Indignación tras veto de EE. UU. en la ONU a resolución a favor del alto el fuego en Gaza

Estados Unidos, determinado a proteger a su aliado israelí, provocó el miércoles la indignación de los demás miembros del Consejo de Seguridad, después de que su nuevo veto bloqueara una petición de alto el fuego inmediato y acceso humanitario a Gaza.

El proyecto recibió 14 votos a favor y solo el de Estados Unidos -uno de los cinco miembros permanentes con derecho a veto- en contra, el primero de la administración de Donald Trump.

Este veto "envía el peligrosísimo mensaje de que las vidas de 2 millones de palestinos (...) no cuentan", dijo el embajador paquistaní, Asim Iftikhar Ahmad, quien consideró que da "luz verde para la aniquilación" de la población de Gaza y constituye una "mancha moral en la conciencia" del Consejo.

"El silencio no puede defender a los muertos, no puede sostener las manos de los moribundos, no puede enfrentarse al funcionamiento de la injusticia", añadió su homólogo argelino, Amar Bendjama.

"En un momento en que la humanidad está siendo puesta a prueba en directo desde Gaza, este proyecto de resolución nace de nuestro sentido compartido de la responsabilidad. Responsabilidad hacia los civiles de Gaza" y los rehenes, y "responsabilidad hacia la historia", indicó por su parte el embajador esloveno, Samuel Zbogar. "¡Basta ya!", gritó.

Mientras Francia y Reino Unido expresaron su "pesar" por el resultado de la votación, el embajador chino, Fu Cong, criticó directamente a Estados Unidos, al pedirle que "abandone los cálculos políticos y adopte una actitud justa y responsable".

Silencioso sobre este caso desde hace un año, el Consejo no se pone de acuerdo para hablar al unísono desde el inicio de la guerra de Israel contra el movimiento Hamás en Gaza, bloqueado en varias ocasiones con vetos de Estados Unidos, pero también de Rusia y China.

La última vez que intentó romper el silencio fue en noviembre, bajo la administración del demócrata Joe Biden, que bloqueó un texto que pedía un alto el fuego en Gaza.

Para Estados Unidos, el texto es "inaceptable por lo que dice e inaceptable por lo que no dice", explicó la embajadora estadounidense en funciones ante la ONU, Dorothy Shea, antes de la votación.

Juzgados por la historia

El proyecto rechazado "socavaría los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego que refleje la realidad sobre el terreno, y alentaría a Hamás", añadió, e insistió en el derecho de Israel a "defenderse".

El proyecto de resolución "exigía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente" y la liberación incondicional de los rehenes en manos de Hamás capturados en el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel que desató la guerra en Gaza.

También pedía el "levantamiento inmediato e incondicional de todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y su distribución segura y sin trabas a gran escala" por la ONU.

Tras más de dos meses y medio de bloqueo, Israel empezó a permitir desde el 19 de mayo la entrada a Gaza de un número limitado de camiones de la ONU, un volumen que para la organización es apenas una "gota en el océano" de las ingentes necesidades de los gazatíes.

Israel y Estado Unidos

Al mismo tiempo, la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, siglas en inglés), una organización con financiación opaca apoyada por Israel y Estados Unidos, estableció centros de distribución de ayuda que la ONU ha denunciado como contrarios a los principios humanitarios.

En los últimos días se han producido decenas de muertos cerca de estos centros, calificados por Naciones Unidas de "trampas mortales", pues palestinos hambrientos se ven obligados a caminar "entre alambradas", rodeados de guardias privados armados.

"Todos seremos juzgados por la historia por lo que hayamos hecho para detener este crimen contra el pueblo palestino", dijo el martes el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.

Para el representante de Israel ante la ONU, Danny Danon, la resolución rechazada "era un regalo para Hamás y amenazaba con envalentonar el terrorismo".

Israel se enfrenta a una creciente presión internacional para que ponga fin a la guerra en Gaza.