Diplomático dominicano en la ONU: comentarios maliciosos que cuestionan su origen

El nombramiento de Harold Zances Mojica como consejero de la misión permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas ha generado un debate centrado en sus orígenes y en una supuesta agenda ajena a los intereses nacionales, ignorándose su preparación y trayectoria para ocupar el cargo.

En enero de este año, el Poder Ejecutivo emitió el decreto número 28-25 en que designa a Zances Mojica en el cargo, tras haber ocupado satisfactoriamente durante cuatro años la función de coordinador de despacho del viceministerio de Política Exterior Bilateral.

La designación, junto a la de otros 46 diplomáticos, forma parte de los cambios impulsados por el gobierno de Luis Abinader para reformar el servicio exterior, incorporando a empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) con trayectoria en la sede central a misiones en el extranjero.

Zances Mojica se desempeña como consejero en la misión encabezada por Wellington Bencosme Castaños, designado por el Ejecutivo representante permanente de del país ante la ONU. Antes era embajador en Trinidad y Tobago.

¿Qué pesa más en la diplomacia: la competencia o el linaje?

Nadie que no sea dominicano puede representar diplomáticamente al país: para la acreditación ante el Estado u organismo receptor es indispensable un pasaporte diplomático, documento que solo es expedido a ciudadanos dominicanos.

Zances Mojica es egresado magna cum laude de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe (Unicaribe) y posee una maestría en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Además, cursó un máster en Administración Pública con especialidad en Dirección Pública en Barna Management School. Habla tres idiomas: español, inglés y francés.

Antes de convertirse en funcionario público y diplomático, trabajó en el sector turístico. Ingresó al Departamento de Relaciones Públicas del hotel Princess en Bávaro y luego se desempeñó durante dos años como oficial de servicio al huésped en el hotel Catalonia, en La Romana, según su perfil en LinkedIn

A pesar de su hoja de vida, las reacciones en torno al diplomático han trascendido lo profesional, centrándose en su color y un supuesto origen, y en especular sobre sus posibles motivaciones para representar a la República Dominicana ante la ONU.

"¡Nuestro representante ante la ONU! Desde un batey de La Romana a ser representante de los dominicanos ante la ONU", escribió una usuaria en la red social X, quien se define en su perfil como "radical" y "defensora de los derechos y la justicia".

"¡Cierren esto ya!", añadió la joven identificada como "La Contraria", acompañando su mensaje con dos fotografías: una de Zances Mojica en una sesión de la ONU y otra junto a Bencosme Castaños.

La publicación acumula más de 84 comentarios, algunos de ellos cuestionando de forma sarcástica el alegado origen del diplomático, insinuando que es haitiano, y encontrando eco en otros usuarios que también critican sus supuestos vínculos con Haití o lo acusan de tener una agenda "prohaitiana".

"Lo pusieron por sus orígenes haitianos, esa es su agenda. El problema no es su origen (antes de que vengan a llamarme xenófoba), el tema es que no se sienten orgullosos de ser parte de aquí y exigen para Haití y no para la República Dominicana, que según sus documentos, es su país", señala otra publicación.

La Ley Orgánica No. 630-16, del 28 de julio de 2016, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior establece en el numeral 2 de su artículo 89 sobre los deberes del personal ministerial, la obligación de sus miembros de "Defender y hacer valer los derechos y los intereses de la República y de los dominicanos y dominicanas en el exterior, así como reclamar, en caso necesario, los derechos que acuerden al país los tratados, las leyes y los usos internacionales".

El incumplimiento de estas funciones acarrera sanciones, que pueden llegar a la destitución, descritas en el artículo 91 de la ley.

Otros, en cambio, han salido en defensa del diplomático

"Si ese señor es ciudadano dominicano y se ganó ese puesto, ¿cuál es el problema? ¿Cuántos funcionarios nacidos en RD han servido en administraciones estadounidenses? Esta es la clase de m... que nos hace ver como un grupo de racistas", escribió un internauta en su defensa.

Los ataques contra Zances Mojica surgen en un contexto donde crecen con fuerza ideas antihaitianas, alimentadas por la presencia de inmigrantes indocumentados, así como por el endurecimiento de las políticas del Gobierno para frenar su ingreso. El flujo migratorio haitiano está influido por la crisis multidimensional que afecta a Haití desde hace años.