Trump espera avanzar en un alto al fuego en Ucrania en llamadas con Putin y Zelenski este lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que las llamadas telefónicas separadas este lunes con el líder ruso, Vladímir Putin, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, logren avances hacia un alto al fuego en la guerra en Ucrania.

Trump expresó sus esperanzas de tener un "día productivo" el lunes —y un alto el fuego— en una publicación en redes sociales durante el fin de semana. Su esfuerzo también incluirá llamadas a líderes de la OTAN.

Trump ha tenido dificultades para poner fin a una guerra que comenzó con la invasión de Rusia en febrero de 2022, y eso convierte estas conversaciones en una prueba seria de su reputación como negociador después de haber afirmado que resolvería rápidamente el conflicto una vez que estuviera de nuevo en la Casa Blanca, si no incluso antes de asumir el cargo.

El presidente republicano confía en la idea de que su fuerza de personalidad e historia personal con Putin serán suficientes para romper cualquier estancamiento sobre una pausa en los combates.

"Su impresión es que tiene que hablar por teléfono con el presidente Putin, y eso va a despejar parte del atasco y llevarnos al lugar al que necesitamos llegar", afirmó su enviado, Steve Witkoff. "Creo que va a ser una llamada muy exitosa".

Los temores de la relación Trump-Putin

Aun así, hay temores de que Trump tenga una afinidad por Putin que podría poner a Ucrania en desventaja con cualquier acuerdo gestionado por el gobierno de Estados Unidos.

Bridget Brink dijo que renunció el mes pasado como embajadora de Estados Unidos en Ucrania "porque la política desde el comienzo del gobierno fue presionar a la víctima, Ucrania, en lugar de al agresor, Rusia".

Brink señaló que la señal de que debía marcharse fue una reunión en la Oficina Oval en febrero donde Trump y su equipo reprendieron abiertamente a Zelenski por no ser lo suficientemente deferente con ellos.

"Creo que la paz a cualquier precio no es paz en absoluto. Es apaciguamiento y, como sabemos por la historia, el apaciguamiento sólo lleva a más guerra" Bridget Brink Exembajadora de Estados Unidos en Ucrania “

La frustración de Trump por la guerra había ido creciendo antes de su publicación el sábado en Truth Social sobre las próximas llamadas, que dijo comenzarían primero con Putin a las diez de la mañana del lunes.

Lo que hablará con Putin

Trump dijo que su conversación con Putin se centraría en detener el "baño de sangre" de la guerra.

También cubrirá el comercio, una señal de que Trump podría estar buscando usar incentivos financieros para negociar algún tipo de acuerdo después de que la invasión de Rusia supusiera severas sanciones por parte de Estados Unidos y sus aliados que han erosionado constantemente la capacidad de crecimiento de Moscú.

La esperanza de Trump, según la publicación, es que "una guerra que nunca debió haber ocurrido termine".

Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el domingo en "Meet the Press" de NBC que Trump había dejado claro que si Putin no negocia "de buena fe", podrían imponerse sanciones adicionales contra Rusia.

Bessent sugirió que las sanciones que comenzaron durante el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden fueron inadecuadas porque no detuvieron los ingresos petroleros de Rusia, debido a preocupaciones de que hacerlo aumentaría los precios en Estados Unidos.

Estados Unidos buscó limitar los ingresos petroleros de Rusia mientras preservaba las exportaciones de petróleo del país para limitar el daño de la inflación que produjo la guerra.

Intercambio de prisioneros

Putin rechazó recientemente una oferta de Zelenski para reunirse en persona en Turquía como alternativa a un alto el fuego de 30 días instado por Ucrania y sus aliados occidentales, incluidos Washington.

Esas conversaciones terminaron el viernes después de menos de dos horas, sin un alto el fuego en vigor. Aun así, ambos países se comprometieron a intercambiar 1,000 prisioneros de guerra cada uno.

El jefe de inteligencia de Ucrania, Kyrylo Budanov, dijo en la televisión ucraniana el sábado que los intercambios podrían ocurrir a partir de esta semana.

Mientras concluía su viaje de cuatro días por Oriente Medio, Trump dijo el viernes que Putin no había ido a Turquía porque él mismo no estaba allí.

"Él y yo nos reuniremos, y creo que lo resolveremos o tal vez no", dijo Trump a los periodistas después de abordar el Air Force One. "Al menos lo sabremos. Y si no lo resolvemos, será muy interesante".

Vance y Zelenski

Zelenski se reunió el domingo en Roma con el vicepresidente de Trump, JD Vance, y su principal diplomático, el secretario de Estado Marco Rubio, así como con líderes europeos, intensificando sus esfuerzos antes de las llamadas del lunes.

El presidente ucraniano dijo en el sitio de redes sociales X que durante sus conversaciones con los funcionarios estadounidenses, comentaron las negociaciones en Turquía y que "los rusos enviaron una delegación de bajo nivel sin capacidad de decisión".

También dijo haber recalcado que Ucrania está comprometida con "una diplomacia real" para lograr un alto el fuego.

"También hemos abordado la necesidad de sanciones contra Rusia, el comercio bilateral, la cooperación en defensa, la situación en el campo de batalla y el próximo intercambio de prisioneros", dijo Zelenski. "Se necesita presión contra Rusia hasta que estén dispuestos a detener la guerra".

Mientras avanzaban los esfuerzos de negociación, el Kremlin lanzó su mayor ataque de drones contra Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, disparando un total de 273 drones explosivos y señuelos, dijo el domingo la Fuerza Aérea de Ucrania. Los ataques apuntaron a las regiones de Kiev, Dnipropetrovsk y Donetsk del país.

Witkoff habló el domingo en "This Week" de ABC y Brink apareció en "Face the Nation" de CBS.