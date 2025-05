EE. UU.: cinco personas son acusadas tras naufragio de bote con migrantes que dejó tres muertos

Las autoridades de Estados Unidos presentaron cargos el martes contra cinco personas en relación con un bote que transportaba migrantes y que volcó la víspera frente a la costa de San Diego en el océano Pacífico, causando la muerte de tres personas, incluido un niño de 14 años procedente de la India.

La hermana de 10 años del niño sigue desaparecida en el mar y se presume muerta, informó la fiscalía federal en San Diego en un comunicado. Sus padres estaban entre las cuatro personas que resultaron heridas y fueron llevadas al hospital. El padre está en coma.

Los otros dos fallecidos eran de México, incluido un joven de 18 años y otro hombre, según el consulado mexicano. La novia del joven, que tiene 16 años, permanece hospitalizada debido a que sus pulmones se llenaron de agua, informó el consulado.

El consulado está trabajando con las familias en México para repatriar los cuerpos de los fallecidos.

En un principio se reportaron nueve personas desaparecidas. Todos, excepto la niña de 10 años, fueron encontrados tarde el lunes por agentes de la Patrulla Fronteriza que realizaban operaciones en el área de San Diego, dijeron las autoridades.

Las tareas de búsqueda por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos se detuvieron el lunes por la tarde. Las tripulaciones peinaron el área con un helicóptero y un buque durante horas tras el vuelco del barco poco después del amanecer, a unos 56 kilómetros (35 millas) al norte de la frontera con México.

Describieron la embarcación como una panga, que es un bote de pesca abierto de uno o dos motores pero que también es comúnmente utilizado por contrabandistas.

Mexicanos arrestados

Dos ciudadanos mexicanos fueron arrestados en la playa cerca de donde naufragó el barco. Fueron acusados de tráfico de personas que resultó en muerte, un delito que conlleva una pena máxima de muerte o cadena perpetua.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a ocho migrantes que lograron llegar a la costa. Los agentes también identificaron vehículos con conductores que esperaban recoger a los migrantes como parte de la operación de tráfico de personas, según documentos judiciales.

Las autoridades estadounidenses arrestaron a los tres conductores, todos ciudadanos mexicanos, y los acusaron de transportar ilegalmente a migrantes, según documentos judiciales. Uno había sido deportado por Estados Unidos en 2023.

De momento no estaba claro si los acusados tenían abogados, y no se pudo establecer contacto con ellos para conocer sus comentarios. El consulado mexicano dijo que no han sido contactados por ninguno de los acusados para solicitar ayuda legal.

Siete de los ocho migrantes también son de México y fueron entrevistados por el personal consular.

"Las muertes por ahogamiento de estos niños son un recordatorio desgarrador de lo poco que les importa a los traficantes de personas el costo de su negocio mortal", dijo el fiscal federal Adam Gordon. "Estamos comprometidos a buscar justicia para estas víctimas vulnerables y a exigir cuentas a cualquier traficante responsable de sus muertes".

Los migrantes están recurriendo cada vez más a la arriesgada alternativa que ofrecen los contrabandistas para viajar por mar y evitar las fronteras terrestres fuertemente vigiladas, incluso frente a la costa de California. Las pangas salen de la costa mexicana en plena noche.

Casos de 2023

En 2023, ocho personas murieron cuando dos barcos de contrabando de migrantes se acercaron a una playa de San Diego en medio de una densa niebla. Uno volcó en el oleaje. Fue uno de los casos de contrabando marítimo más mortales en aguas de Estados Unidos.

Un juez federal sentenció a un hombre de San Diego a 18 años de prisión en 2022 por pilotar una pequeña embarcación sobrecargada con 32 migrantes que naufragó en un fuerte oleaje frente a la costa de San Diego, matando a tres personas y hiriendo a más de 20.