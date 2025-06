El ejercicio mejora la recuperación en pacientes con cáncer de colon, según estudio

Un programa de ejercicios de tres años mejoró la supervivencia en pacientes con cáncer de colon y mantuvo la enfermedad a raya, según mostró un experimento internacional pionero.

Con beneficios que rivalizan con algunos medicamentos, los expertos dijeron que los centros de cáncer y los planes de seguro deberían considerar hacer del entrenamiento en ejercicio un nuevo estándar de atención para los sobrevivientes de cáncer de colon.

Hasta entonces, los pacientes pueden aumentar su actividad física después del tratamiento, sabiendo que están haciendo su parte para prevenir la reaparición del cáncer.

"Es un estudio extremadamente emocionante", afirmó el doctor Jeffrey Meyerhardt del Instituto de Cáncer Dana-Farber, quien no participó en la investigación. Es el primer ensayo controlado aleatorio que muestra cómo el ejercicio puede ayudar a los sobrevivientes de cáncer, dijo Meyerhardt.

La evidencia previa se basó en comparar personas activas con personas sedentarias, un tipo de estudio que no puede probar causa y efecto. El nuevo estudio, realizado en Canadá, Australia, el Reino Unido, Israel y Estados Unidos, comparó a personas seleccionadas aleatoriamente para un programa de ejercicios con aquellas que, en su lugar, recibieron un folleto educativo.

"Esta es una evidencia de la más alta calidad que se puede obtener", dijo la doctora Julie Gralow, directora médica de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO). "Me encanta este estudio porque es algo que he estado promoviendo, pero con menos evidencia sólida durante mucho tiempo".

Los hallazgos se presentaron el domingo en la reunión anual de la ASCO en Chicago y fueron publicados por The New England Journal of Medicine. Grupos de investigación académica en Canadá, Australia y el Reino Unido financiaron el trabajo.

Pacientes con cáncer de colon tratable

Los investigadores siguieron a 889 pacientes con cáncer de colon tratable que completaron la quimioterapia. A la mitad se les dio información para promover el ejercicio y la nutrición. Los otros trabajaron con un entrenador, reuniéndose cada dos semanas durante un año, y luego mensualmente durante los siguientes dos años.

Los entrenadores ayudaron a los participantes a encontrar formas de aumentar su actividad física. Muchas personas, incluida Terri Swain-Collins, optaron por caminar durante unos 45 minutos varias veces a la semana.

"Esto es algo que podía hacer por mí misma para sentirme mejor", dijo Swain-Collins, de 62 años, de Kingston, Ontario. El contacto regular con un entrenador amigable la mantenía motivada y responsable, añadió. "No quería llegar y decir: 'No hice nada', así que siempre estaba haciendo cosas y asegurándome de completarlas".

Después de ocho años, las personas en el programa de ejercicio estructurado no solo se volvieron más activas que aquellas en el grupo de control, sino que también tuvieron un 28 % menos de cáncer y 37 % menos de muertes por cualquier causa. Hubo más distensiones musculares y otros problemas similares en el grupo de ejercicio.

"Cuando vimos los resultados, quedamos asombrados", dijo el coautor del estudio, el doctor Christopher Booth, médico oncólogo en el Centro de Ciencias de la Salud de Kingston, Ontario.

Los programas de ejercicio pueden ofrecerse por varios miles de dólares por paciente, dijo Booth: "una intervención notablemente asequible que hará que las personas se sientan mejor, tengan menos recurrencias de cáncer y vivan más tiempo".

Qué recolectaron los investigadores

Los investigadores recolectaron sangre de los participantes y buscaron pistas que vinculen el ejercicio con la prevención del cáncer, ya sea a través del procesamiento de la insulina, el fortalecimiento del sistema inmunológico o algo más.

El programa de entrenamiento de Swain-Collins terminó, pero ella sigue haciendo ejercicio. Escucha música mientras camina por el campo cerca de su casa.

Ese tipo de cambio de comportamiento se puede lograr cuando las personas creen en los beneficios, encuentran formas de hacerlo divertido y hay un componente social, dijo el coautor del artículo Kerry Courneya, quien estudia el ejercicio y el cáncer en la Universidad de Alberta. La nueva evidencia dará a los pacientes con cáncer una razón para mantenerse motivados.

"Ahora podemos decir definitivamente que el ejercicio causa mejoras en la supervivencia", expresó Courneya.