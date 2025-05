Controlador aéreo advierte que el aeropuerto de Newark no es seguro

El Edificio de terminales en el aeropuerto internacional New York Newark. El aeropuerto de Newark pasa por una crisis de personal que afecta operaciones de las aerolíneas. ( SHUTETRSTOCK )

Un empleado federal de Estados Unidos advirtió que el Aeropuerto Internacional Newark Liberty "no es seguro" para los viajeros debido a una escasez de controladores aéreos que llevó a United Airlines a recortar 35 vuelos diarios y a decenas de pasajeros a sufrir largas demoras y cancelaciones el sábado pasado.

"No es seguro. No es una situación segura en este momento para los pasajeros", declaró a NBC News, Tom Costello, oficial de seguridad aérea en Estados Unidos.

"Una declaración realmente increíble, sin que yo la pidiera. Me lo acaba de decir, y aparte: 'No vueles a Newark. Evítalo a toda costa'", relató Costello, según recoge el New York Post.

El concurrido aeropuerto de las afueras de la ciudad de Nueva York sufrió interrupciones durante toda la semana. Culpando a la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) por la supuesta incapacidad de abordar los problemas latentes relacionados con el sistema de control del tráfico aéreo.

United Airlines recorta operaciones

El aeropuerto ha perdido el 20 % de sus controladores aéreos en las últimas semanas, según dijo el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, quien emitió un comunicado el viernes afirmando que habían "abandonado sus trabajos".

United Airlines, que utiliza el aeropuerto como su principal centro de operaciones en la costa este, anunció que cancelaría 35 vuelos de ida y vuelta diarios, diciendo que era necesario "para proteger a nuestros clientes".

el recorte del programa de United en Newark inició el sábado.

Kirby afirmó que la tecnología utilizada para gestionar los aviones en el aeropuerto de Nueva Jersey falló más de una vez en los últimos días.

Los retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos causados por los problemas con el equipo se agravaron cuando más de una quinta parte de los controladores de tráfico de Newark abandonaron sus puestos, afirmó.

"Esta instalación de control de tráfico aéreo en particular ha tenido una escasez crónica de personal durante años y sin estos controladores, ahora está claro —y la FAA nos lo dice— que el aeropuerto de Newark no puede manejar la cantidad de aviones que están programados para operar allí en las próximas semanas y meses", escribió Kirby en una carta a los clientes.

Un fin de semana caótico

Los informes de la FAA sobre el estado del aeropuerto indicaron que los problemas de personal causaban retrasos promedio de casi dos horas y de hasta cinco horas en los vuelos programados para llegar a Newark el sábado por la mañana.

Las salidas se retrasaron un promedio de 45 minutos, y los retrasos promedio de 45 minutos para las salidas el sábado por la mañana, según los informes.

Al final de la tarde, los vuelos que llegaban llevaban más de tres horas de retraso, mientras que el retraso de los vuelos que salían se había reducido a media hora en promedio.

El "mapa de la miseria" de la empresa de seguimiento de vuelos FlightAware mostró el efecto dominó en los aeropuertos de Los Ángeles, Atlanta, Chicago, Miami, Dallas y otras ciudades.

United Airlines opera la mayor cantidad de vuelos desde Newark con diferencia, y 35 vuelos representan aproximadamente el 10 % del programa de ida y vuelta doméstico operado por la aerolínea y su red regional United Express, según la información en el sitio web de la compañía.

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty mencionó problemas de personal y "construcciones" cuando advirtió a los viajeros sobre retrasos el jueves.

Respuesta federal

La administración Trump afirma que ha estado intentando impulsar la fuerza laboral de controladores aéreos y tomar medidas para abordar la escasez de controladores en el país.

El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy , anunció el jueves un programa para reclutar nuevos controladores y ofrecer incentivos a los actuales para que no se jubilen.

La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, un sindicato de trabajadores, dijo en ese momento que esas medidas podrían ayudar a abordar la escasez de personal, pero también dijo que el sistema " necesita desde hace tiempo actualizaciones tecnológicas y de infraestructura".

Duffy dijo el viernes que se reunió con "nuestros controladores de tráfico aéreo que trabajan arduamente mientras trabajamos para solucionar estas fallas de equipos causadas por tecnología obsoleta".

La decisión de United de reducir su programación de vuelos en Newark llega en un momento ya de por sí incierto para las aerolíneas estadounidenses.

Clientes potenciales de toda la industria están reconsiderando si volar por trabajo o por vacaciones, dadas las incógnitas sobre el impacto de la guerra comercial del presidente Donald Trump en la economía .

La incertidumbre es tan alta que recientemente United tomó la inusual decisión de ofrecer dos pronósticos separados sobre cómo podría desempeñarse financieramente este año: uno si hubiera una recesión y otro si no .

Desde Newark, United vuela a 76 ciudades de Estados Unidos y 81 destinos internacionales.

