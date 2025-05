León XIV, el nuevo papa, tiene raíces dominicanas y criollas del sur de Estados Unidos

La elección del papa León XIV, nacido Robert Francis Prevost, ha revelado una dimensión poco conocida de su biografía: su ascendencia dominicana y criolla afrodescendiente. Documentos legales del siglo XIX, junto con registros civiles, confirman que su abuelo materno, Joseph Norval Martínez, era hijo de Jacques Martínez, natural de Santo Domingo, y de Marie Rosa Ramos, ambos residentes en Nueva Orleans.

Una petición presentada en 1904 ante la Corte de Distrito Civil del condado de Orleans detalla la sucesión de bienes dejados por Jacques Martínez y su esposa tras sus fallecimientos en 1891 y 1904. En ella se nombran como herederos a sus hijos, entre ellos Joseph, abuelo materno del pontífice.

El documento menciona una propiedad ubicada en el Tercer Distrito de Nueva Orleans, comprada en 1859 y registrada en el Conveyance Office Book 95, folio 100.

El documento de sucesión presentado en Nueva Orleans en 1904 no solo identifica a Jacques Martínez, abuelo del papa León XIV, como originario de Santo Domingo, sino que también menciona a su esposa, Marie Rosa Ramos, una mujer con nombre y apellido de fuerte raigambre hispana.

Ambos aparecen como residentes estables en la ciudad desde mediados del siglo XIX y como padres de varios hijos, entre ellos Joseph Norval Martínez.

La presencia de apellidos como Martínez, Ramos y Girard en el expediente, así como los nombres de pila de sus hijos —Joseph, Adele, Rita, Aline— evidencia una filiación cultural y lingüística hispano-caribeña, muy posiblemente dominicana, que se mantuvo a lo largo de generaciones en el seno de una comunidad criolla afrodescendiente en el sur de Estados Unidos.

En el censo de 1900, Joseph Norval Martínez aparece clasificado como "negro", nacido en "Hayti", y con la ocupación de fabricante de cigarros. Este dato, además de tener peso genealógico, revela una conexión cultural directa con la República Dominicana, donde la producción tabacalera ha sido una de las actividades económicas y sociales más importantes desde el siglo XIX y hasta hoy.

En efecto, la figura del torcedor de cigarros es una de las más representativas del trabajador urbano y artesano dominicano, sobre todo en regiones como Santiago y La Vega. Que Joseph Martínez desempeñara este oficio en Nueva Orleans sugiere no solo un legado migratorio, sino también la continuidad de una tradición productiva caribeña trasladada al sur de Estados Unidos.

Aunque la República Dominicana se independizó en 1844, era común que en documentos oficiales de EE. UU. del siglo XIX se empleara el término "Hayti" para referirse de manera general a toda la isla de La Española.

Esto explica por qué el lugar de nacimiento de Joseph aparece así en el censo de 1900, pese a que otras fuentes, como el certificado de nacimiento de su hija, lo sitúan claramente como originario de la República Dominicana.

Confirmación familiar y contexto



El hermano mayor del papa, John Prevost, confirmó esta genealogía en entrevista con el New York Times, aunque indicó que la familia no se identificaba como afrodescendiente.

No obstante, el genealogista Jari C. Honora, responsable de la investigación, sostuvo: "Tanto Joseph Norval Martínez como Louise Baquié eran personas de color, no hay duda de ello".