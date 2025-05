Diez reos huyeron de cárcel en Nueva Orleans por un agujero mientras guardia salía por comida

Esta foto muestra a los reclusos que escaparon de una cárcel de Nueva Orleans. De izquierda a derecha: Keith A. Lewis, Dkenan Dennis, Gary C. Price; abajo a la izquierda: Robert Moody, Kendell Myles y Corey E. Boyd. ( AP )

Diez hombres escaparon el viernes de una cárcel de Nueva Orleans en una audaz fuga nocturna al huir a través de un agujero detrás de un inodoro y escalar una pared mientras el único guardia asignado a su celda estaba fuera buscando comida, dijeron las autoridades.

Ocho de los fugitivos, incluidos sospechosos acusados de asesinato, siguen prófugos tras la fuga que, según el sheriff local, puede haber sido ayudada por miembros del departamento.

Las imágenes de vigilancia, compartidas con los medios durante una conferencia de prensa, mostraron a los fugitivos saliendo a toda velocidad del centro, algunos con ropa naranja y otros de blanco.

Escalaron una valla, usando mantas para evitar ser cortados por el alambre de púas, y luego se pudo ver a algunos cruzando la autopista interestatal cercana.

Una fotografía obtenida por The Associated Press de las fuerzas del orden muestra la abertura detrás de un inodoro en una celda por la que escaparon los hombres. Sobre el agujero hay mensajes garabateados que incluyen "To Easy LoL" con una flecha apuntando hacia la abertura.

La ausencia de los 10 hombres, quienes también aprovecharon las deficiencias de las instalaciones, de las que las autoridades se han quejado desde hace tiempo, para su fuga, pasó desapercibida durante horas.

No fue hasta un recuento matutino de rutina, más de siete horas después de que los hombres huyeran de las instalaciones, que las fuerzas del orden se enteraron de la fuga.

Funcionarios de la oficina del sheriff afirman que no había ningún agente presente en la celda donde se encontraban los fugitivos. Había una técnica, una civil, que estaba allí para observar la celda, pero que se había retirado para buscar comida, según informaron.

Poco después de la fuga, uno de los hombres, Kendall Myles, de 20 años, fue detenido tras una breve persecución a pie por el Barrio Francés. Anteriormente se había fugado dos veces de centros de detención juvenil.

Para el viernes por la noche, otro fugitivo, Robert Moody, fue capturado, según la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Orleans. Las autoridades lo encontraron en Nueva Orleans gracias a una pista de Crime Stoppers.

El sheriff culpa a las 'cerraduras defectuosas' y posiblemente a ayuda interna

La sheriff de la parroquia de Orleans, Susan Hutson, declaró que los hombres pudieron salir del Centro de Justicia de Orleans gracias a unas cerraduras defectuosas. Hutson añadió que ha expresado repetidamente su preocupación por las cerraduras a las autoridades y, esta misma semana, abogó por fondos para reparar la deteriorada infraestructura.

Hutson dijo que hay indicios de que personas dentro de su departamento ayudaron a los fugitivos a escapar.

"Es casi imposible, no completamente, pero casi imposible, que alguien salga de estas instalaciones sin ayuda", dijo sobre la cárcel, donde se encuentran detenidas 1.400 personas.

Los fugitivos abrieron de golpe una puerta para entrar a la celda con el agujero alrededor de la 1 am.

Se deshicieron de sus uniformes de prisión una vez fuera de la instalación, y aún no está claro cómo algunos de ellos obtuvieron ropa normal tan rápidamente, dijeron los funcionarios.

Las autoridades no notaron la desaparición de los hombres hasta las 8:30 am. Inicialmente, las autoridades dijeron que 11 habían escapado, pero en una conferencia de prensa el viernes por la tarde dijeron que un hombre que se pensaba que había escapado estaba en una celda diferente.

Tres empleados fueron suspendidos a la espera del resultado de la investigación. No quedó claro de inmediato si alguno de ellos era sospechoso de colaborar en la fuga. Las autoridades tampoco informaron si el guardia que salió a buscar comida se encontraba entre los tres suspendidos.

¿Quiénes son los fugitivos?

Los fugitivos tienen entre 19 y 42 años. La mayoría de los hombres tienen entre 20 y 30 años.

Uno de los fugitivos, Derrick Groves, fue condenado el año pasado por dos cargos de asesinato en segundo grado y dos cargos de intento de asesinato en segundo grado por su participación en el tiroteo de dos hombres el día de Carnaval de 2018.

También enfrenta un cargo de agresión contra un empleado de un centro penitenciario, según consta en los registros judiciales. Las autoridades advirtieron que podría intentar localizar a testigos en el juicio por asesinato.

Otro fugitivo, Corey Boyd, se había declarado inocente de un cargo pendiente de asesinato en segundo grado.

Hutson dijo que el departamento de policía estaba trabajando activamente con las agencias policiales locales, estatales y federales para buscar a los fugitivos.

La policía utilizó tecnología de reconocimiento facial para identificar y capturar a un fugitivo, según Bryan LaGarde, director ejecutivo del Proyecto NOLA, una organización sin fines de lucro que opera más de 5000 cámaras en Nueva Orleans.

Su organización, que colabora con las autoridades de Luisiana, ingresó las imágenes de los fugitivos en el sistema y rápidamente encontró a dos en el Barrio Francés.

Caminaban abiertamente por la calle. Mantenían la cabeza gacha y miraban por encima del hombro, dijo LaGarde, y añadió que el otro fugitivo desapareció de la vista de las cámaras.

Funcionarios estatales y locales critican a las autoridades carcelarias

"Esto representa un incumplimiento total de las responsabilidades más básicas encomendadas a un sheriff o administrador de la cárcel", declaró el fiscal de distrito de la parroquia de Orleans, Jason Williams.

Criticó duramente a la oficina del sheriff por la demora de varias horas en notificar a las autoridades y al público sobre la fuga. "Estas inexcusables omisiones han puesto vidas en peligro".

Williams dijo que algunos de los hombres fugitivos "tienen antecedentes de intimidación de testigos a ciudadanos que fueron lo suficientemente valientes para hablar".

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, calificó la fuga de "más que inaceptable" y dijo que las autoridades locales esperaron demasiado para informar al público.

Dijo que se comunicó con los estados circundantes para alertarlos sobre la fuga, diciendo que tuvieron mucho tiempo para llegar "francamente a cualquier parte del país".

La superintendente del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, dijo que su agencia ha realizado "un esfuerzo máximo" para responder a la fuga y está trabajando con el FBI y los alguaciles estadounidenses.

Los agentes se centraron en identificar y brindar protección a las personas que pudieran haber testificado en sus casos o que pudieran estar en peligro. Una familia fue expulsada de su hogar, dijo Kirkpatrick.

"Si hay alguien que ayude o encubra a estos fugitivos, será acusado", añadió Kirkpatrick.

Agitación en la cárcel de Nueva Orleans

La cárcel de Nueva Orleans ha estado sujeta durante más de una década a la supervisión federal y a un decreto de consentimiento destinado a mejorar las condiciones.

Los problemas de seguridad y la violencia persistieron incluso después de que la ciudad abriera el Centro de Justicia de Orleans en 2015, reemplazando a la decadente Prisión de la Parroquia de Orleans, que había presenciado su propia serie de fugas y docenas de muertes bajo custodia.

En 2013, un juez federal declaró que el centro de detención se había convertido en un entorno inconstitucional para las personas allí encarceladas.

La sheriff de la parroquia de Orleans, Susan Hutson, dijo que el personal está "al límite de su capacidad" en las instalaciones, que cuentan con aproximadamente un 60 % de su personal.

Bianka Brown, directora financiera de la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Orleans, dijo que no pueden costear un contrato de mantenimiento y servicio para solucionar problemas como puertas rotas, reemplazo de cerraduras y otras infraestructuras deterioradas.

La cárcel albergaba a numerosas personas de "alta seguridad" condenadas por delitos violentos que requerían un entorno de confinamiento restrictivo que no existía, según Jay Mallett, jefe de correcciones de la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Orleans.

La oficina del sheriff estaba en proceso de transferir a docenas de personas a centros de mayor seguridad.