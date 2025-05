¿Cuánto cuesta el avión que Trump planea recibir de Catar y por qué ha generado polémica?

Durante el fin de semana los medios estadounidenses dieron a conocer los planes del presidente Donald Trump de aceptar un avión jumbo Boeing 747-8 como regalo de la familia gobernante de Catar en su viaje a Oriente Medio esta semana, y funcionarios de Estados Unidos podrían convertirlo en un posible avión presidencial, según informes.

La aeronave que la familia real del emirato está a punto de ofrecer a Washington tiene un valor estimado por los expertos de 400 millones de dólares y es descrito por los medios estadounidenses como un "palacio en el cielo".

Este regalo plantea posibles conflictos de intereses, sobre todo porque la Constitución estadounidense prohíbe a los funcionarios aceptar regalos "de un rey, príncipe o Estado extranjero".

"Es un gran gesto", contestó Trump a periodistas cuando le preguntaron el lunes si Catar esperaba algo a cambio. "Yo nunca sería de los que rechazan una oferta así. Podría ser una persona estúpida y decir 'no, no queremos un avión gratis y muy caro'", añadió.

Los detalles legales de esa oferta "todavía se están resolviendo", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Fox News.

"Pero, por supuesto, cualquier donación a este gobierno se hace siempre en pleno cumplimiento de la ley", añadió.

Este podría ser el objeto más caro jamás regalado al gobierno de Estados Unidos.

El mandatario estadounidense partió este lunes rumbo a Oriente Medio para un viaje de varios días con escala en Catar.

La portavoz también aseguró que Catar no espera ningún trato especial a cambio, porque "conocen al presidente Trump y saben que sólo trabaja pensando en los intereses estadounidenses".

"Muchas gracias"

Trump se exaspertó cuando un periodista le preguntó si usaría el avión a título personal tras dejar la presidencia.

"Debería darle vergüenza hacer esa pregunta", le dijo. "Nos están dando un avión gratis. Podría decir: 'No, no, no, no nos lo den, quiero pagarles 1,000 millones o 400 millones de dólares, o lo que sea'. O podría decir: 'Muchas gracias'".

Trump afirmó que lo donaría a su futura biblioteca presidencial como pieza de exhibición, de la misma manera que la de Ronald Reagan conserva un antiguo avión Air Force One.

Catar intentó amainar el revuelo, al afirmar que el avión no sería un regalo.

"La posible transferencia de un avión para uso temporal como Air Force One está siendo considerada actualmente entre el ministerio de Defensa de Catar y el Departamento de Defensa de Estados Unidos", declaró Ali Al Ansari, agregado de prensa de Catar en Washington.

El plan también ha suscitado preocupaciones de seguridad sobre el uso de un avión donado por una potencia extranjera porque debe servir como centro de mando móvil para el presidente en caso de un ataque contra Estados Unidos.

"Conflicto de intereses"

Los demócratas criticaron duramente la idea. "Cualquier presidente que acepte este tipo de obsequio, valorado en 400 millones de dólares, de un gobierno extranjero crea un claro conflicto de intereses", declararon cuatro miembros del comité de Relaciones Exteriores del Senado en un comunicado.

El mandatario republicano prevé sustituir los dos Boeing 747-200B actuales, que entraron en servicio en 1990 bajo la presidencia de George Bush padre.

Desde que regresó al poder, Trump se ha quejado en varias ocasiones de los elevados costos de mantenimiento de estas aeronaves.

A principios de año el millonario, descontento con los retrasos sufridos por Boeing, dijo que se examinan "alternativas" para el futuro avión presidencial.

En 2018, el gigante aeroespacial estadounidense firmó un contrato para suministrar dos aviones 747-8 antes de finales de 2024 por 3,900 millones de dólares, equipados para transportar al presidente estadounidense.

Pero los cambios en el proyecto, en particular solicitados por Trump durante su primer mandato, la quiebra de un subcontratista y la pandemia de COVID-19, con los problemas de suministro que trajo consigo, han retrasado el calendario.