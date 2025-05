Trump se muestra ambivalente con Putin, mientras la guerra en Ucrania continúa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece estar perdiendo una vez más la paciencia con la guerra de su par ruso, Vladimir Putin, en Ucrania, pero sigue sin estar claro si realmente endurecerá su postura contra el líder del Kremlin.

El multimillonario republicano, que regresó a la presidencia en enero con la promesa de poner fin a la guerra "en 24 horas", ha parecido durante mucho tiempo estar del lado de Putin con sus alabanzas.

Por el contrario, Volodimir Zelenski ha sido un blanco frecuente de la ira de Trump, como se vio con la reprimenda al presidente ucraniano en una tensa reunión en el Despacho Oval en marzo.

Pero en las últimas semanas, el mandatario estadounidense ha mostrado una creciente frustración con la postura de Putin en las estancadas negociaciones de tregua con Kiev.

Y en declaraciones realizadas el domingo, Trump pareció cambiar de tono después de que aumentaran las voces de legisladores republicanos para que adopte una postura más dura contra Putin,.

Después de que Moscú desatara una andanada especialmente mortífera de drones contra su vecino occidental, Trump dijo en su plataforma Truth Social que creía que Putin "quiere TODA Ucrania".

Perseguir ese objetivo, advirtió en una rara reprimenda al líder ruso, "¡llevará a la caída de Rusia!".

"Absolutamente loco"

"Siempre he tenido muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto absolutamente LOCO!", agregó el republicano.

No obstante, hubo pocas señales de que su crítica hiciera mella. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sugirió el lunes que este "momento tan crítico" está plagado de "reacciones emocionales".

Y tras el arrebato de Trump, Moscú disparó 355 drones contra Ucrania durante la noche en el mayor ataque de este tipo desde la invasión rusa en 2022, según Kiev, un día después de que los ataques rusos mataran a 13 personas.

El ataque ruso del fin de semana se produjo en momentos en que se intensificaban los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de tres años, con un intercambio de prisioneros y conversaciones directas entre ambas partes.

Los líderes europeos expresaron su esperanza de que el enfado de Trump pueda indicar un cambio a futuro.

"El presidente Trump se da cuenta de que cuando el presidente Putin dijo por teléfono que estaba listo para la paz, o dijo a sus enviados que estaba listo para la paz, mintió", dijo el mandatario francés, Emmanuel Macron, a periodistas durante un viaje a Vietnam.

"Hemos visto una vez más en las últimas horas a Donald Trump expresar su cólera, una forma de impaciencia", agregó. "Simplemente espero ahora que esto se traduzca en acciones".

Credibilidad de EE. UU. "en juego"

Macron indicó que era el momento de amenazar a Rusia con "sanciones mucho más masivas" para persuadirla de poner fin al conflicto. "La credibilidad de Estados Unidos está en juego".

Pero sigue sin estar claro qué camino podría elegir Trump en los próximos días, sobre todo porque no ha aflojado en sus incesantes críticas al líder ucraniano.

En su publicación del domingo en redes sociales, Trump también arremetió contra Zelenski, que había advertido antes que "el silencio de Estados Unidos, el silencio de otros en todo el mundo sólo anima a Putin".

Zelenski "no hace ningún favor a su país hablando como habla", escribió Trump. "Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta, y será mejor que pare", prosiguió.

Los logros de Trump en política exterior hasta la fecha siguen siendo más bien escasos, ya sea en Ucrania, en el programa nuclear iraní o en la guerra que asola Gaza.

Durante su primer mandato, Trump también presumió de un acceso y un potencial de negociación únicos, incluidas reuniones con el dictador norcoreano Kim Jong Un.

Aunque sin precedentes para un dirigente occidental, esas reuniones no sirvieron para cambiar el comportamiento provocador de Kim.