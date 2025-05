Madre de Gabriel condena irregularidades en prisión donde está recluída Ana Julia Quezada

La madre del niño Gabriel Cruz, quien fue asesinado por la entonces pareja de su padre, la dominicana Ana Julia Quezada, reaccionó a la investigación que se abrió en contra de Quezada por presuntamente haber sostenido relaciones sexuales con los guardias del centro donde está recluida, a cambio de un teléfono móvil.

Patricia Ramírez, quien ya había denunciado el año pasado que Quezada recibía tratos de favor para permitirle grabar un documental, condenó los hechos y aseguró que saldrá a defender la memoria de su hijo cada vez que se cometa un abuso.

"Comparezco aquí como madre de Gabriel, porque sigo siendo madre y lo seguiré siendo hasta el último día de mi vida. Por tanto, cada vez que salgan a mancharlo, a deteriorar su imagen o no se cumplan las condenas como se deben cumplir, este agravio me lo están haciendo a mí, y saldré a defenderlo", expresó Ramírez durante una conferencia de prensa este miércoles, según recogen los medios de Almería.

Quezada cumple una pena de prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva, en la provincia de Ávila, por el asesinato del menor el 27 de febrero de 2018. Gabriel tenía ocho años.

Según el medio ABC de Almería, Quezada habría conseguido un teléfono móvil con el que realizaba grabaciones destinadas a un "true crime" que, presuntamente, estaba filmando una productora, cuyo nombre la madre de Gabriel declinó revelar.

Las declaraciones de la madre

El año pasado, Ramírez presentó estas denuncias ante la Comisión de Interior en el Senado, y en junio las interpuso ante la Guardia Civil, aportando una serie de hechos penales graves que, según ella, estaban ocurriendo en la prisión de Ávila, recoge el medio.

"En mayo trasladé que había tenido conocimiento, por fuentes directas e indirectas de prisión, de que existían irregularidades; que había un móvil dentro de la cárcel; que se podrían haber otorgado poderes judiciales para permitir movimientos fuera del centro penitenciario. También que, en los vis a vis, se le podría haber entregado no solo el teléfono, sino también dinero. Se realizaron cacheos en prisión de los cuales me iba enterando a través de fuentes", relató la madre sobre sus denuncias contra Quezada.

Ayer, martes 6 de mayo, el Juzgado número 4 de Ávila informó que la dominicana está siendo investigada por, presuntamente, haber mantenido relaciones sexuales con funcionarios de la cárcel a cambio de tratos de favor.

"Llamé y me acogieron para denunciar una vez más los abusos a los que estamos siendo sometidos. Nadie me quiso hacer caso. La denuncia que se interpuso en junio dio lugar al procedimiento del que se hablaba ayer en televisión. No lo ha abierto ni la Guardia Civil ni el Ministerio del Interior. Viene como fruto de una denuncia que yo hago ante la Guardia Civil. A partir de ahí, se instruye una investigación", explicó Ramírez sobre el proceso que se le sigue a Quezada.

Te puede interesar Registran en prisión a Ana Julia Quezada, la dominicana que mató al niño Gabriel Cruz en España

Las irregularidades en la prisión Brieva

Los investigadores creen que Quezada, quien confesó el asesinato de Gabriel tras varios días de búsqueda del niño, habría mantenido relaciones que grababa con su móvil para intentar coaccionar o chantajear a los directivos de la prisión de Brieva, todo con el objetivo de forzar un traslado a Cataluña, una comunidad autónoma de España.

Según los datos aportados por Ramírez, la asesina de su hijo habría estado comunicada por teléfono durante más de tres años para asegurarse de dichas grabaciones.

La madre de Gabriel se ha opuesto al traslado de Quezada a una prisión en Cataluña, al considerar que allí estaría más cerca de su actual pareja sentimental, quien —según afirma— la ha ayudado en "determinadas cositas", lo que representa un riesgo de fuga y mayores posibilidades de obtener "cositas", dada la cercanía con la frontera francesa, según recoge *ABC de Almería*.

"Durante muchos años he tenido mucho miedo a la mediatización del caso o a tener que defenderme. Esta vez no tengo miedo y doy un paso hacia adelante. Es importante salir hacia adelante para que nadie se aproveche de nuestro silencio o de nuestro enfado cuando ya no podemos más", manifestó Ramírez.