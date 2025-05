Tiroteo en gimnasio de Las Vegas deja dos muertos y al menos tres heridos, informa la policía

Dos personas murieron y al menos tres resultaron heridas en un tiroteo perpetrado el viernes por la tarde dentro de un gimnasio en Las Vegas, informó la policía.

Una persona falleció cuando se desataron los disparos en el gimnasio Las Vegas Athletic Club en el lado oeste de la ciudad, indicó Andrew Walsh, subjefe de la Policía Metropolitana de Las Vegas, .

Ya no había amenaza para el público, expresó Walsh. Se observó una fuerte presencia policial a lo largo de la avenida North Rainbow Boulevard.

En una publicación en redes sociales, la policía informó que el sospechoso del tiroteo fue declarado muerto en un hospital local. Tres personas que resultaron heridas fueron trasladadas a hospitales locales, y una de ellas estaba sumamente grave, señaló un portavoz del departamento de policía en una conferencia de prensa.

Autoridades inician investigación

Las autoridades dijeron que aún investigan cuál fue el motivo.

"Dijeron salgan, salgan, salgan", declaró Claudio Vigani, un testigo que estaba en el gimnasio cuando comenzó el tiroteo, a la televisora KLAS-TV. "Luego vi al hombre muerto junto a la máquina" .

The Associated Press no pudo comunicarse con el club deportivo para obtener comentarios. El Centro Médico Universitario confirmó que recibió a cuatro pacientes, uno de ellos sumamente grave.