Una tragedia sacudió a la Armada de México la noche del sábado, cuando uno de sus buques escuela se estrelló contra el Puente de Brooklyn, luego de que decenas de miembros de la tripulación fueran vistos de pie en los mástiles del barco mientras este se descontrolaba.

En el accidente, dos marineros murieron y otros 22 resultaron heridos. El choque ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche, mientras el velero, que transportaba a 277 personas, realizaba una visita de "buena voluntad" en la ciudad de Nueva York. El destino final del barco era Islandia.

De acuerdo con un video tomado al momento del choque, tres mástiles del buque Cuauhtémoc golpearon el puente y se rompieron tras una supuesta falla mecánica, lo que provocó que el barco se fuera a la deriva en reversa río abajo, según reportó el New York Post.

Otro video, grabado por testigos del incidente, muestra a marineros colgando de las cuerdas de los mástiles dañados.

"Vimos a alguien colgando y no pude distinguir si estaba borroso o era mi vista. Pudimos hacer zoom con nuestro teléfono y había alguien colgando del arnés desde arriba durante al menos 15 minutos antes de que pudieran rescatarlo", relató Lily Katz a The Associated Press.

Las autoridades enviaron equipos de buceo de emergencia para revisar el área como medida de precaución, pero confirmaron que nadie cayó al agua.

Según testigos citados por The Post, el sonido de los mástiles al impactar contra el puente fue similar al crujido de una "gran rama".

Heridos trasladados al hospital

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, informó que los heridos fueron trasladados al Hospital Bellevue para recibir atención médica, de los cuales algunos han sido dados de alta

"Estamos orando por todos a bordo y sus familias, y estamos agradecidos con nuestros socorristas que rápidamente entraron en acción, asegurando que este accidente no fuera mucho peor", declaró Adams durante una conferencia de prensa.

Asimismo, el alcalde confirmó que, tras una inspección, el puente no sufrió daños estructurales y permanece abierto al público.

El buque Cuauhtémoc había llegado a la Gran Manzana a principios de la semana pasada y se encontraba amarrado en el Museo South Street Seaport, donde ofrecía visitas guiadas al público.

Durante la mañana del domingo, la embarcación fue trasladada al muelle 36, en el Lower East Side, donde permanece bajo custodia de agentes del Departamento de Policía de Nueva York y de una unidad portuaria en el agua.