Dominicanos del programa radial Conexión Semanal en PR celebran cuatro años al aire

Mayo, Mes de la Radio en Puerto Rico, fue el marco perfecto para que el elenco del programa "Conexxión Semanal" celebrara su cuarto aniversario en el aire.

El espacio, que se transmite todos los sábados de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. por Cima 103.7 FM, 101.3 FM, 1600 AM y 1250 AM, ha brindado durante estos cuatro años entretenimiento, educación, información y orientaciones a la comunidad.

La revista semanal es conducida por la comunicadora Alexandra Pérez, acompañada de un equipo de dominicanos compuesto por Elvin Santana, Jimmy Zorrilla, Carlos "Dichoso" Hernández, el Dr. Mario Paulino, Manny Cueto y Claudio Pérez, quien también funge como técnico principal.

En el programa se abordan temas comunitarios y de interés general, haciendo énfasis en los acontecimientos tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana. Cada integrante del elenco aporta su punto de vista y experiencia, junto a invitados especiales que enriquecen el contenido.

Reflexiones del equipo

Alexandra Pérez manifestó que llegar a los cuatro años ha sido un viaje fascinante lleno de crecimiento y satisfacciones. "Ser parte de un proyecto que informa, entretiene y crea comunidad es muy valioso. El apoyo del público ha sido fundamental", dijo.

Comentó que uno de los principales retos ha sido la falta de apoyo económico. "Muchos talentos trabajan por amor y compromiso, ya que los comerciantes dominicanos no ven la publicidad como una inversión", explicó.

Elvin Santana destacó la consistencia del programa como su mayor logro. "Hemos conectado con diversas comunidades y aportado información de valor", afirmó.

Carlos Hernández, analista deportivo, subrayó el valor del equipo y la importancia de apoyar más los programas comunitarios. "Hemos cumplido con las expectativas, pero se necesita más respaldo", dijo.

El Dr. Mario Paulino enfatizó el impacto de su segmento de salud y la importancia de comunicar en un lenguaje claro. "La audiencia quiere información comprensible, y ese ha sido mi enfoque", señaló.

Jimmy Zorrilla describió su participación como una experiencia enriquecedora. "A pesar de las limitaciones, hemos logrado gran impacto gracias a la dedicación del equipo", expresó.

Manny Cueto valoró la evolución del programa hacia el análisis y el comentario, destacando su rol como espacio de pensamiento crítico ante la saturación informativa actual.

Claudio Pérez, técnico del programa, expresó su orgullo por trabajar con un equipo tan comprometido. "Es un espacio educativo, participativo y sin ataduras políticas", destacó.

Agradecimiento a la audiencia

Finalmente, Alexandra Pérez agradeció a la audiencia por su respaldo: "Gracias por su sintonía, su participación y por ser parte de esta gran familia. Son ustedes quienes nos inspiran a seguir adelante".

"Conexión Semanal" celebra cuatro años de compromiso comunitario, con la esperanza de seguir creciendo y fortaleciendo los lazos entre la comunidad dominicana y puertorriqueña.