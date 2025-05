Primos de los hermanos Menéndez dicen que los acogerían en sus casas si el juez los libera

Varios primos de Erik y Lyle Menéndez testificaron el martes en la audiencia de nueva sentencia de los hermanos que deberían ser liberados después de cumplir casi 30 años de prisión por el doble asesinato de sus padres, y que los recibirían en sus hogares.

Los hermanos no mostraron ninguna emoción aparente durante la mayor parte del testimonio mientras aparecieron a través de un video transmitido en vivo, pero se rieron cuando una de sus primas, Diane Hernández, le dijo al tribunal que Erik Menéndez recibió calificaciones A+ en todas sus clases durante su semestre más reciente en la universidad.

Un juez de Los Ángeles preside la audiencia, que se espera dure dos días. Si acorta sus sentencias, los hermanos aún necesitarían la aprobación de la junta de libertad condicional del estado para salir de prisión. Entonces, podrían quedar en libertad cumpliendo el tiempo cumplido.

En 1996, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su padre, José Menéndez, y de su madre, Kitty Menéndez, en su casa de Beverly Hills en 1989. Los hermanos tenían 18 y 21 años al momento de los asesinatos.

Si bien los abogados defensores argumentaron que actuaron en defensa propia tras años de abuso sexual por parte de su padre, la fiscalía afirmó que los hermanos asesinaron a sus padres por una herencia multimillonaria.

Debido a los incendios forestales en el área de Los Ángeles y a las disputas entre los fiscales y los abogados defensores de Los Ángeles, las audiencias se retrasaron durante meses.

El caso ha captado la atención del público durante décadas, y el año pasado, el drama de Netflix " Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez " y el documental "Los hermanos Menéndez" avivaron la atención sobre el caso.

Partidarios de los hermanos han viajado desde todo el país para asistir a manifestaciones y audiencias en los últimos meses.

La audiencia comienza con el testimonio de un familiar

El juez inauguró la audiencia recordando a la sala repleta que los fiscales deben demostrar que los hermanos corren un "riesgo irrazonable" de volver a cometer delitos graves y violentos si son liberados.

La defensa comenzó llamando a Ana María Baralt, prima de Erik y Lyle, quien testificó que los hermanos han expresado repetidamente remordimiento por sus acciones.

"Todos, en ambos lados de la familia, creemos que 35 años son suficientes", dijo Baralt. "Nuestra familia los perdona universalmente".

Otra prima, Tamara Goodell, dijo que recientemente había llevado a su hijo de 13 años a conocer a los hermanos en prisión y que contribuirían mucho al bien del mundo si fueran liberados.

Finalmente, Hernández, quien también testificó durante el primer juicio de Erik y Lyle, habló sobre el abuso que presenció en la casa de los Menéndez cuando vivía con ellos y la llamada "regla del pasillo".

"Cuando José estaba con uno de los muchachos... ni siquiera podías subir las escaleras para estar en el mismo piso", dijo Hernández sobre el padre.

El juez dictará sentencia menor

La audiencia de resentencia se centrará en si los hermanos se han rehabilitado en prisión y merecen una pena menor, de 50 años a cadena perpetua. Esto les permitiría optar a la libertad condicional bajo la ley de delincuentes juveniles de California, ya que cometieron el delito siendo menores de 26 años.

Su abogado defensor, Mark Geragos, dijo el martes afuera del tribunal que quiere que el juez reduzca los cargos a homicidio involuntario y les dé tiempo cumplido para permitirles ser liberados inmediatamente.

Se espera que al menos siete miembros de la familia testifiquen en las audiencias.

La fiscalía del condado de Los Ángeles se opuso a la nueva sentencia. Afirman que los hermanos no han asumido toda la responsabilidad del delito.

Geragos enfatizó que el propósito de la nueva sentencia es "fomentar la rehabilitación".

"Esa es la ley", dijo Geragos, "no volver a litigar los hechos del crimen como quiere hacer el fiscal del distrito".

Ex fiscal de distrito y familia apoyan activamente la resentencia

El anterior fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, había abierto la puerta a una posible libertad para los hermanos el otoño pasado al solicitar a un juez una reducción de sus condenas.

Su oficina afirmó que el caso se habría manejado de manera diferente hoy en día debido a la comprensión moderna del abuso sexual y el trauma, y a la rehabilitación de los hermanos durante tres décadas en prisión.

La petición de resentencia presentada por Gascón se centra en los logros y la rehabilitación de los hermanos. Sus abogados afirman que sus clientes se han esforzado por superarse y contribuir a la comunidad penitenciaria.

La familia Menéndez, con la excepción de un tío fallecido en marzo, ha expresado su deseo de que los hermanos sean liberados.

Desde su condena, los hermanos han recibido educación, han participado en clases de autoayuda y han iniciado varios grupos de apoyo para sus compañeros de prisión.

El nuevo fiscal de Los Ángeles cambió de rumbo

El actual fiscal de distrito, Nathan Hochman, declaró el martes que cree que los hermanos no están listos para una nueva sentencia porque "no han confesado" sus crímenes. Su oficina también ha declarado que no cree que hayan sufrido abuso sexual.

"Nuestra postura no es ´no´, ni ´nunca´, sino ´todavía no´", dijo Hochman. "No han aceptado plenamente la responsabilidad de toda su conducta criminal".

Recientemente, la fiscalía citó el análisis del psicólogo forense, que indicaba que los hermanos habían infringido recientemente las normas de la prisión al introducir teléfonos celulares de contrabando, lo que, según Hochman, demostraba una incapacidad para regular su propio comportamiento.

Se llegó a la conclusión de que eran "moderadamente más propensos" que otros a participar en actos violentos en la comunidad, afirmó Hochman.

La oficina de Hochman intentó retirar la solicitud de resentencia en dos ocasiones, pero ambos intentos fueron rechazados por el juez Michael Jesic del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Jesic podría decidir sobre la resentencia desde el estrado o emitir un fallo por escrito posteriormente.