa para estudiar en el país norteamericano, en medio de una cancelación de miles de visados a estudiantes extranjeros de más de 100 instituciones desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

En su columna semanal Pregúntale al cónsul, la embajada estadounidense explica que el primer paso para aplicar al visado es postularse a una institución aprobada por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés) y ser aceptado.

Las instituciones SEVP-certified (certificadas por el Student and Exchange Visitor Program) en Estados Unidos, son aquellas autorizadas para admitir estudiantes internacionales con visas F y M, entre ellas están Harvard University, U niversity of Southern California (USC), New York University (NYU), University of Florida y Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Compartimos la columna #PregúntelealCónsul de esta semana, titulada: Requisitos para obtener una visa de estudiante de EE. UU., disponible en: https://t.co/uHMtgWVoDX #TemasConsularesUSA pic.twitter.com/UgBLq3xyNs — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) April 28, 2025

Lo siguiente es registrarse en el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) y pagar la tarifa SEVIS I-901, esta tarifa es de 220 dólares para visitantes de intercambio con visa J-1 (con algunas excepciones), y 350 dólares para estudiantes que solicitan una visa F-1 (estudios académicos) o M-1 (estudios técnicos o vocacionales).

Según dijo la embajada, dicho pago se debe realizar antes de recibir el Formulario I-20 de la institución. Este documento recoge datos personales, información sobre la escuela y del programa de estudio, como su costo y duración, además de los fondos del solicitante.

El formulario debe ser presentado en la embajada durante la entrevista de visa, así como al oficial de inmigración al llegar a EE. UU.

Después de obtener el Formulario I-20, el solicitante debe completar el formulario DS-160, pagar la tarifa de solicitud y programar una entrevista en la Embajada de EE. UU.

Al momento de esta nota, la tarifa de solicitud para las visas de estudiantes F y M es de 185 dólares cada una.

Documentos requeridos en la entrevista consular

Para la entrevista con el cónsul es necesario llevar el pasaporte, la página de confirmación del DS-160, formulario I-20, récords académicos y prueba de solvencia económica, advierte la embajada en su artículo.

"Un oficial consular determinará si el solicitante cumple con los requisitos de la ley migratoria estadounidense", concluye la columna.

Libertad académica en EE. UU.

Las universidades estadounidenses han estado en el foco del presidente Donald Trump en los primeros cien días de su mandato, con sus ataques centrados especialmente en dos miembros destacados de la Ivy League, Harvard y Columbia.

De acuerdo con una revisión de la Associated Press de declaraciones universitarias, correspondencia con funcionarios académicos y registros judiciales, al menos 1,100 estudiantes en 174 escuelas, universidades y sistemas universitarios han tenido sus visas revocadas o su estatus legal cancelado desde finales de marzo.

Las universidades en Estados Unidos han sido una gran atracción para más de un millón de estudiantes internacionales en el curso 2023-24, procedentes de todas partes del mundo por su prestigio y educación de gran calidad, según la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado.

Sin embargo, la cancelación de miles de visados de estudiantes extranjeros en las últimas semanas supone que estos se puedan replantear sus opciones antes de acudir a un centro estadounidense, en un momento en el que su libertad académica y de expresión están en riesgo.

Un día después de la retirada de fondos de Columbia y dentro del contexto de 'lucha contra el antisemitismo', el activista propalestino Mahmoud Khalil, antiguo estudiante de la institución neoyorquina, fue detenido en su residencia (propiedad de la universidad) sin una orden de arresto por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por su papel como mediador en las protestas del centro.

Su arresto ha llevado a multitudinarias manifestaciones en la Gran Manzana en la que los asistentes califican a Khalil como un "preso político".

A pesar de que el graduado solicitó protección de la universidad, esta no intervino, y tampoco lo hizo cuando otro alumno, Mohsen Mahdawi -que también participó en las protestas y pidió su ayuda- fue arrestado cuando acudía a una cita rutinaria para obtener la ciudadanía.

Harvard y Columbia no han sido las únicas que han sido amenazadas, puesto que otras como Princeton, Brown o Cornell también están entre las afectadas.

Los presidentes de estas instituciones se unieron a otros centenares para firmar una carta de la Asociación Americana de Colegios y Universidades donde se criticaba una "injerencia política sin precedentes que ponen en peligro la educación superior".