Trump llama "policía sucio" a exjefe del FBI por supuesta amenaza de muerte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el viernes de "policía sucio" al exdirector del FBI James Comey por la publicación en su cuenta de Instagram de una presunta incitación a asesinar al presidente, la cual investiga el Servicio Secreto.

Comey publicó una imagen que mostraba el número "86 47" escrito con conchas de mar en la arena. Luego la eliminó.

El número "86" se usa en jerga con el significado de "matar" y "47" aludiría al número de presidente de Estados Unidos de Trump.

"Él sabía exactamente lo que quería decir", dijo Trump en una entrevista con Fox News el viernes. "Eso significa asesinato, y lo dice fuerte y claro. Ahora, él no era muy competente, pero sí lo suficiente para saber lo que significaba"

"Está incitando al asesinato del presidente", afirmó Trump al calificar a Comey como "un policía sucio".

Comey escribió el jueves en la misma red social que se trataba de una fotografía de algunas conchas que vio "hoy en una caminata por la playa". "Asumí eran un mensaje político".

"No pensé que algunas personas asociarían esos números con violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo y por eso lo borré", explicó.

Funcionarios del gobierno no están convencidos, y la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, dijo que su departamento y el Servicio Secreto -a cargo de la seguridad del presidente- estaban investigando.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en tanto que su agencia estaba "en comunicación con el Servicio Secreto" y que "suministraría todo el apoyo necesario".

Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional dijo que Comey había "emitido un llamado a asesinar al presidente de Estados Unidos" y añadió que darán su total apoyo a las investigaciones en curso.

El viernes, medios estadounidenses reportaron que Comey era interrogado por agentes del Servicio secreto sobre su publicación.

Trump sufrió un intento de asesinato en un mitin electoral en julio, que le causó una herida en la oreja.

Comey y Trump tienen una historia de enfrentamientos. El presidente lo despidió en 2017 cuando el exjefe del FBI realizaba una investigación sobre si asistentes de Trump se habían coludido con Moscú para influir en las elecciones del año 2016.

