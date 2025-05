Medidas contra Harvard dejan a seis estudiantes dominicanos con visa F y J en el limbo

Pese a la decisión de una jueza federal de bloquear temporalmente la orden del presidente Donald Trump de paralizar la matriculación de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard, estudiantes dominicanos internacionales (con visas F Y J), que actualmente cursan estudios en distintas escuelas de esta alta casa de estudios, se encuentran en un limbo, sin saber qué será de su futuro académico.

Según dio a conocer Marie Chantel Montás, estudiante de Harvard, hay seis estudiantes dominicanos que se verán afectados por la medida impulsada por Trump, incluyéndola.

"Actualmente, hay seis estudiantes internacionales dominicanos en todas las escuelas de Harvard. De esos seis, yo estoy matriculada a nivel doctoral en la Graduate School of Arts and Sciences", expresó Montás a través de su cuenta de Instagram.

En declaraciones al periódico Bloomberg, la dominicana informó que se encuentra cursando su tercer año en la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, donde espera completar su doctorado en Ciencias de la Salud Poblacional en otros dos años.

La estudiante, que se encontraba de paseo con su esposo cuando recibió la noticia, afirmó que no sabe qué le deparará el futuro.

" He estado llorando mucho . Mi programa es extremadamente específico. No sé si puedo encontrar otra universidad que me acepte ", expresó Montás. Esto así, debido a que una de las implicaciones de la medida de Trump consiste en que si estos estudiantes no consiguen otra lugar donde estudiar, deberán abandonar EE. UU. de manera inmediata.

Las implicaciones

La decisión del gobierno de revocar la participación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés), ha dejado a miles de estudiantes internacionales en la incertidumbre.

Desde su cuenta de Instagram, la dominicana explicó que la decisión de quitarle a Harvard la capacidad de matricular estudiantes internacionales tiene dos consecuencias: la primera, "no se admitirá a nuevos estudiantes internacionales en 2025-2026"; y la segunda, "los estudiantes internacionales actuales deberán transferirse a otra universidad o salir del país de inmediato".

Esto ocurre después de que la universidad ya había enviado las cartas de aceptación para el semestre de otoño y tramitado solicitudes de transferencia a otras instituciones.

Bloqueo de jueza temporalmente

Una jueza federal de Boston (Massachusetts), bloqueó este viernes temporalmente la decisión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de paralizar las matriculaciones de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard.

La orden de la jueza responde a una moción presentada hoy por Harvard para pedir una pausa temporal de la eliminación de su permiso para acoger a alumnos internacionales -que suponen la cuarta parte del estudiantado- por parte del Gobierno, al que además ha vuelto a demandar.

"Harvard ha demostrado que, a menos que su petición de restringir temporalmente (la orden de Trump) sea aceptada, sufrirá un daño inmediato e irreparable", apuntó la jueza de distrito Allison D. Burroughs.

Burroughs fijó además para el próximo 27 de mayo a las 9:30 a.m. hora local una audiencia sobre el caso a la que deberán acudir representantes de ambas partes.

La orden de restricción temporal entrará en vigor de manera inmediata y probablemente se extenderá hasta la celebración de esta vista.