¿Qué tan difícil es para los dominicanos conseguir la visa de estudiante para EE. UU.?

Dados los recientes enfrentamientos entre la Universidad de Harvard y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien prohibió la matriculación de estudiantes extranjeros en la institución académica, aunque una jueza la desbloqueó temporalmente, te mostramos los requisitos que se necesitan para solicitar una vista de estudiante.

El pasado mes de abril, la embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo compartió los pasos para solicitar una visa de estudiante, en medio de miles de cancelaciones de visados a extranjeros de más de 100 instituciones educativas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

La embajada estadounidense en su columna semanal Pregúntale al Cónsul, explicó que el primer paso para poder aplicar es postularse a una institución aprobada por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés) y ser aceptado.

En el país norteamericano, las instituciones SEVP-certified son las siguientes: Harvard University, University of Southern California (USC), New York University (NYU), University of Florida y Massachusetts Institution of Technology, autorizadas para admitir estudiantes internacionales con visas F y M.

El interesado debe de registrarse en el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) y pagar la tarifa SEVIS I-901, que serían de 220 dólares para visitantes de intercambio con visa J-1 (con algunas excepciones), y 350 dólares para estudiantes que solicitan una visa F-1 (estudios académicos) o M-1 (estudios técnicos o vocacionales).

Los pagos deben de realizarse antes de recibir el Formulario I-20 de la institución. En este documento se recogen los datos personales, información sobre la escuela y el programa de estudio, así como el costo y duración, además los fondos del solicitante.

La tarifa para solicitar las visas de estudiantes F y M tienen un costo de 185 dólares cada una.

¿Qué llevar a la entrevista consular?

Luego de obtener el Formulario I-20, el solicitante debe completar el Formulario DS-160, pagar la tarifa de la visa y programar la entrevista en la embajada. Este formulario debe presentarse durante la entrevista consular, así como al agente de migración al llegar a Estados Unidos.

A la entrevista consular es necesario llevar el pasaporte, la página de confirmación del DS-160, el formulario I-20, récords de notas y prueba de solvencia económica.