Conductor de vehículo que atropelló a niños en Illinois pudo haber tenido emergencia médica

El conductor de un automóvil que atravesó un edificio utilizado para un popular campamento extracurricular en el centro de Illinois, matando a tres niños y un adolescente, no estaba bajo la influencia de drogas o alcohol y podría haber tenido una emergencia médica, dijo la policía el jueves.

No se han tomado decisiones sobre si presentar cargos contra el conductor de 44 años, afirmó el director de la Policía Estatal de Illinois, Brendan F. Kelly, en una conferencia de prensa. El conductor, que no resultó herido, no está bajo custodia, señaló Kelly.

La evidencia de que podría haber tenido una emergencia médica "no es concluyente" y la investigación está en curso, manifestó Kelly.

El automóvil se salió de la carretera el lunes, cruzando un campo y chocando contra el costado del edificio en Chatham utilizado por Youth Needing Other Things Outdoors, también conocido como YNOT.

Atravesó el edificio, golpeando a personas antes de salir por el otro lado. Otros seis niños fueron hospitalizados. Kelly reveló que algunos de ellos han sido dados de alta, pero no proporcionó más detalles, ya que sus familias han pedido privacidad.

¿Qué muestran las cámaras?

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que el vehículo estaba "a una distancia considerable" cuando salió de la carretera, señaló Jamie Loftus, fundador de YNOT Outdoors.

Después de acelerar a través de un campo, cruzó una carretera, la acera y el estacionamiento de YNOT antes de estrellarse contra el edificio "sin aparente intento de alterar su dirección", comentó Loftus a principios de esta semana. El vehículo luego cruzó un camino de grava y chocó contra un poste y una cerca.

Chatham es una comunidad de aproximadamente 15,000 habitantes en las afueras de la capital de Illinois, Springfield.

Los fallecidos fueron Rylee Britton, de 18 años, de Springfield; Ainsley Johnson, de 8 años; Kathryn Corley, de 7 y Alma Buhnerkempe, de 7. Todos eran de Chatham.