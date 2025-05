Marco Rubio cuestiona a la OEA y expone sus debilidades ante la crisis haitiana

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha vuelto a poner sobre la mesa la fragilidad institucional de la Organización de Estados Americanos (OEA), esta vez con la crisis haitiana como telón de fondo.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio lanzó una crítica directa: si la OEA no puede responder colectivamente a una catástrofe en su propio hemisferio, ¿para qué sirve?

Sus declaraciones se produjeron en una audiencia centrada en los recortes al presupuesto del Departamento de Estado y al financiamiento de organismos multilaterales. Rubio defendió que la participación estadounidense debe evaluarse según su utilidad concreta y cuestionó que entidades como la OEA, a las que Washington aporta recursos significativos, permanezcan inactivas frente a emergencias regionales.

“No estamos diciendo que debemos retirarnos. Pero si esta organización no puede asumir liderazgo en Haití, entonces ¿cuál es su función?”, preguntó el alto funcionario.

El secretario de Estado evocó el antecedente de 1965, cuando la OEA, a través de la Fuerza Interamericana de Paz, encabezó una misión de intervención en República Dominicana.

Sin embargo, omitió otras experiencias más recientes como la fallida Misión Civil Internacional en Haití (Micivih), organizada junto a la ONU en los años noventa.

En cualquier caso, su mensaje fue inequívoco: urge una acción hemisférica coordinada que no dependa exclusivamente de Estados Unidos o de la parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU.

Rubio agradeció a Kenia por liderar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, pero reconoció que esa iniciativa, por sí sola, no basta. “Queremos tener un rol activo, pero necesitamos que organizaciones como la OEA, que reciben un considerable aporte americano, den un paso adelante”,subrayó.

¿Una oportunidad o una sentencia?

El mensaje de Rubio no es menor: al cuestionar públicamente la pasividad de la OEA y vincularla al uso del dinero de los contribuyentes estadounidenses, introduce un criterio de rendimiento en la política multilateral.

Si el organismo no responde ante una crisis sin precedentes en el continente, ¿merece seguir siendo financiado? La situación haitiana representa un nuevo tipo de desafío: no se trata de un conflicto ideológico o de una lucha electoral, sino de un país desbordado por el crimen organizado y el colapso institucional. Y ante esa realidad, el hemisferio parece no tener un mecanismo ágil para responder. La OEA, atrapada entre su historia y su presente, entre sus aspiraciones y su capacidad real, se encuentra ahora en el foco de atención. La pregunta de Rubio no es retórica, es estructural. Y la respuesta —si llega— marcará no solo el futuro de Haití, sino el de la propia OEA como plataforma hemisférica relevante o como simple foro sin consecuencias.