Juez de Los Ángeles decidirá este martes si los hermanos Menéndez deben ser liberados

Después de meses de retrasos, este martes comienza una audiencia para decidir si Erik y Lyle Menéndez deben tener la oportunidad de obtener la libertad después de cumplir casi 30 años de prisión por el doble asesinato de sus padres.

Un juez de Los Ángeles presidirá la audiencia de nueva sentencia que se espera dure dos días. Si acorta sus sentencias, los hermanos aún necesitarían la aprobación de la junta de libertad condicional del estado para salir de prisión. De este modo, podrían quedar libres en el tiempo cumplido.

Fueron sentenciados en 1996 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinar a su padre José Menéndez y a su madre Kitty Menéndez en su casa de Beverly Hills en 1989.

Los hermanos tenían 18 y 21 años en el momento de los asesinatos. Si bien los abogados defensores argumentaron que los hermanos actuaron en defensa propia después de años de abuso sexual por parte de su padre, los fiscales dijeron que los hermanos mataron a sus padres por una herencia multimillonaria.

Debido a los incendios forestales en el área de Los Ángeles y las disputas entre los fiscales de Los Ángeles y los abogados defensores, las audiencias se retrasaron durante meses.

El caso ha captado la atención del público durante décadas, y el año pasado, el drama de Netflix "Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story" y el documental "The Menéndez Brothers" atrajeron nueva atención al caso.

Los partidarios de los hermanos han volado desde todo el país para asistir a mítines y audiencias en los últimos meses.

Esto es lo que puedes esperar esta semana:

Juez que dictará sentencia menor

La audiencia de nueva sentencia se centrará en si los hermanos han sido rehabilitados en prisión y merecen una sentencia menor de 50 años a cadena perpetua. Eso los haría elegibles para la libertad condicional bajo la ley de delincuentes juveniles de California porque cometieron el delito antes de los 26 años.

Su abogado defensor, Mark Geragos, dijo en abril que podría pedirle al juez que redujera sus cargos a homicidio involuntario, lo que podría permitir que sean liberados de inmediato.

Geragos dijo el viernes pasado que planea llamar al menos a siete miembros de su familia para que testifiquen en las audiencias. Al igual que en los procedimientos anteriores, los hermanos comparecerán de manera virtual. No estaba claro si testificarán.

Los fiscales del condado de Los Ángeles argumentarán en contra de la nueva sentencia. Dicen que los hermanos no han asumido toda la responsabilidad por el crimen.

Es probable que los fiscales hagan referencia a los hallazgos preliminares de un psicólogo forense que analizó si los hermanos representan un riesgo para la sociedad si son liberados, una evaluación ordenada por la junta estatal de libertad condicional.

La admisibilidad de los resultados en los tribunales ha sido un punto de discordia para las dos partes, ya que no se han hecho públicos, pero el juez dijo el viernes pasado que se pueden incluir algunas partes.

Exfiscal de distrito y familia

Apoyar la repetición de las sentencias

El anterior fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, había abierto la puerta a una posible libertad para los hermanos el otoño pasado al pedirle a un juez que redujera sus sentencias.

Su oficina dijo que el caso se habría manejado de manera diferente hoy debido a la comprensión moderna del abuso sexual y el trauma, y la rehabilitación de los hermanos durante más de tres décadas en prisión.

Una petición de nueva sentencia presentada por Gascón se centra en los logros y la rehabilitación de los hermanos. Los abogados de los hermanos dicen que sus clientes han trabajado arduamente para superarse a sí mismos y retribuir a la comunidad carcelaria.

La familia Menéndez, con la excepción de un tío que murió en marzo, ha dicho que perdona plenamente a los hermanos por lo que hicieron y quiere que sean liberados.

Desde su condena, los hermanos han recibido una educación, han participado en clases de autoayuda y han creado varios grupos de apoyo para sus compañeros de prisión.

El nuevo fiscal de Los Ángeles cambió de rumbo

El actual fiscal de distrito, Nathan Hochman, dio marcha atrás a Gascón y se opuso a la nueva sentencia de los hermanos.

La oficina de Hochman ha dicho que no cree que los hermanos hayan sido abusados sexualmente por su padre.

Los fiscales también dicen que los hermanos no han admitido haber mentido durante el juicio.

Recientemente, citaron el análisis del psicólogo forense que decía que los hermanos habían violado recientemente las reglas de la prisión al contrabandear teléfonos celulares en el interior, lo que Hochman argumentó que demostraba una incapacidad para regular su propio comportamiento.

Llegaron a la conclusión de que eran "moderadamente más propensos" que otros a participar en actos de violencia en la comunidad, dijo Hochman.

Con Hochman a cargo, los fiscales intentaron dos veces retirar la petición de nueva sentencia de su oficina. El juez de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, Michael Jesic, dictaminó en ambas ocasiones que las audiencias de nueva sentencia podían continuar a pesar de su oposición.

El juez podría decidir sobre la nueva sentencia desde el estrado durante la audiencia o emitir un fallo por escrito más tarde.