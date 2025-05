Estudiante palestino liberado en EE. UU. lanza iniciativa de ayuda legal para inmigrantes

Un estudiante palestino arrestado durante una entrevista sobre la finalización de su ciudadanía en Estados Unidos ayudó a lanzar una campaña de recaudación de fondos para fortalecer la red de seguridad legal para inmigrantes en Vermont, una semana después de que un juez federal ordenara su liberación.

Mohsen Mahdawi, de 34 años, quien lideró protestas contra la guerra de Israel en Gaza en la Universidad de Columbia, pasó 16 días en una prisión estatal antes de que un juez ordenara su liberación el 30 de abril.

La administración Trump ha dicho que Mahdawi debería ser deportado porque su activismo amenaza sus objetivos de política exterior, pero el juez dictaminó que había razones para creer que el gobierno lo detuvo simplemente porque no estaba de acuerdo con sus opiniones.

Las autoridades de inmigración han detenido a estudiantes universitarios de todo el país desde los primeros días de la administración Trump. Muchos de ellos participaron en protestas en los campus por la guerra entre Israel y Hamás. Mahdawi fue uno de los primeros en ser liberado después de desafiar su arresto.

"Este es un mensaje de esperanza y luz, que nuestra humanidad es mucho más grande que lo que nos divide. Nuestra humanidad es mucho más grande que las leyes injustas", expresó el estudiante en una conferencia de prensa en el Capitolio estatal.

"Y este es también un mensaje para el resto del mundo. Comienza en Vermont".

Defensa para inmigración

Mahdawi se unió al tesorero del Estado de Vermont, Mike Pieciak; la líder de la mayoría del Senado, Kesha Ram Hinsdale y defensores de la comunidad para anunciar el Fondo de Defensa Legal de Inmigración de Vermont.

El grupo, que también incluye abogados y filántropos, dice que el fondo se utilizará para expandir el equipo legal en el Proyecto de Asistencia de Asilo de Vermont, capacitar a abogados pro bono y asociarse con grupos comunitarios para apoyar a aquellos que enfrentan deportación, detención y separación familiar.

"Estoy aquí con un grupo grande y diverso de habitantes de Vermont para decir: Protegemos y cuidamos a nuestra gente, independientemente de su origen nacional, independientemente de su estatus migratorio, independientemente del idioma que hablen", indicó Ram Hinsdale. "Cuidamos de los nuestros contra cualquier y todas las amenazas".

Congresistas de Vermont han defendido a Mahdawi, al igual que políticos estatales. La Cámara y el Senado de Vermont aprobaron resoluciones condenando las circunstancias de su detención y abogando por su liberación y derechos al debido proceso.

El gobernador republicano Phil Scott ha dicho que no hay justificación para la manera en que Mahdawi fue arrestado, en una oficina de inmigración en Colchester.

"Los oficiales de la ley en este país no deberían operar en las sombras ni esconderse detrás de máscaras", indicó el gobernador al día siguiente. "El poder de la rama ejecutiva del gobierno federal es inmenso, pero no es infinito, y no es absoluto".

¿Quién es Mahdawi?

Mahdawi, residente permanente legal, nació en un campo de refugiados en Cisjordania y se mudó a Estados Unidos en 2014. En Columbia, organizó protestas en el campus y cofundó la Unión de Estudiantes Palestinos con Mahmoud Khalil, otro residente permanente palestino en Estados Unidos y estudiante de posgrado que fue arrestado en marzo.

Su liberación, que está siendo impugnada por el gobierno, le permite viajar fuera de su estado natal de Vermont y asistir a su graduación de Columbia en Nueva York a finales de este mes.

El jueves, describió compartir una celda de prisión con un agricultor de México que rezaba todas las noches.

"Creo que sus oraciones han sido respondidas hoy por esta iniciativa", expresó.

"Esto es lo que yo llamo amor y cuidado. Esto es lo que yo llamo humanidad y justicia. Esto es lo que yo llamo las enseñanzas de Jesús, quien alimentó al hambriento, dio refugio al desamparado y brindó apoyo a los inmigrantes ilegales" .