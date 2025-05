En nueva entrevista, Trump minimiza las conversaciones sobre un tercer mandato

El presidente estadounidense Donald Trump es cauteloso al momento de hablar sobre sus deberes de defender los derechos al debido proceso establecidos en la Constitución y señaló en una nueva entrevista que no sabe si los ciudadanos estadounidenses y los no ciudadanos merecen esa garantía.

También dijo que no cree que se necesite el uso de la fuerza militar para convertir a Canadá en el "51er estado" y minimizó la posibilidad de que busque postularse para un tercer mandato en la Casa Blanca.

Los comentarios en una entrevista amplia y en momentos combativa con el programa "Meet the Press" de la cadena NBC se produjeron mientras los esfuerzos del presidente republicano para implementar rápidamente su agenda enfrentan vientos en contra más fuertes con los estadounidenses, cuando su segunda administración cruzó la marca de los 100 días, según una encuesta reciente del Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos y The Associated Press.

Sin embargo, Trump dejó claro que no se está alejando de una lista de tareas que insiste en que el electorado estadounidense apoyó ampliamente cuando lo eligieron en noviembre.

Estos son algunos de los aspectos destacados de la entrevista con Kristen Welker de NBC que fue grabada el viernes en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida y transmitida el domingo:

Trump no se compromete con el debido proceso

Los críticos de la izquierda han intentado argumentar que Trump está socavando el debido proceso en Estados Unidos. En particular, mencionan caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que vivía en Maryland y fue deportado por error a El Salvador y encarcelado sin comunicación.

Trump dice que Ábrego García es parte de una violenta pandilla transnacional. El presidente republicano ha buscado convertir la deportación en un caso de prueba para su campaña contra la inmigración ilegal a pesar de una orden de la Corte Suprema que dice que la administración debe trabajar para devolver a Abrego García a Estados Unidos.

Preguntado en la entrevista si tanto los ciudadanos estadounidenses como los no ciudadanos merecen el debido proceso como se establece en la 5ta Enmienda de la Constitución, Trump no fue concluyente.

"No lo sé. No soy, no soy abogado. No lo sé", dijo Trump cuando Welker lo presionó.

La 5ta Enmienda proporciona "debido proceso legal", lo que significa que una persona tiene ciertos derechos cuando se trata de ser procesada por un delito. Además, la 14ta Enmienda establece que ningún estado puede "negar a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes".

Trump dijo que tiene "abogados brillantes... y obviamente van a seguir lo que dijo la Corte Suprema".

Señaló que estaba presionando para deportar a "algunas de las personas más malas y peligrosas del mundo", pero que los tribunales se interponen en su camino.

"Fui elegido para sacarlos de aquí, y los tribunales me están impidiendo hacerlo", dijo Trump.

Acción militar contra Canadá es "altamente improbable"

El presidente ha amenazado repetidamente con que tiene la intención de convertir a Canadá en el "51er estado".

Antes de su reunión en la Casa Blanca el martes con el recién elegido primer ministro canadiense Mark Carney, Trump no se está alejando de la retórica que ha enfurecido a los canadienses.

Sin embargo, Trump comentó a NBC que era "altamente improbable" que Estados Unidos necesitara usar la fuerza militar para convertir a Canadá en el 51er estado.

Ofreció menos certeza sobre si sus repetidos llamados para que Estados Unidos tome el control de Groenlandia de Dinamarca, aliada de la OTAN, pueden lograrse sin acción militar.

"Algo podría pasar con Groenlandia", dijo Trump. "Seré honesto, necesitamos eso para la seguridad nacional e internacional... No lo veo con Canadá. Simplemente no lo veo, tengo que ser honesto contigo".

El presidente se irrita ante las previsiones de recesión

Trump dijo que la economía de Estados Unidos está en un "período de transición", pero espera que funcione "fantásticamente" a pesar de la agitación económica provocada por sus aranceles.

Ofreció una fuerte respuesta cuando Welker señaló que algunos analistas de Wall Street ahora dicen que las posibilidades de una recesión están aumentando.

"Bueno, ya sabes, dices que algunas personas en Wall Street dicen", señaló Trump. "Bueno, te diré otra cosa, algunas personas en Wall Street dicen que vamos a tener la mejor economía de la historia".

También desvió la culpa por la caída del 0.3% en la economía de Estados Unidos en el primer trimestre. Precisó que no era responsable de ello.

"Creo que las partes buenas son la economía de Trump y las partes malas son la economía de Biden porque ha hecho un trabajo terrible", refiriéndose a su predecesor demócrata, Joe Biden.

Trump reafirmó sus comentarios recientes en una reunión del gabinete de que los niños podrían tener que tener dos muñecas en lugar de 30, negando que sea un reconocimiento de que sus aranceles conducirán a escasez de suministros.

"Sólo estoy diciendo que no necesitan tener 30 muñecas. Pueden tener tres. No necesitan tener 250 lápices. Pueden tener cinco".

Trump minimiza las conversaciones sobre un tercer mandato

El presidente ha sugerido repetidamente que podría buscar un tercer mandato en la Casa Blanca, aunque la 22da Enmienda de la Constitución establece que: "Ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de dos veces".

Trump comentó durante la entrevista que hay un considerable apoyo para que se postule para un tercer mandato.

"Pero esto no es algo que esté buscando hacer", señaló Trump. "Estoy buscando tener cuatro grandes años y entregarlo a alguien, idealmente un gran republicano, un gran republicano para llevarlo adelante".

Los comentarios anteriores de Trump sobre un tercer mandato a veces parecen más sobre provocar indignación en la izquierda política. La Organización Trump incluso está vendiendo gorras rojas con las palabras "Trump 2028".

Pero en momentos, ha sugerido que estaba considerando seriamente un tercer mandato. En una entrevista telefónica a finales de marzo con NBC, Trump dijo: "No estoy bromeando. Hay métodos por los cuales podrías hacerlo".

¿Entonces JD Vance en 2028? ¿Marco Rubio? No nos precipitemos

Trump dijo en la entrevista que el vicepresidente JD Vance está haciendo un "trabajo fantástico" y es "brillante". El secretario de Estado Marco Rubio, a quien Trump la semana pasada encargó simultáneamente servir como asesor de seguridad nacional en funciones, es "genial", dijo el presidente.

Pero Trump señaló que es "demasiado pronto" para comenzar a hablar sobre su posible sucesor.

Está seguro de que su movimiento "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez" florecerá más allá de su tiempo en la Casa Blanca.

"Miras a Marco, miras a JD Vance, que es fantástico", dijo Trump. "Miras a — podría nombrar a 10, 15, 20 personas ahora mismo sólo sentado aquí. No, creo que tenemos un partido tremendo. ¿Y sabes qué no puedo nombrar? No puedo nombrar a un solo demócrata".