Joven dominicano es elegido para participar en programa de la Cepal

A sus 27 años, el joven dominicano Cristhoffer De La Cruz Suárez, ha logrado posicionarse en espacios internacionales que muy pocos dominicanos han tenido la oportunidad de ocupar.

Este 2025, fue seleccionado como uno de los 55 jóvenes latinoamericanos para formar parte del Programa de Estudios sobre Políticas del Desarrollo de la Escuela Latinoamericana de Estudios del Desarrollo (Elades) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se celebrará durante dos meses en Santiago de Chile.

Según el joven, desde hace mucho tiempo no participa un dominicano en esta prestigiosa escuela. Su caso se convierte así en una excepción y un llamado de atención sobre el bajo nivel de participación dominicana en estos espacios.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/10/cristhoffer-de-la-cruz-suarez-4b9e857b.jpg Carta de selección de Cristhoffer De la Cruz para el programa de la Cepal en Santiago de Chile (SUMINISTRADA)

Desde Manoguayabo al mundo

Cristhoffer creció en Santo Domingo Oeste, Manoguayabo y cursó su bachillerato en el Liceo Experimental Altagracia Amelia Ricart Calventi de la UASD. Fue en paralelo a esos estudios donde empezó a forjar su camino internacional, al aprender portugués en el entonces Centro Cultural de Brasil (hoy Instituto Guimarães Rosa).

Gracias a ese vínculo, accedió en 2016 al Programa de Estudiante Convenio de Graduación (PEC-G) del gobierno brasileño y obtuvo una beca para estudiar Economía en la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), una de las más prestigiosas de América Latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/10/whatsapp-image-2025-04-26-at-223636-fa1761f2.jpeg En 2016 accedio al Programa de Estudiante Convenio de Graduación (PEC-G) del gobierno brasileño y obtuvo una beca para estudiar Economía en la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (FUENTE EXTERNA)

Durante su etapa universitaria en Brasil no solo se formó académicamente, sino que tuvo la oportunidad de hacer una pasantía de trabajó en la vicerrectora de extensión cultural de Unicamp, también hizo pasantías en el sector público y privado, y fue parte de proyectos de investigación financiados por la universidad brasileña.

"En todas esas vivencias y experiencias maravillosas conocí personas que son como mi familia, salí de mi zona de confort, desarrollé nuevas habilidades tanto escritas como orales. Eso cambió mi vida" Cristhoffer De la Cruz “

Barreras económicas persistentes

A pesar de sus logros, Cristhoffer señala que una de las principales limitaciones para los jóvenes dominicanos es la falta de apoyo económico institucional, algo que contrasta con países como México, Colombia o Brasil, donde sus gobiernos facilitan programas de financiamiento para la formación internacional especialmente en el alojamiento.

"Oportunidades como estas cambian vidas. Pero los jóvenes necesitan oportunidades reales, aterrizadas a sus necesidades. Hacer exámenes de idioma, traducir y legalizar documentos es costoso. Y cuando no hay ayuda, se convierte en un obstáculo", lamentó.

Una muestra de ello es que la Escuela de Desarrollo de la Cepal no ofrece ningún tipo de apoyo financiero a los seleccionados, por lo que los costos de viaje, alojamiento y manutención deben ser asumidos en su totalidad por los participantes.

Diversidad de experiencias

Además de su participación en la Cepal, Cristhoffer fue admitido para cursar un máster en Francia titulado Solar Energy, Law, Economics and Management (SoLEM), en la Université Savoie Mont Blanc. También fue seleccionado por el programa "Caminos hacia la democratización del Sur" de la organización colombiana Life of Pachamama, que lo prepara junto a otros jóvenes para asistir a la COP30 en Brasil.

"Ahora me estoy embarcando en esta nueva posibilidad. Me voy con otra cabeza, más experiencia, más edad, pero también con otras referencias de vivencias personales que me ayudarán a aprovechar más y formarme mejor", expresó con entusiasmo.

En paralelo, desarrolla el ciclo de seminarios "2030 Pensar Sostenible", una iniciativa coordinada con las embajadas de Francia, Brasil y Chile, que promueve la reflexión sobre cambio climático y energías renovables en tres idiomas.

Un consejo a los jóvenes dominicanos

Cristhoffer insiste en que su historia no es un caso aislado, sino una invitación a que más jóvenes se animen a postularse a becas, programas y espacios de liderazgo internacional.

"Lo más importante al tomar la decisión de estudiar fuera es que te guste la cultura del país al que aplicas, que el idioma te parezca interesante... porque más allá del título, es un proceso de transformación personal", aconsejó.